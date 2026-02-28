Giugliano-Latina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Giugliano-Latina di Domenica 1 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

GIUGLIANO – Domenica 1 marzo 2026, lo Stadio Alberto De Cristofaro ospiterà la partita Giugliano-Latina, sfida valida per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Giugliano e Latina, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo non è la posizione in classifica delle due squadre, ma il fattore campo: il Giugliano, infatti, è al diciottesimo posto grazie a 6 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte, segno di un ottimo negativo. Il Latina, invece, si ritrova al sedicesimo posto posto dopo 6 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, mostrando anche esso un pessimo ruolino di marcia. Alla luce dei dati, la sfida si annuncia equilibrata e decisiva per la salvezza, conil Giugliano che può contare sul pubblico di casa, mentre il Latina dovrà affidarsi a solidità difensiva e ripartenze efficaci.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Giugliano, con 24 gol segnati e 42 subiti, presenta una differenza reti di -18. Allo stesso tempo, il Latina ha un record di 19 gol segnati e 31 subiti, con una differenza di -12. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una contenuta differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri mostrano due attacchi poco prolifici e difese vulnerabili, con un leggero equilibrio generale che lascia presagire una gara combattuta.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.21 per la vittoria del Giugliano, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.05, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Latina è di 3.20, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno possibilità di vincere in trasferta.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Alfredo Iannello della Sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Celestino proveniente da Reggio Calabria e Stefano Petarlin appartenente alla Sezione di Vicenza. Il Quarto Ufficiale sarà Bruno Spina proveniente da Barletta, mentre al VAR ci sarà Luca Chianese appartenente alla Sezione di Napoli. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL GIUGLIANO – I padroni di casa allenati da Di Napoli si schiereranno con il 3-5-2. Tra i pali Greco con D’Avino, Caldore e Laezza a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Vaglica e D’Agostino con De Rosa, Zammarini e Broh in mezzo al campo. In avanti spazio al tandem offensivo Baldè-Ogunseye.. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA IL LATINA – La squadra allenata da Volpe dovrebbe disposri in campo con il 3-5-2. A protezione di Mastrantonio ci saranno Marenco, Carillo e Calabrese. Sulle corsie esterne agiranno Ercolano e Tomaselli con Riccardi, Hergheligiu e Tomaselli in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Cioffi e Parigi. Il modulo speculare consente di annullare le caratteristiche dell’avversario, creando duelli diretti in ogni zona del campo e mantenendo equilibrio tattico tra i reparti.

Le probabili formazioni

GIUGLIANO (3-5-2): Greco; D’Avino, Caldore, Laezza; Vaglica, De Rosa, Zammarini, Broh, D’Agostino; Ogunseye, Baldè. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Carillo, Calabrese; Ercolano, Riccardi, Hergheligiu, De Ciancio, Tomaselli; Cioffi, Parigi. Allenatore: Gennaro Volpe.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Giugliano e Latina in televisione su Sky Sport (canale 255) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.