Reggina-Sancataldese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Sancataldese di Sabato 28 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

REGGIO CALABRIA – Sabato 28 febbraio, alle ore 20:00, allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Sancataldese, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. La gara mette di fronte due squadre in momenti diametralmente opposti: gli amaranto guidati da Alfio Torrisi, infatti, vogliono ritrovare i tre punti dopo l’inatteso ko contro la Vigor Lamezia mentre i ragazzi di Orazio Pidatella provengono dall’1-0 vincente sull’Enna raggiunto al fotofinish. I padroni di casa, a -5 dalla vetta dopo un avvio di stagione negativo, sognano un finale in grande stile mentre gli ospiti, attualmente tredicesimi a pari punti col Ragusa, inseguono con fatica la salvezza.

La Reggina di Torrisi, quinta in campionato e reduce dal deludente 2-0 incassato a Lamezia contro la Vigor insegue disperatamente il successo per restare aggrappata alle proprie ambizioni di vertice. Un clima carico di tensione, dunque, accompagna la vigilia della gara. La battuta d’arresto della scorsa settimana ha lasciato strascichi importanti, non solo in classifica ma anche nell’umore dell’ambiente, con i tifosi che hanno espresso apertamente il proprio malcontento chiedendo maggiore determinazione e risultati concreti. In conferenza stampa pre-partita, mister Torrisi ha analizzato il momento con parole chiare e senza alibi. Il tecnico ha ribadito come la responsabilità sia condivisa da tutto il gruppo: «Ce la siamo presa nel momento in cui abbiamo firmato con questa società. Abbiamo il dovere di rappresentarla nel modo più importante possibile». Un messaggio rivolto anche ai tifosi, in particolare a quelli che hanno seguito la squadra a Lamezia e a chi continua a sostenerla nonostante le difficoltà.

La Sancataldese di Pidatella invece vuole dare seguito ai tre punti, mettere al sicuro la propria classifica e conquistare l’ambita salvezza. Orazio Pidatella, tecnico della Sancataldese, ha parlato ai canali social del club alla vigilia del match sul campo della Reggina: “Ci siamo preparati bene, speriamo di fare una buona prestazione. Sarà come affrontare l’Oceano Atlantico con una zattera, ma daremo tutto, incontreremo una Reggina arrabbiata, hanno un allenatore che trasmette tanto al gruppo”. Sulla corsa salvezza: “E’ una lotta complicata, nelle ultime nove gare comunque può accadere di tutto perché è un campionato apertissimo. Non esistono gare semplici o facili, le motivazioni possono fare la differenza”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Paolo Isoardi di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Pallone di Vicenza e Panella di Ciampino.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA REGGINA – La Reggina di Bruno Torrisi si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Lagonigro; in difesa spazio alla linea a quattro composta da Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole e Distratto. In mediana agiscono Laaribi e Fofana, chiamati a garantire filtro e qualità nella costruzione del gioco, mentre sulla trequarti Ragusa, Mungo e Palumbo supportano l’unica punta Ferraro, riferimento offensivo incaricato di finalizzare la manovra.

COME ARRIVA LA SANCATALDESE – La Sancataldese di Orazio Pidatella si dispone con il 5-3-2: tra i pali c’è Maravigna; in difesa spazio alla linea a cinque composta da Pisciotta, Mariani, Oliveri, Viscuso e Di Rienzo. A centrocampo agiscono Baglione, Di Mino e Uez, chiamati a garantire equilibrio e sostegno nelle due fasi. In avanti il tandem formato da Romano e Barile ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol.

Le probabili formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Palumbo; Ferraro. Allenatore: Torrisi.

SANCATALDESE (5-3-2): Maravigna; Pisciotta, Mariani, Oliveri, Viscuso, Di Rienzo; Baglione, Di Mino, Uez; Romano, Barile. Allenatore: Pidatella.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Reggina-Sancataldese, valida per la ventiseiesima giornata di Serie D, girone I, sarà non sarà trasmessa ne in diretta televisiva ne in streaming.