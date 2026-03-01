Siracusa-Casertana: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Siracusa-Casertana di Domenica 1° marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

SIRACUSA – Domenica 1° marzo 2026 allo stadio Nicola De Simone andrà in scena Siracusa-Casertana, gara valevole per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 12:30. Uno scontro con punti in palio importanti per i rispettivi obiettivi delle due compagini. Da una parte, la formazione guidata da Marco Turati reduce da due soli punti conquistati nelle ultime otto giornate di campionato. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Federico Coppitelli che vengono dalla vittoria casalinga ai danni del Picerno (2-1) dopo la sconfitta di Casarano (3-2) e il pari interno conseguito con il Crotone (2-2).

I rossazzurri, che davanti al proprio pubblico vengono dal derby pareggiato con il Catania dopo due ko e hanno totalizzato diciotto punti sui 23 disponibili (-6 di penalizzazione), vogliono tornare a ritrovare quei tre punti che mancano da inizio gennaio per avvicinare la zona play-out lontana adesso cinque lunghezze. I rossoblù, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da tre sconfitte, vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per tenere lontano le dirette inseguitrici al quinto posto e sferrare l’assalto alla quarta e terza piazza rispettivamente distanti un punto e quattro lunghezze.

La sfida del girone d’andata, disputata allo stadio Alberto Pinto di Casertana, si chiuse 1-0 in favore della Casertana. L’ultimo precedente in Sicilia risale allo scorso 12 dicembre 2018 e terminò a reti inviolate. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Valerio Vogliacco della sezione di Bari coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Ionut eusebiu Nechita di Lecco. Quarto Ufficiale: Fabrizio Ramondino di Palermo. Operatore all’FVS: Angelo Mazza di Reggio Calabria.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SIRACUSA-CASERTANA]

SIRACUSA:. A disposizione:



CASERTANA:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Casertana

Portieri: De Lucia, Schiedo, Vilardi

Difensori: Bacchetti, Kontek, Llano, Martino, Oukhadda, Viscardi

Centrocampisti: Arzillo, Girelli, Leone, Pezzella, Proia, Saco, Toscano.

Attaccanti: Bentivegna, Butic, Casarotto, De Liguori, Galletta, Kallon.

Presentazione del match

QUI SIRACUSA – In porta Farroni, al centro della difesa Pacciardi e Capomaggio con Iob e Puzone ai lati. Sulla mediana agiranno Candiano e Frisenna con Limonelli, Contini e Di Paolo a supporto di Arditi.

QUI CASERTANA – A protezione di De Lucia ci saranno Viscardi, Kontek e Martino. Sulle corsie esterne agiranno Kallon e Oukhadda con Pezzella, Toscano e Saco in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Bentivegna e Casarotto.

Le probabili formazioni di Siracusa-Casertana

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Iob, Pacciardi, Capomaggio, Puzone; Candiano, Frisenna; Limonelli, Contini, Di Paolo; Arditi. Allenatore: Marco Turati.

CASERTANA (3-4-2-1): De Lucia; Viscardi, Kontek, Martino; Oukhadda, Toscano, Saco, Pezzella, Kallon; Casarotto, Bentivegna. Allenatore: Federico Coppitelli..

Dove vedere la partita in TV e streaming

Siracusa-Casertana, gara valida per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.