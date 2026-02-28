Sammaurese-Teramo: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Sammaurese-Teramo di Domenica 1 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

SAN MAURO PASCOLI – Domenica 1 marzo 2026, lo Stadio Marcelli ospiterà la partita Sammaurese-Teramo, sfida valida per la ventiseiesima giornata del Girone F di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Sammaurese e Teramo, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: la Sammaurese, infatti, è fanalino di coda grazie a 3 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte, segno di un cammino negativo. Il Teramo, invece, si ritrova in vetta alla classifica dopo 17 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia quasi perfetto. Alla luce dei dati, è possibile sostenere che il Teramo parte favorito, mentre la Sammaurese dovrà puntare sull’orgoglio per provare a ribaltare il pronostico.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che la Sammaurese, con 24 gol segnati e 56 subiti, presenta una differenza reti di -32. Allo stesso tempo, il Teramo ha un record di 50 gol segnati e 19 subiti, con una differenza di 31. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri mostrano da un lato una difesa fragile e un attacco poco incisivo, dall’altro equilibrio, solidità e grande capacità realizzativa.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SAMMAURESE-TERAMO]

SAMMAURESE:. A disposizione:



TERAMO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Alfredo Iannello della Sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Celestino proveniente da Reggio Calabria e Stefano Petarlin appartenente alla Sezione di Vicenza. Il Quarto Ufficiale sarà Bruno Spina proveniente da Barletta, mentre al VAR ci sarà Luca Chianese appartenente alla Sezione di Napoli. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA SAMMAURESE – Il tecnico Antonioli dovrebbe invece disporre il 4-3-2-1. In porta dovrebbe esserci Pollini e, poi, a difesa Dimitri, Cenci, Brigidi, Valentini Fe, aiuteranno il portiere e aiutare la costruzione della manovra. Centrocampo e attacco, con Vasconcellos, Bertani, Nisi pronti a rifornire i due trequartisti Merlonghi e Valentini Fi che avranno il compito di servire Varriale. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e controllo del centrocampo, con una squadra compatta, due trequartisti tra le linee e una punta centrale come riferimento offensivo.

COME ARRIVA IL TERAMO – Il Teramo di Pomante scende in campo con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Torregiani; davanti a lui la linea difensiva a tre è composta da Bruni, Alessandretti e Botrini, chiamati a garantire solidità e attenzione. A centrocampo agiscono Pietrantonio, Angiulli, Borgarello e Salustri, incaricati di dare equilibrio, ritmo e spinta sulle corsie. Alle spalle dell’unica punta operano Sereni e Pavone, liberi di muoversi tra le linee e rifinire la manovra. In avanti Persano ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni offensive. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e occupare con efficacia gli spazi tra le linee, sfruttando la spinta degli esterni e il lavoro dei trequartisti alle spalle della punta.

Le probabili formazioni

SAMMAURESE (4-3-2-1): Pollini; Dimitri, Cenci, Brigidi, Valentini Fe; Vasconcellos, Bertani, Nisi; Merlonghi, Valentini Fi; Varriale Allenatore: Antonioli

TERAMO (3-4-2-1): Torregiani; Bruni, Alessandretti, Botrini; Pietrantonio, Angiulli, Borgarello, Salustri; Sereni, Pavone; Persano. Allenatore: Pomante

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Sammaurese e Teramo in televisione su Rete8, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.