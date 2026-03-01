Pescara-Palermo 2-1: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Pescara-Palermo di Domenica 1 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PESCARA – Domenica 1 marzo, alle ore 15, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara-Palermo, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Il Pescara arriva a questa sfida in un momento complicato, ultimo in classifica dopo 26 giornate che raccontano un campionato in salita: tre vittorie, nove pareggi, quattordici sconfitte e una differenza reti pesante. I biancazzurri hanno segnato 30 gol e ne hanno subiti 51, per un totale di 18 punti. Anche all’Adriatico il rendimento resta fragile, con due successi, cinque pari e sei ko nelle tredici gare interne, 16 reti realizzate e 21 incassate. L’ultimo impegno ufficiale, la trasferta di Venezia, ha confermato le difficoltà della squadra, sconfitta 3-2 al termine di una gara comunque combattuta.

Il Palermo si presenta invece con un passo completamente diverso. La formazione rosanero occupa il quarto posto della graduatoria generale, forte di quattordici vittorie, nove pareggi e appena tre sconfitte. I numeri raccontano una squadra solida e concreta: 45 gol segnati, solo 19 subiti e una differenza reti ampiamente positiva. Lontano dal Barbera il rendimento resta competitivo, con quattro vittorie, sei pareggi e due sconfitte nelle dodici gare esterne, per un totale di 18 punti. L’ultima uscita ha confermato lo stato di forma: netto 3-0 casalingo contro il Sudtirol.

All’andata, lo scorso 1 novembre, finì 5 a 0 per il Palermo.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA-PALERMO 2-1 (2'T) SECONDO TEMPO 42' Pescara in vantaggio!!! Meazzi!!! Esplode l'Adriatico sulla conclusione rasoterra dal limite deviata da un difensore, spiazzato Joronen 41' sugli sviluppi di angolo dalla sinistra Altare la rigioca per Le Douaron ma colpo di testa alto 40' cambio Pescara con Altare per Faraoni 37' si riprende con Valzania che può rientrare 35' gioco fermo con Valzania a terra dopo un contrasto 34' in campo Veroli per Magnani 33' punizione con palla toccata da Ceccaroni, Saio non trattiene toccando la traversa, tocca fuori Pohjanpalo ma era in offside 32' angolo non sfruttato dal Pescara, ottimo tempo di uscita di Joronen 30' problemi per Bettella, staff medico in campo e giocatore che sembra ristabilito dopo essere andato giù da solo 29' in campo Gomes per Segre 28' girata in area di Russo alla sinistra di Joronen che come un gatto vola e blocca in tuffo plastico 26' bella progressione da centrocampo di Berardi che entra in area da posizione defilata in corsa calcia centrale 24' cross morbido di Augello per Le Douaron che colpisce debole su Saio 23' in campo Meazzi per Insigne salutato da una standing ovation 22' angolo per il Pescara, molto pericoloso dopo il pari. Palla corta sul primo palo, allontana la difesa 17' in campo Blin e Le Douaron per Johnsen e Ranocchia per il Palermo e Pescara Berardi per Acampora 16' conclusione di controbalzo dal limite di Faraoni, vola Joronen con i polpastreli sopra la traversa! Corner basso di Insigne, allontana la difesa in fallo laterale 13' incredibile palla gol per Russo che in area a tu per tu con Joronen colpisce all'angolino destro ma deviazione decisiva in angolo del portiere! Sul corner nulla di fatto con una deviazione di Bettella sul primo palo errata 10' Lorenzo Insigne!!! Pareggio del Pescara. Verticalizzazione per il capitano che avanza, entra in area e con il destro delicato colpisce all'angolino destro 7' riparenza di Acampora frenata da Ranocchia irregolarmente, giallo per lui 5' angolo di Insigne, libera la difesa e sulla ripartenza ospite intervento falloso si Acampora e giallo per lui 2' Palermo in vantaggio con Pohjanpalo! Uno due di Sagre e tocco corto per l'inserimento dell'attaccante abile con un tocco con il mancino rasoterra, bruciato Capellini calcio d'avvio battuto dal Pescara, novità con Bereszynski per Peda si torna in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo all'Adriatico, 0-0 tra Pescara e Palermo con due occasioni, una per parte molto golose. Piccola pausa e torniamo 46' primo giallo del match a Peda per una trattenuta su Di Nardo. Sulla punizione schema perfetto con Insigne a scavalcare la difesa per Di Nardo ma alza la sfera da due passi su uscita di Joronen! 45' 1' minuto di recupero 42' intervento a rischio di giallo per Pierozzi su Acampora, solo punizione 40' taglio di Valzania in area su imbucata di Faraoni, cross basso per Di Nardo che in ritardo commette fallo in attacco 36' Insigne dalla lunga distanza prova a sorprendere Joronen ma era in offside, blocca Joronen 33' numero di Insigne al limite, tunnel, e tentativo con un delizioso lob alto sopra la traversa 30' doppia occasione per il Palermo: primo tentativo di Palumbo respinto da Saio quindi tap in ravvicinato alto di Pierozzi ma tutto fermo per offsida! 28' tentativo da fuoriarea per Acampora con il mancino verso l'incrocio destro dei pali di poco errata la mira 26' diagonale in area di Russo verso il primo palo respinge un pò goffamente Joronen 25' lancio per Di Nardo che prova sulla sinistra un uno contro uno ma il pallone termina in fallo laterale 19' si alza la bandierina, in offside Peda 18' fase di studio dopo un avvio a buon ritmo, le squadre corte si studiano 11' sussulto rosanero con cross basso dalla destra di Augello e tocco ravvicinato di Johnsen, vola Saio per salvare la porta! 9' punizione a giro verso il primo palo di Insigne dal limite, colpo di reni Joronen in angolo! Nulla di fatto sul corner successivo 6' tentativo dal limite di Insigne, tocco della difesa e pallone che supera la traversa. Su corner palla corta sul primo palo intercettata dalla difesa e contropiede di Palumbo per Johnsen anticipato fuori area da Saio non perfetto e Segre calcia debole con Capellini che riesce a liberare qualche metro più avanti della line di porta 2' palla imbucata da Insigne oggi dal primo minuto per Di Nardo ma l'azione non ha sbocco Calcio d'avvio battuto dal Palermo Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto al fischio d'inizio Un cordiale saluto dallo stadio Adriatico, Alessandro Gulizia con Voi nella diretta di Pescara-Palermo, match valido per la 27° giornata di Serie B. Le squadre in campo per il riscaldamento, dalle ore 15 in campo. TABELLINO PESCARA (4-3-1-2): Saio; Faraoni (dal 40' st Altare), Capellini, Bettella, Cagnano; Acampora (dal 18' st Berardi), Brugman, Valzania; Insigne (dal 23' st Meazzi), Russo; Di Nardo. A disposizione: Profeta, Brondbo, Letizia, Brandes, Meazzi, Altare, Fanne, Olzer, Berardi, Corbo. Allenatore: Gorgone PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda (dal 1' st Bereszynski), Magnani (dal 34' st Veroli), Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia (dal 17' st Le Douaron), Segre (dal 29' st Gomes), Augello; Palumbo, Johnsen (dal 17' st Blin), Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Modesto, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Corona, Veroli. Allenatore: F. Inzaghi Reti: al 2' st Pohjanpalo, al 10' st Insigne, al 42' st Meazzi Ammonizioni: Peda, Acampora, Ranocchia Recupero: 1' pt

Le formazioni ufficiali di Pescara-Palermo

PESCARA (4-3-1-2): Saio; Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano; Acampora, Brugman, Valzania; Insigne, Russo; Di Nardo. Allenatore: Gorgone

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Palumbo, Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi

Convocati

Saio Ivan, Brondbo Magnus, Profeta Nicolò, Capellini Riccardo, Letizia Gaetano, Bettella Davide, Altare Giorgio, Faraoni Marco Davide, Cagnano Andrea, Corbo Gabriele, Brandes Julian, Meazzi Lorenzo, Brugman Gaston, Acampora Gennaro, Valzania Luca, Fanne Lamine, Berardi Lorenzo, Di Nardo Antonio, Insigne Lorenzo, Olzer Giacomo, Russo Flavio

L’arbitro e squadra arbitrale

La direzione di gara è affidata a Fabio Maresca di Napoli, con Thomas Miniutti di Maniago e Matteo Pressato di Latina come assistenti. Riccardo Tropiano di Bari sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Manuel Volpi di Arezzo con Federico Dionisi dell’Aquila come AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara dovrebbe presentarsi con un 4‑3‑2‑1. Davanti a Saio, la linea difensiva è formata da Faraoni e Cagnano sulle corsie, con Capellini e Bettella a presidiare il centro dell’area. In mezzo al campo agiscono Lamine Fanne, Brugman e Valzania. Sulla trequarti Olzer e Insigne, pronti a supportare Di Nardo, riferimento avanzato scelto da Gorgone.

COME ARRIVA IL PALERMO – Il Palermo dovrebbe rispondere con il consueto 3‑4‑2‑1. Joronen guida il reparto arretrato composto da Peda, Magnani e Ceccaroni,. Sulle fasce agiscono Pierozzi e Augello. In mezzo Ranocchia e Segre. Sulla trequarti Palumbo e Johnsen mentre Pohjanpalo resta il terminale offensivo.

Probabili formazioni di Pescara-Palermo

PESCARA (4-3-2-1): Saio, Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano, Lamine Fanne, Brugman, Valzania, Olzer, Insigne, Di Nardo. Allenatore: Gorgone

PALERMO (3-4-2-1): Joronen, Peda, Magnani, Ceccaroni, Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello, Palumbo, Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi

Dove vedere la partita in TV e streaming

