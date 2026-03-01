Pescara-Palermo 2-1: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Pescara-Palermo di Domenica 1 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B
PESCARA – Domenica 1 marzo, alle ore 15, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara-Palermo, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.
Indice:
- Cronaca con tabellino
- Le formazioni ufficiali
- Convocati
- Arbitro e squadra arbitrale
- Presentazione e stato di forma
- Probabili formazioni
- Dove vedere in TV e streaming
Il Pescara arriva a questa sfida in un momento complicato, ultimo in classifica dopo 26 giornate che raccontano un campionato in salita: tre vittorie, nove pareggi, quattordici sconfitte e una differenza reti pesante. I biancazzurri hanno segnato 30 gol e ne hanno subiti 51, per un totale di 18 punti. Anche all’Adriatico il rendimento resta fragile, con due successi, cinque pari e sei ko nelle tredici gare interne, 16 reti realizzate e 21 incassate. L’ultimo impegno ufficiale, la trasferta di Venezia, ha confermato le difficoltà della squadra, sconfitta 3-2 al termine di una gara comunque combattuta.
Il Palermo si presenta invece con un passo completamente diverso. La formazione rosanero occupa il quarto posto della graduatoria generale, forte di quattordici vittorie, nove pareggi e appena tre sconfitte. I numeri raccontano una squadra solida e concreta: 45 gol segnati, solo 19 subiti e una differenza reti ampiamente positiva. Lontano dal Barbera il rendimento resta competitivo, con quattro vittorie, sei pareggi e due sconfitte nelle dodici gare esterne, per un totale di 18 punti. L’ultima uscita ha confermato lo stato di forma: netto 3-0 casalingo contro il Sudtirol.
All’andata, lo scorso 1 novembre, finì 5 a 0 per il Palermo.
Cronaca con tabellino
[AGGIORNA LA DIRETTA DI PESCARA-PALERMO]
RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA-PALERMO 2-1 (2'T)
SECONDO TEMPO
42' Pescara in vantaggio!!! Meazzi!!! Esplode l'Adriatico sulla conclusione rasoterra dal limite deviata da un difensore, spiazzato Joronen
41' sugli sviluppi di angolo dalla sinistra Altare la rigioca per Le Douaron ma colpo di testa alto
40' cambio Pescara con Altare per Faraoni
37' si riprende con Valzania che può rientrare
35' gioco fermo con Valzania a terra dopo un contrasto
34' in campo Veroli per Magnani
33' punizione con palla toccata da Ceccaroni, Saio non trattiene toccando la traversa, tocca fuori Pohjanpalo ma era in offside
32' angolo non sfruttato dal Pescara, ottimo tempo di uscita di Joronen
30' problemi per Bettella, staff medico in campo e giocatore che sembra ristabilito dopo essere andato giù da solo
29' in campo Gomes per Segre
28' girata in area di Russo alla sinistra di Joronen che come un gatto vola e blocca in tuffo plastico
26' bella progressione da centrocampo di Berardi che entra in area da posizione defilata in corsa calcia centrale
24' cross morbido di Augello per Le Douaron che colpisce debole su Saio
23' in campo Meazzi per Insigne salutato da una standing ovation
22' angolo per il Pescara, molto pericoloso dopo il pari. Palla corta sul primo palo, allontana la difesa
17' in campo Blin e Le Douaron per Johnsen e Ranocchia per il Palermo e Pescara Berardi per Acampora
16' conclusione di controbalzo dal limite di Faraoni, vola Joronen con i polpastreli sopra la traversa! Corner basso di Insigne, allontana la difesa in fallo laterale
13' incredibile palla gol per Russo che in area a tu per tu con Joronen colpisce all'angolino destro ma deviazione decisiva in angolo del portiere! Sul corner nulla di fatto con una deviazione di Bettella sul primo palo errata
10' Lorenzo Insigne!!! Pareggio del Pescara. Verticalizzazione per il capitano che avanza, entra in area e con il destro delicato colpisce all'angolino destro
7' riparenza di Acampora frenata da Ranocchia irregolarmente, giallo per lui
5' angolo di Insigne, libera la difesa e sulla ripartenza ospite intervento falloso si Acampora e giallo per lui
2' Palermo in vantaggio con Pohjanpalo! Uno due di Sagre e tocco corto per l'inserimento dell'attaccante abile con un tocco con il mancino rasoterra, bruciato Capellini
calcio d'avvio battuto dal Pescara, novità con Bereszynski per Peda
si torna in campo per il secondo tempo
PRIMO TEMPO
46' si chiude il primo tempo all'Adriatico, 0-0 tra Pescara e Palermo con due occasioni, una per parte molto golose. Piccola pausa e torniamo
46' primo giallo del match a Peda per una trattenuta su Di Nardo. Sulla punizione schema perfetto con Insigne a scavalcare la difesa per Di Nardo ma alza la sfera da due passi su uscita di Joronen!
45' 1' minuto di recupero
42' intervento a rischio di giallo per Pierozzi su Acampora, solo punizione
40' taglio di Valzania in area su imbucata di Faraoni, cross basso per Di Nardo che in ritardo commette fallo in attacco
36' Insigne dalla lunga distanza prova a sorprendere Joronen ma era in offside, blocca Joronen
33' numero di Insigne al limite, tunnel, e tentativo con un delizioso lob alto sopra la traversa
30' doppia occasione per il Palermo: primo tentativo di Palumbo respinto da Saio quindi tap in ravvicinato alto di Pierozzi ma tutto fermo per offsida!
28' tentativo da fuoriarea per Acampora con il mancino verso l'incrocio destro dei pali di poco errata la mira
26' diagonale in area di Russo verso il primo palo respinge un pò goffamente Joronen
25' lancio per Di Nardo che prova sulla sinistra un uno contro uno ma il pallone termina in fallo laterale
19' si alza la bandierina, in offside Peda
18' fase di studio dopo un avvio a buon ritmo, le squadre corte si studiano
11' sussulto rosanero con cross basso dalla destra di Augello e tocco ravvicinato di Johnsen, vola Saio per salvare la porta!
9' punizione a giro verso il primo palo di Insigne dal limite, colpo di reni Joronen in angolo! Nulla di fatto sul corner successivo
6' tentativo dal limite di Insigne, tocco della difesa e pallone che supera la traversa. Su corner palla corta sul primo palo intercettata dalla difesa e contropiede di Palumbo per Johnsen anticipato fuori area da Saio non perfetto e Segre calcia debole con Capellini che riesce a liberare qualche metro più avanti della line di porta
2' palla imbucata da Insigne oggi dal primo minuto per Di Nardo ma l'azione non ha sbocco
Calcio d'avvio battuto dal Palermo
Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto al fischio d'inizio
Un cordiale saluto dallo stadio Adriatico, Alessandro Gulizia con Voi nella diretta di Pescara-Palermo, match valido per la 27° giornata di Serie B. Le squadre in campo per il riscaldamento, dalle ore 15 in campo.
TABELLINO
PESCARA (4-3-1-2): Saio; Faraoni (dal 40' st Altare), Capellini, Bettella, Cagnano; Acampora (dal 18' st Berardi), Brugman, Valzania; Insigne (dal 23' st Meazzi), Russo; Di Nardo. A disposizione: Profeta, Brondbo, Letizia, Brandes, Meazzi, Altare, Fanne, Olzer, Berardi, Corbo. Allenatore: Gorgone
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda (dal 1' st Bereszynski), Magnani (dal 34' st Veroli), Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia (dal 17' st Le Douaron), Segre (dal 29' st Gomes), Augello; Palumbo, Johnsen (dal 17' st Blin), Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Modesto, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Corona, Veroli. Allenatore: F. Inzaghi
Reti: al 2' st Pohjanpalo, al 10' st Insigne, al 42' st Meazzi
Ammonizioni: Peda, Acampora, Ranocchia
Recupero: 1' pt
Le formazioni ufficiali di Pescara-Palermo
PESCARA (4-3-1-2): Saio; Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano; Acampora, Brugman, Valzania; Insigne, Russo; Di Nardo. Allenatore: Gorgone
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Palumbo, Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi
Convocati
Saio Ivan, Brondbo Magnus, Profeta Nicolò, Capellini Riccardo, Letizia Gaetano, Bettella Davide, Altare Giorgio, Faraoni Marco Davide, Cagnano Andrea, Corbo Gabriele, Brandes Julian, Meazzi Lorenzo, Brugman Gaston, Acampora Gennaro, Valzania Luca, Fanne Lamine, Berardi Lorenzo, Di Nardo Antonio, Insigne Lorenzo, Olzer Giacomo, Russo Flavio
L’arbitro e squadra arbitrale
La direzione di gara è affidata a Fabio Maresca di Napoli, con Thomas Miniutti di Maniago e Matteo Pressato di Latina come assistenti. Riccardo Tropiano di Bari sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Manuel Volpi di Arezzo con Federico Dionisi dell’Aquila come AVAR.
Presentazione del match
COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara dovrebbe presentarsi con un 4‑3‑2‑1. Davanti a Saio, la linea difensiva è formata da Faraoni e Cagnano sulle corsie, con Capellini e Bettella a presidiare il centro dell’area. In mezzo al campo agiscono Lamine Fanne, Brugman e Valzania. Sulla trequarti Olzer e Insigne, pronti a supportare Di Nardo, riferimento avanzato scelto da Gorgone.
COME ARRIVA IL PALERMO – Il Palermo dovrebbe rispondere con il consueto 3‑4‑2‑1. Joronen guida il reparto arretrato composto da Peda, Magnani e Ceccaroni,. Sulle fasce agiscono Pierozzi e Augello. In mezzo Ranocchia e Segre. Sulla trequarti Palumbo e Johnsen mentre Pohjanpalo resta il terminale offensivo.
Probabili formazioni di Pescara-Palermo
PESCARA (4-3-2-1): Saio, Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano, Lamine Fanne, Brugman, Valzania, Olzer, Insigne, Di Nardo. Allenatore: Gorgone
PALERMO (3-4-2-1): Joronen, Peda, Magnani, Ceccaroni, Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello, Palumbo, Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta su:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- LaB Channel, il nuovo canale della Lega B disponibile su Prime Video. Per accedere è necessario: essere abbonati ad; aggiungere il canale