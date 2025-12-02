Consigli fantacalcio, 14° giornata Serie A 2025/2026: ecco chi schierare

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 14a giornata di Serie A: Maignan tra i pali; in avanti Leao, Lookman e Lautaro

COMO – Il campionato di Serie A 2025-2026 si prepara ad affrontare la quattordicesima giornata, che si giocherà dal 6 all’8 dicembre. Si comincia sabato alle 15 con Sassuolo-Fiorentina. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

Indice

Consigli difesa

Consigli centrocampo

Consigli attacco

Top 11 quattordicesima giornata Serie A 2025/2026

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali Maignan. É stato il vero protagonista della vittoria del Milan contro la Lazio (1-0), risultando decisivo con almeno tre interventi di altissimo livello che hanno mantenuto la porta inviolata fino al gol di Leao.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa partiamo da Zappacosta dell’Atalanta Nella gara contro la Fiorentina ha mostrato buona intensità, coprendo la fascia con continuità e contribuendo a mantenere alta la pressione sugli avversari. Pur non avendo portato bonus diretti (gol o assist), la sua prova è stata giudicata positiva per equilibrio e solidità. Al centro Barbieri della Cremonese. Contro il Bologna ha corso per tutta la partita e garantendo copertura difensiva e spinta offensiva. Ha confezionato l’assist per il terzo gol grigiorosso, quello di Jamie Vardy al 50’, che ha chiuso la partita e sancito la prima doppietta in Serie A dell’attaccante inglese. Sull’altra fascia Celik della Roma. Nella partita contro il Napoli ha offerto una prova ordinata ma senza particolari acuti, confermandosi utile in fase difensiva ma poco incisivo in avanti.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

A centrocampo Zaniolo, Thorsvedt, Paz e McTominay. Nell’ultima gara Zaniolo ha firmato una doppietta che ha permesso ai friulani di conquistare tre punti fondamentali. Thorsvedt, nonostante non sia risultato incisivo nella gara persa dai neroverdi contro il Como, ha ottenuto la sufficienza in quasi tutte le pagelle. Nella stessa partita Nico Paz è stato il vero protagonista della vittoria dei lariani, firmando l’assist per il raddoppio di Alberto Moreno e incantando con una rovesciata spettacolare che ha fatto il giro del mondo. Infioe McTominay del Napoli contro la Roma ha confermato il suo ruolo di leader in mezzo al campo con una prestazione di grande intensità e qualità.

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco il primo nome é quello di Leao, autore del gol decisivo contro la lazio, che ha permesso al Milan di balzare int esta alla classifica a pari merito con il Napoli. Al centro Lookman. É stato decisivo nel successo dell’Atalanta contro la Fiorentina, firmando il gol che ha chiuso la partita e confermando il suo ritorno al top dopo settimane difficili. Chiudiamo con Lautaro, che contro il Pisa ha siglato una doppietta importantissima per l’Inter, tornata al successo dopo qualche passo falso di troppo.

