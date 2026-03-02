Treviso-Union Clodiense 2-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Treviso-Union Clodiense di Lunedì 2 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

TREVISO – Lunedì 2 marzo 2026 , alle ore 20:00 scenderanno in campo Treviso – Union Clodiense per la giornata 26 del campionato Serie D – Girone C . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la Treviso ha avuto la meglio con il risultato di 0-1 . Appuntamento allo stadio “Omobono Tenni” dove il match sarà diretto dell’arbitro Riccardo Teodoli di Aprilia . Sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Adinolfi di Salerno e Michele Bonavita di Foggia .

I bookmakers ripongono molta fiducia nel Treviso , quotando la vittoria a 1.97 mentre il pareggio è dato a 3.15 e la sconfitta a 3.40 . Se andiamo a vedere la classifica di Serie D – Girone C attualmente é in testa il Treviso con 59 , seguito dall’Union Clodiense con 46, Este e Mestre con 44 quindi Legnago 43 e Cjarlins Muzane 39 .

Tabellino in tempo reale

TREVISO:. A disposizione:



UNION CLODIENSE:. A disposizione:



Reti: al 21' pt Gucher R. (Treviso) .

Le formazioni ufficiali di Treviso-Union Clodiense

TREVISO: Vajdunec, Brigati, Munaretto, Martinelli, Guerriero, Perin, Gianola, Gucher, Artioli, Beltrame, Svideroschi

UNION CLODIENSE: Minozzi, Gueli, Montin, De Paoli, Gnago, Codromaz, Trolese, Menghi, Rosso, Farabegoli, Ba. A disposizione: Fall, Carraro, Maestrelli, Menato, Nordio, Cocola, Favaretto, Ricciardi, Zorzi

Le dichiarazioni di Gorini alla vigilia

L’allenatore del Treviso, Edoardo Gorini, ha sottolineato l’importanza della sfida, pur mantenendo equilibrio e lucidità. Ha definito il match «la partita più importante dell’anno» per il momento in cui arriva, ma ha invitato la squadra a viverla con serenità, consapevole del valore dell’avversario e del contesto. Ha evidenziato come il posticipo serale abbia «quasi il sapore di una categoria superiore» e ha espresso rammarico per l’assenza dei tifosi ospiti, che avrebbe completato una cornice già straordinaria. Gorini ha ribadito che la gara non può essere considerata decisiva in assoluto, ma lo diventerebbe «solo nel caso in cui il Treviso riuscisse a chiudere la serata con i tre punti».

I convocati dell’Union Clodiense

Portieri: Borille, Fall, Minozzi

Difensori: Codromaz, Farabegoli, Gueli, Maestrelli, Montin, Nordio, Trolese, Zorzi

Centrocampisti: Ba, Carraro, De Paoli, Favaretto, Menghi

Attaccanti: Cocola, Gnago, Menato, Ricciardi, Rosso

Presentazione della partita

QUI TREVISO – Il Treviso arriva al big match del Tenni forte dell’1-1 conquistato sul campo del Legnago, un risultato che ha permesso ai biancocelesti di mantenere intatto il margine in vetta alla classifica. La squadra guida il campionato con 59 punti e una differenza reti di +30, numeri che confermano solidità, continuità e capacità di gestione dei momenti chiave lungo tutto l’arco della stagione.

QUI UNION CLODIENSE – Anche l’Union Clodiense Chioggia si presenta all’appuntamento dopo un pareggio per 1-1, maturato contro l’Unione La Rocca Altavilla. I granata inseguono a quota 46, con una differenza reti di +14 e un distacco di 13 lunghezze rimasto invariato. Proprio per questo la gara assume un peso specifico enorme: per gli ospiti rappresenta una delle ultime occasioni per riaprire la corsa al primo posto, mentre il Treviso ha la possibilità di compiere un passo decisivo verso il sogno della promozione diretta in Serie C.

Probabili formazioni

TREVISO: Vadjunec; Brigati, Munaretto, Martinelli, Guerriero; Perin, Gucher, Artioli; Beltrame; Svidercoschi, Scotto. Allenatore: Gorini

UNION CLODIENSE: Minozzi, Gueli, Montin, De Paoli, Codromaz, Menghi, Rosso, Menàto, Cocola, Farabegoli, Ba. Allenatore: Vecchiato

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Treviso – Union Clodiense , valida per la giornata 26 del campionato Serie D – Girone C , non sarà visibile in diretta tv o streaming . I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 20:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori.