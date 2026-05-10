Cremonese-Pisa: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cremonese-Pisa di Domenica 10 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

CREMONA – Domenica 10 maggio, nella cornice dello Stadio Giovanni Zini di Cremona andrà in scena Cremonese-Pisa match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 15.

Indice

La Cremonese arriva alla sfida con il fiato corto e l’obbligo di non sbagliare più nulla. La rimonta subita lunedì contro la Lazio, dopo un vantaggio che sembrava poter indirizzare la partita, ha lasciato strascichi pesanti: quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e una classifica che ora impone un’impresa. I grigiorossi devono recuperare quattro punti al Lecce quando mancano solo tre giornate e lo Zini, negli ultimi mesi, non è stato un alleato: dieci partite interne senza vittorie raccontano una fragilità pesante.

Domenica pomeriggio arriva il Pisa, già retrocesso dopo il ko con il Lecce e con una stagione che si è spenta molto prima del verdetto aritmetico. All’andata i toscani avevano vinto 1-0, uno dei pochi lampi di un campionato complicato, segnato da infortuni, limiti strutturali e una continuità mai trovata.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CREMONESE-PISA]

L’arbitro

La partita sarà diretta da Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. A supportarlo lungo le fasce ci saranno Luigi Rossi, proveniente da Rovigo, e Marcello Rossi, designato dalla sezione di Biella. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Collu di Cagliari. In sala VAR opererà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, mentre l’AVAR sarà Ivano Pezzuto di Lecce.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA CREMONESE – Giampaolo conferma il 4‑4‑2, affidandosi ad Audero tra i pali e a una linea difensiva che vede Terracciano e Pezzella sugli esterni, con Bianchetti e Luperto al centro. In mezzo al campo Thorsby e Maleh, mentre Barbieri e Vandeputte avranno il compito di dare ampiezza e qualità sulle fasce. Davanti, la scelta ricade ancora su Bonazzoli e Vardy.

COME ARRIVA IL PISA – Hijlemark riparte dal 3‑5‑2, con Semper in porta e il terzetto Bozhinov‑Caracciolo‑Canestrelli a protezione. Leris e Angori agiranno sulle corsie, mentre Akinsanmiro, Aebischer e Vural comporranno il centrocampo. In attacco Moreo e Stojilkovic.

Probabili formazioni

CREMONESE (4‑4‑2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Giampaolo

PISA (3‑5‑2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hiljiemark.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: