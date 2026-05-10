Reggina-Athletic Palermo: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Athletic Palermo di Domenica 10 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Playoff di Serie D, girone I

REGGIO CALABRIA – Domenica 10 maggio, alle ore 16:00, allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Athletic Palermo, match valido per i Playoff di Serie D, girone I. La Reggina si prepara a tornare in campo allo Stadio Oreste Granillo per il primo turno dei playoff contro l’Athletic Palermo. Attorno alla partita resta però un clima particolare, tra contestazione e tensioni ambientali, con la squadra chiamata a isolarsi da tutto ciò che accade fuori dal rettangolo verde.

Nella conferenza stampa della vigilia, mister Alfio Torrisi ha analizzato il momento della squadra, invitando il gruppo a mantenere massima concentrazione sull’obiettivo sportivo. “Abbiamo già vissuto questi momenti difficili al mio arrivo, ma nonostante ciò abbiamo l’obbligo di concentrarci sul campo e se è vero che i playoff lasciano il tempo che trovano, l’obiettivo è sempre quello di vincere. C’è un avversario di valore, la partita è tosta e noi dobbiamo cercare di isolarci dal contesto esterno. A prescindere da quello che può accadere, dobbiamo finire bene senza cercare stimoli altrove. Chi indossa questa maglia ha l’obbligo di onorarla”.

Torrisi ha quindi acceso i riflettori sulle qualità dell’Athletic Palermo, formazione che arriva al Granillo con entusiasmo e con una buona condizione mentale dopo gli ultimi risultati ottenuti. “La gara con l’Athletic Palermo è complicata, hanno giocatori offensivi importanti, buona qualità di gioco e dopo un periodo difficile arriva da due vittorie consecutive contro squadre che lottavano per non retrocedere. Bisogna stare molto attenti, sono molto bravi in fase offensiva. Noi dobbiamo essere intensi, fare una fase di possesso importante, senza dare la possibilità di farli giocare”.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-ATHLETIC PALERMO]

Le formazioni ufficiali di Reggina-Athletic Palermo

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Desiato, Edera, Palumbo, Guida, Porcino, Macrì. Allenatore: Torrisi

A. PALERMO (4-2-3-1): Martinez; Rampulla, Panaro, Crivello, Mazzotta; Lores Varela, Maurino; Zalazar, Bonfiglio, Grillo; Micoli. A disposizione: Marchese, Torres, Sanchez, Matera, Zaic, Anzelmo, Rafele, Faccetti, Grammauta. Allenatore: Ferraro

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Francesco Saffioti di Como, A completare la squadra saranno il primo assistente Andrea Zanichelli di Legnano, il secondo assistente Davide Tranchida di Pisa. Quarto uomo Emanuele Rotondo di Frattamaggiore.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA REGGINA – La Reggina si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Raffaele Lagonigro; in difesa la linea a quattro è composta da Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole e Distratto. In mediana agiscono Laaribi e Fofana, mentre sulla trequarti Antonino Ragusa, Mungo e Di Grazia supportano il riferimento offensivo Ferraro, incaricato di finalizzare la manovra. In panchina il tecnico Bruno Torrisi.

COME ARRIVA L’ATHLETIC PALERMO – Il tecnico Ferraro dovrebbe affidarsi al il 4-3-3: in porta ci sarà Martinez, mentre la retroguardia sarà composta da Vesprini, Sanchez, Mazzotta e Micoli, con il compito di garantire solidità e copertura sulle fasce. A centrocampo agiranno Maurino, Lores e Zaic, chiamati a gestire il possesso palla, supportare la fase difensiva e creare le transizioni offensive. Il tridente offensivo sarà formato da Bova, Grillo e Rampulla, con il compito di allargare il gioco, sfruttare gli spazi e finalizzare le azioni. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

Le probabili formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia, Ferraro Allenatore: Torrisi.

ATHLETIC PALERMO (4-3-3): Martinez; Vesprini, Sanchez, Mazzotta, Micoli; Maurino, Lores, Zaic; Bova, Grillo, Rampulla Allenatore: Ferraro.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Reggina-Athletic Palermo, valida per i Playoff di Serie D, girone I, Sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube del Chievo Verona.