Cremonese-Lazio 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cremonese-Lazio del 4 maggio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CREMONA – Lunedì 4 maggio, nella cornice dello Stadio Giovanni Zini di Cremona andrà in scena Cremonese-Lazio, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:30.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che sono reduci dal rocambolesco 3-3 casalingo con l’Udinese che ha visto i biancocelesti prima rimontare l’iniziale vantaggio bianconero, poi farsi superare nel recupero da una doppietta di Atta e infine trovare il pareggio nell’ultima azione della gara. La squadra di Sarri occupa l’ottava posizione in campionato con 48 punti frutto di dodici vittorie, dodici pareggi e dieci sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà la Cremonese che, dopo il successo del Lecce nell’anticipo contro il Pisa, è chiamata alla vittoria per ritrovarsi ad affrontare le ultime tre gare a tre punti di distanza dal Lecce quartultimo. I grigiorossi hanno al momento 28 punti a fronte di sei vittorie, dieci pareggi e diciotto sconfitte.

La gara sarà affidata al sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova coadiuvato da Giudici e Rossi, il quarto uomo sarà Calzavara ,mentre al VAR andranno Camplone e Mazzoleni.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CREMONESE-LAZIO]

RISULTATO IN DIRETTA: CREMONESE-LAZIO 1-0 48' Finisce qui il primo tempo! 45' 3 minuti di recupero. 40' Giallo per Provstgaard. 39' Si divora il 2-0 Zerbin che approfitta dell'errore di Patric presentandosi a tu per tu con Motta. Il giocatore della Cremonese calcia largo. 32' Ancora pericoloso Provstgaard con la testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Questa volta la sfera termina larga. 27' BONAZZOLI!!!!! CREMONESE IN VANTAGGIO!!!! CONCLUSIONE MANCINA DALLA DISTANZA CHE TROVA IMPREPARATO MOTTA IL QUALE NON TROVA LA PALLA CON I PIEDI! 1-0 PER LA CREMONESE! 20' Non ce la fa il centrale della Cremonese, al suo posto entra Bianchetti. 19' Problema muscolare per Baschirotto, gioco fermo. 10' Sono passati i primi 10 di gara e e il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Ritmi blandi allo Zini. 6' Colpo di testa pericoloso di Provstgaard sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Zaccagni sulla tre quarti. La palla non esce di molto. 5' Lazio in completo scuro, Cremonese con il classico completo grigiorosso. 0' Inizia la partita allo Zini! Buon divertimento! INIZIO PARTITA Benvenuti alla diretta di Cremonese-Lazio per la 35° giornata di Serie A. Dalle ore 18:30 seguiremo il posticipo. TABELLINO CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Baschirotto (dal 21'pt Bianchetti), Luperto, Pezzella, Floriani, Maleh, Grassi, Zerbin, Bonazzoli, Sanabria. A disposizione: Barbieri, Bondo, Ceccherini, Collocolo, Djuric, Faye, Folino, Nava, Okereke, Payero, Silvestri, Thorsby, Vardy. Allenatore: Giampaolo M.. LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Giacomone, Lazzari, Noslin, Pannozzo, Pedro, Pellegrini, Przyborek, Ratkov, Rovella. Allenatore: Sarri M.. Reti: 27'pt Bonazzoli Ammonizioni: Provstgaard (L) Recupero: 3'pt

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Lazio

CREMONESE: Audero E., Terracciano F., Baschirotto F., Luperto S., Pezzella G., Floriani R., Maleh Y., Grassi A., Zerbin A., Bonazzoli F., Sanabria A.. A disposizione: Barbieri T., Bianchetti M., Bondo W., Ceccherini F., Collocolo M., Djuric M., Faye M., Folino F., Nava L., Okereke D., Payero M., Silvestri M., Thorsby M., Vardy J. Allenatore: Giampaolo M..

LAZIO: Motta E., Marusic A., Provstgaard O., Romagnoli A., Tavares N., Basic T., Patric, Taylor K., Isaksen G., Maldini D., Zaccagni M.. A disposizione: Belahyane R., Dele-Bashiru F., Dia B., Giacomone G., Lazzari M., Noslin T., Pannozzo N., Pedro, Pellegrini Lu., Przyborek A., Ratkov P., Rovella N. Allenatore: Sarri M..

L’arbitro

Sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova dirigere Cremonese-Lazio, match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:30. Per quanto riguarda i capitolini sono quattordici i precedenti con un bilancio piuttosto positivo con questo direttore di gara: nove vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Sarà invece l’ottavo incontro tra Cremonese e Chiffi: una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Cremonese

Sono 30 i precedenti tra Lazio e Cremonese tra Serie A e Serie B. Il bilancio è a favore dei capitolini che hanno trovato la vittoria per quattordici volte contro le otto dei lombardi, otto sono le volte che le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al girone d’andata quando all’Olimpico finì 0-0.

Presentazione del match

QUI CREMONESE – I padroni di casa, guidati da Marco Giampaolo, scenderanno in campo con il classico 4-4-2. Tra i pali andrà Audero, la difesa a quattro sarà composta da Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzelle. Larghi a centrocampo ci saranno Barbieri e Vandeputte con Thorsby e Maleh a completare il reparto centralmente. I due riferimenti offensivi saranno Sanabria a Bonazzoli.

QUI LAZIO – La Lazio, allenata da Maurizio Sarri risponderà con il solito 4-3-3 In porta ci sarà Motta, i terzini saranno Lazzari e Nuno Tavares con Romagnoli e Provstgaard a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Basic, Patric e Dele-Bashiru, mentre i tre davanti saranno Isaksen, Maldini e Noslin.

Le probabili formazioni di Cremonese-Lazio

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte; Sanabria, Bonazzoli. Allenatore: Marco Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Patric, Dele-Bashiru, Basic; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Cremonese-Lazio valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Cremonese-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.