I risultati del 4 maggio 2026: posticipi in Serie A e in Europa

Cremonese-Lazio e Roma-Atalanta chiuderanno la 35esima giornata, Chelsea e City in Premier League. Successo per il Pachuca nella Liga MX
Il programma di lunedì 4 maggio si è aperto con il calcio sudamericano. In Colombia troviamo il successo di misura dell’America de Calì sul Pereira (1-0) mentre Junior ha avuto la meglio sul Pasto 4-3. In Costa Rica 1-1 tra Liberia e Saprissa mentre in Ecuador 2-0 dei Leones del Norte sull’Emelec.
In Venezuela senza reti tra Carabobo e Metropolitanos mentre in Uruguay 3-2 dell’Albion sul Nacional. In Paraguay 1-0 del Nacional Asuncion sul Guarani e in Perù 2-0 del Melgar sul Cajamarca. Spostiamoci in Messico dove nella Liga MX pareggiano 3-3 Club America e U.N.A.M. mentre colpo esterno del Pachuca sul Toluca 1-0. Nella Liga de Expansion MX due pareggi per 1-1 tra Cancun e Jaiba Brava e tra Tepatitlan de Morelos e Zacatecas Mineror. Nella Canadian Premier League 3-1 esterno del Vancouver sul Pacific.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si chiude la 35esima giornata con due posticipi ovvero Cremonese-Lazio delle 18:30 e Roma-Atalanta delle ore 20:45, si gioca anche in Premier League con Chelsea-Nottingham delle ore 16 ed Everton-Manchester City delle 21 mentre nella Liga stesso orario per Siviglia-Real Socidedad.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 MAGGIO 2026
ALGERIA: LIGUE 1
Belouizdad - Khenchela 18:45
USM Alger - Paradou 21:00
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Fayha - Al Riyadh 18:10
Al-Ettifaq - Al Najma 20:00
Al-Ittihad FC - Al Kholood 20:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Gimnasia Mendoza - Defensa y Justicia 22:00
AUSTRIA: BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Altach - Wolfsberger 18:30
AUSTRIA: BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
LASK - SK Rapid 20:30
BRASILE: SERIE A BETANO
Mirassol - Corinthians 2-1 (Finale)
CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:
Pacific FC - Vancouver FC 1-3 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
America De Cali - Pereira 1-0 (Finale)
Junior - Pasto 4-3 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA - PLAY OFFS
Liberia - Saprissa 1-1 (Finale)
CROAZIA: HNL
Istra 1961 - Slaven Belupo 18:00
DANIMARCA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Midtjylland - Viborg 19:00
ECUADOR: LIGA PRO
Leones del Norte - Emelec 2-0 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Pharco - Arab Contractors 0-1 (*)
Al Ittihad - Petrojet 19:00
Wadi Degla - Kahrabaa Ismailia 19:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Chelsea - Nottingham 0-3 (*)
Everton - Manchester City 21:00
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Bohemians - Shelbourne 18:00
Derry City - Galway 18:00
Shamrock Rovers - Drogheda 18:00
Sligo Rovers - St. Patricks 18:00
Waterford - Dundalk 18:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE
Netanya - Hapoel Jerusalem 19:00
Sakhnin - Maccabi Bnei Raina 19:00
ITALIA: SERIE A
Cremonese - Lazio 18:30
Roma - Fiorentina 20:45
MAROCCO: BOTOLA PRO
Agadir - Safi 18:00
Yacoub El Mansour - Berkane 20:00
Kawkab Marrakech - Dcheira 22:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS
Cancun - Jaiba Brava [Qualificato]: Jaiba Brava 1-1 (Finale)
Tepatitlan de Morelos [Qualificato]: Tepatitlan de Morelos - Zacatecas Mineros 1-1 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA - PLAY OFFS
Club America - U.N.A.M. 3-3 (Finale)
Toluca - Pachuca 0-1 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Guarani - Nacional Asuncion 0-1 (Finale)
PERU: LIGA 1 - APERTURA
Melgar - Cajamarca 2-0 (Finale)
Los Chankas - Deportivo Garcilaso 20:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Sporting - Guimaraes 21:15
ROMANIA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt 1-0 (Intervallo)
ROMANIA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Rapid Bucarest - CFR Cluj 19:30
SPAGNA: LALIGA
Siviglia - Real Sociedad 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Almeria - Mirandes 20:30
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Djurgarden - Göteborg 19:00
Halmstad - Brommapojkarna 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Rukh Lviv - Zorya 1-0 (*)
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA
Albion - Nacional 3-2 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA - QUADRANGOLARE
Carabobo - Metropolitanos 0-0 (Finale)