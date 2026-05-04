SuperLega Credem Banca: Modena e Trentino si giocano Gara 2 della Finale 5° posto

Martedì 5 maggio alle 20:30 Modena e Trentino si sfidano in Gara 2 della Finale Play Off 5° posto di SuperLega Credem Banca

La corsa al quinto posto della SuperLega Credem Banca entra nel vivo. Le finaliste dei Play Off tornano in campo per Gara 2, un appuntamento decisivo che sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, accessibile live e on demand su Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV.

Il match è in programma martedì 5 maggio alle ore 20:30 e vedrà opposte Valsa Group Modena e Itas Trentino, due squadre che hanno animato la stagione con percorsi intensi e ricchi di contenuti tecnici. La sfida promette spettacolo e tensione agonistica, con entrambe le formazioni determinate a conquistare un piazzamento che vale prestigio e punti importanti per il ranking europeo.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Alessandro Trebbi, Filippo Marelli e Fabrizio Monari, voci ormai familiari agli appassionati della pallavolo italiana.

Per consultare il programma completo dei Play Off 5° posto e tutti gli aggiornamenti in tempo reale è possibile visitare il sito ufficiale volleyballworld.com.