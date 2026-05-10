Teramo-Atletico Ascoli: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Teramo-Atletico Ascoli di Domenica 10 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Playoff di Serie D, girone F

TERAMO – Domenica 10 maggio, alle ore 16:00, allo stadio “Bonolis” di Teramo, andrà in scena Teramo-Atletico Ascoli, match valido per i Playoff di Serie D, girone F. Una partita che si ripete, essendo stata la gara dell’ultima giornata di campionato.

Mister Seccardini ha presentato così la sfida play off che l’Atletico Ascoli affronterà domani sul campo del Teramo. Seccardini, ritrovate il Teramo a distanza di sette giorni. Che differenze ci saranno rispetto alla gara di domenica? “Il Teramo ritroverà due giocatori importanti come Alessandretti e Angiulli. Dal punto di vista tecnico e tattico, però, credo che le differenze rispetto alla partita di domenica saranno limitate. Negli ultimi anni sono sempre uscite gare intense, equilibrate e di qualità, in cui spesso sono stati gli episodi o le giocate individuali a fare la differenza”. Il Teramo ha a disposizione due risultati su tre. Questo cambierà il vostro approccio alla partita? “Per noi sarà una situazione nuova, in questi tre anni non abbiamo mai affrontato una gara di questoi peso specifico. Avere un solo risultato a disposizione inciderà inevitabilmente sull’economia della partita. In sfide del genere ogni dettaglio può essere decisivo, ma credo che la cosa più importante sarà mantenere lucidità e restare dentro la gara senza farci trascinare troppo dall’emotività”.

La vincente di Ancona-Notaresco sfiderà la vincente di Teramo-Atletico Ascoli, altra semifinale in programma domani. Alle ore 16.00, i piceni scendono in campo al Bonolis e sono obbligati a vincere. È già un traguardo storico per i bianconeri essere arrivati ai playoff, ma Seccardini e ragazzi hanno le carte in regola per continuare a stupire.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TERAMO-ATLETICO ASCOLI]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Michele Piccolo di Pordenone, coadiuvato da Mario Cammarota di Nola e Michele Freda di Avellino. Quarto uomo Giovanni Di Palma di Cassino.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL TERAMO – La squadra di Pomante dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Torregiani in porta e un reparto arretrato formato da Bruni, Alessandretti e Botrini. A centrocampo Carpani e Borgarello saranno i perni centrali, affiancati da Pietrantonio e Kunze sulle fasce. In zona offensiva Sereni e Pavone si muoveranno alle spalle di Njambé, chiamato a guidare l’attacco. Tale modulo è pensato per sfruttare le fasce, utilizzare i due trequartisti per collegare il gioco e supportare la punta.

COME ARRIVA L’ATLETICO ASCOLI – Il tecnico Seccardini dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In porta andrà Di Giorgio, con Mazzarani, Nonni e Feltrin in difesa. Folto centrocampo composto da giocheranno Antoniazzi, Bucco, Vechiarello, Coppola e Forgione. Coppia di attacco formata da Minicucci e Maio. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede

Le probabili formazioni

TERAMO (4-2-3-1): Torregiani; Bruni, Alessandretti, Botrini; Pietrantonio, Carpani, Borgarello, Kunze; Sereni, Pavone; Njambé. Allenatore: Pomante.

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin; Antoniazzi, Bucco, Vechiarello, Coppola, Forgione; Minicucci, Maio. Allenatore: Seccardini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Teramo-Atletico Ascoli, valida per i Playoff di Serie D, girone F, non Sarà visibile in diretta tv o streaming.