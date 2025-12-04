Risultati calcio live, giovedì 4 dicembre 2025: Lazio-Milan in evidenza

Per la Coppa Italia spazio anche al derby Bologna-Parma, in B recupero tra Juve Stavia e Bari, Premier League in campo. Successo per Flamengo e Palmeiras in Brasile
Il calcio brasiliano in apertura del programma di questo giovedì 4 dicembre. Partiamo dunque dalla Serie A Betano con quattro partite. Successo casalingo per 2-0 del Bahia sullo Sport Recife: un gol per tempo con Rodrigo al 40′ e Luciano Juva al 9′, in mezzo il rigore fallito da Willian Jose. Tris casalingo del Sao Paulo sull’Internacional con reti di Sabino e Maik al 21′ e 48′ del primo tempo e di Luciano al 3′ della ripresa. Stesso punteggio ma a favore degli ospiti in Atletico-MG-Palmeiras: dopo nove minuti Lopez sblocca il punteggio, raddoppio di Allan al 20′ quindi l’espulsione di Piquerez prima dell’intervallo e il terzo gol di Luighi al 36′ della ripresa. Una rete di Samuel Lino al 37′ di gioco ha deciso Flamengo-Ceara.
In Bolivia 3-1 del Wilstermann sul Real Oruro e in Cile pareggiano 1-1 Deportivo Conception e Cobreloa. In Colombia da una parte il Santa Fe passa 2-1 in casa del Fortaleza e dall’altra chiudono senza reti Bucaramanga e Tolima. Nella CONCACAF Central American Cup l’Alajuelense passa ai rigori contro il Xelaju dopo l’1-1 dei tempi supplementari. Nella Liga MX troviamo il pareggio per 1-1 tra Cruz Azul e Tigres mentre il Monterrey vince a domicilio 1-0 sul Toluca.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle sfide selezionate per oggi diamo spazio ai principali appuntamenti. Per la Coppa Italia troviamo alle ore 18 il derby Bologna-Parma mentre alle ore 21 c’è Lazio-Milan. Si gioca in Premier League sempre alle ore 21 Manchester United-West Ham mentre in Serie B alle 19:30 la sfida Juve Stabia-Bari valida per il recupero della 10° giornata. In Spagna spazio alla Copa del Rey con bene dieci incontri a partire dalle ore 19.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 DICEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Egnatia – Flamurtari 0-1 (Finale)
Vora – Vllaznia 0-0 (Finale)
BELGIO: COPPA DEL BELGIO
Charleroi [Qualificato] – KV Mechelen 2-0 (Finale)
Genk – Anderlecht [Qualificato] 1-3 (Dopo Suppl.)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Wilstermann – Real Oruro 3-1 (Finale)
Always Ready – Aurora2 5-3 (Finale)
Universitario de Vinto – The Strongest 0-1 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Bahia – Sport Recife 2-0 (Finale)
Sao Paulo – Internacional 3-0 (Finale)
Atletico-MG – Palmeiras 0-3 (Finale)
Flamengo – Ceara 1-0 (Finale)
Cruzeiro – Botafogo 2-2 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
Dobrudzha – Ludogorets 0-2 (Finale)
Botev Vratsa – Spartak Varna 2-0 (Finale)
Slavia Sofia – Levski 2-0 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA – PLAY OFF RETROCESSIONE
Dep. Concepcion – Cobreloa 1-1 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE
Fortaleza – Santa Fe 1-2 (Finale)
Bucaramanga – Tolima 0-0 (Finale)
DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA
Midtjylland – Nordsjaelland 5-1 (Finale)
GRECIA: COPPA DI GRECIA
Iraklis 1908 – Panetolikos 0-0 (Finale)
INDIA: SUPER CUP – PLAY OFF
East Bengal [Qualificato] – Punjab 3-1 (Finale)
Goa [Qualificato] – Mumbai City 2-1 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Manchester Utd – West Ham 1-1 (Finale)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Kheybar Khorramabad – Shams Azar Qazvin 0-0 (Finale)
Chadormalu – Zob Ahan 0-0 (Finale)
Gol Gohar – Peykan 0-1 (Finale)
Tractor – Esteghlal Khuzestan 0-0 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA
Bologna [Qualificato] – Parma 2-1 (Finale)
Lazio [Qualificato] – Milan 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Juve Stabia – Bari 0-0 (Finale)
MESSICO: LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS
Cruz Azul – Tigres 1-1 (Finale)
Monterrey – Toluca 1-0 (Finale)
MONDO: FIFA ARAB CUP
Palestina – Tunisia 2-2 (Finale)
Siria – Qatar 1-1 (Finale)
NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY OFF
Xelaju (Gtm) – Alajuelense (Cos) [Vincitore] 1-2 (Dopo Rigori)
POLONIA: COPPA DI POLONIA
Chojniczanka [Qualificato] – Korona 2-1 (Dopo Rigori)
Katowice [Qualificato] – Jagiellonia 3-1 (Finale)
Zawisza [Qualificato] – Wisla 4-1 (Finale)
PORTOGALLO: COPPA DI LEGA
FC Porto – Guimaraes [Qualificato] 1-3 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Stella Rossa – Cukaricki 3-0 (Finale)
SPAGNA: COPA DEL REY
Baleares [Qualificato] – Espanyol 1-0 (Finale)
Leganes – Albacete [Qualificato] 1-2 (Finale)
Real Avila – Vallecano [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)
Sabadell – La Coruna [Qualificato] 0-2 (Finale)
Ponferradina2 – Racing Santander [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)
Cartagena – Valencia [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)
CD Extremadura – Siviglia [Qualificato] 1-2 (Finale)
Sant Andreu – Celta Vigo [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Saragozza – Burgos CF [Qualificato] 0-1 (Dopo Suppl.)
Tenerife – Granada [Qualificato] 0-1 (Finale)
SVIZZERA: COPPA DI SVIZZERA
Grand-Saconnex – Basilea [Qualificato] 1-3 (Finale)
Aarau – Sion [Qualificato] 1-3 (Finale)
TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE
Yesil Yalova FK – Gaziantep [Qualificato] 0-2 (Finale)
Boluspor [Qualificato] – Kahta 2-1 (Finale)
Fethiyespor [Qualificato] – Bandirmaspor 4-1 (Finale)
Igdir FK [Qualificato] – Orduspor 1967 3-2 (Finale)
Silifke – Antalyaspor [Qualificato] 0-1 (Finale)
Corum – Alanyaspor [Qualificato] 0-5 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Kisvarda – Ferencvaros 0-1 (Finale)