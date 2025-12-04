Risultati calcio live, giovedì 4 dicembre 2025: Lazio-Milan in evidenza

Per la Coppa Italia spazio anche al derby Bologna-Parma, in B recupero tra Juve Stavia e Bari, Premier League in campo. Successo per Flamengo e Palmeiras in Brasile

Il calcio brasiliano in apertura del programma di questo giovedì 4 dicembre. Partiamo dunque dalla Serie A Betano con quattro partite. Successo casalingo per 2-0 del Bahia sullo Sport Recife: un gol per tempo con Rodrigo al 40′ e Luciano Juva al 9′, in mezzo il rigore fallito da Willian Jose. Tris casalingo del Sao Paulo sull’Internacional con reti di Sabino e Maik al 21′ e 48′ del primo tempo e di Luciano al 3′ della ripresa. Stesso punteggio ma a favore degli ospiti in Atletico-MG-Palmeiras: dopo nove minuti Lopez sblocca il punteggio, raddoppio di Allan al 20′ quindi l’espulsione di Piquerez prima dell’intervallo e il terzo gol di Luighi al 36′ della ripresa. Una rete di Samuel Lino al 37′ di gioco ha deciso Flamengo-Ceara.

In Bolivia 3-1 del Wilstermann sul Real Oruro e in Cile pareggiano 1-1 Deportivo Conception e Cobreloa. In Colombia da una parte il Santa Fe passa 2-1 in casa del Fortaleza e dall’altra chiudono senza reti Bucaramanga e Tolima. Nella CONCACAF Central American Cup l’Alajuelense passa ai rigori contro il Xelaju dopo l’1-1 dei tempi supplementari. Nella Liga MX troviamo il pareggio per 1-1 tra Cruz Azul e Tigres mentre il Monterrey vince a domicilio 1-0 sul Toluca.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle sfide selezionate per oggi diamo spazio ai principali appuntamenti. Per la Coppa Italia troviamo alle ore 18 il derby Bologna-Parma mentre alle ore 21 c’è Lazio-Milan. Si gioca in Premier League sempre alle ore 21 Manchester United-West Ham mentre in Serie B alle 19:30 la sfida Juve Stabia-Bari valida per il recupero della 10° giornata. In Spagna spazio alla Copa del Rey con bene dieci incontri a partire dalle ore 19.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Egnatia – Flamurtari 0-1 (Finale)

Vora – Vllaznia 0-0 (Finale)

BELGIO: COPPA DEL BELGIO

Charleroi [Qualificato] – KV Mechelen 2-0 (Finale)

Genk – Anderlecht [Qualificato] 1-3 (Dopo Suppl.)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Wilstermann – Real Oruro 3-1 (Finale)

Always Ready – Aurora2 5-3 (Finale)

Universitario de Vinto – The Strongest 0-1 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Bahia – Sport Recife 2-0 (Finale)

Sao Paulo – Internacional 3-0 (Finale)

Atletico-MG – Palmeiras 0-3 (Finale)

Flamengo – Ceara 1-0 (Finale)

Cruzeiro – Botafogo 2-2 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Dobrudzha – Ludogorets 0-2 (Finale)

Botev Vratsa – Spartak Varna 2-0 (Finale)

Slavia Sofia – Levski 2-0 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA – PLAY OFF RETROCESSIONE

Dep. Concepcion – Cobreloa 1-1 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Fortaleza – Santa Fe 1-2 (Finale)

Bucaramanga – Tolima 0-0 (Finale)

DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Midtjylland – Nordsjaelland 5-1 (Finale)

GRECIA: COPPA DI GRECIA

Iraklis 1908 – Panetolikos 0-0 (Finale)

INDIA: SUPER CUP – PLAY OFF

East Bengal [Qualificato] – Punjab 3-1 (Finale)

Goa [Qualificato] – Mumbai City 2-1 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Manchester Utd – West Ham 1-1 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Kheybar Khorramabad – Shams Azar Qazvin 0-0 (Finale)

Chadormalu – Zob Ahan 0-0 (Finale)

Gol Gohar – Peykan 0-1 (Finale)

Tractor – Esteghlal Khuzestan 0-0 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA

Bologna [Qualificato] – Parma 2-1 (Finale)

Lazio [Qualificato] – Milan 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Juve Stabia – Bari 0-0 (Finale)

MESSICO: LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Cruz Azul – Tigres 1-1 (Finale)

Monterrey – Toluca 1-0 (Finale)

MONDO: FIFA ARAB CUP

Palestina – Tunisia 2-2 (Finale)

Siria – Qatar 1-1 (Finale)

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY OFF

Xelaju (Gtm) – Alajuelense (Cos) [Vincitore] 1-2 (Dopo Rigori)

POLONIA: COPPA DI POLONIA

Chojniczanka [Qualificato] – Korona 2-1 (Dopo Rigori)

Katowice [Qualificato] – Jagiellonia 3-1 (Finale)

Zawisza [Qualificato] – Wisla 4-1 (Finale)

PORTOGALLO: COPPA DI LEGA

FC Porto – Guimaraes [Qualificato] 1-3 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Stella Rossa – Cukaricki 3-0 (Finale)

SPAGNA: COPA DEL REY

Baleares [Qualificato] – Espanyol 1-0 (Finale)

Leganes – Albacete [Qualificato] 1-2 (Finale)

Real Avila – Vallecano [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)

Sabadell – La Coruna [Qualificato] 0-2 (Finale)

Ponferradina2 – Racing Santander [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)

Cartagena – Valencia [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)

CD Extremadura – Siviglia [Qualificato] 1-2 (Finale)

Sant Andreu – Celta Vigo [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Saragozza – Burgos CF [Qualificato] 0-1 (Dopo Suppl.)

Tenerife – Granada [Qualificato] 0-1 (Finale)

SVIZZERA: COPPA DI SVIZZERA

Grand-Saconnex – Basilea [Qualificato] 1-3 (Finale)

Aarau – Sion [Qualificato] 1-3 (Finale)

TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE

Yesil Yalova FK – Gaziantep [Qualificato] 0-2 (Finale)

Boluspor [Qualificato] – Kahta 2-1 (Finale)

Fethiyespor [Qualificato] – Bandirmaspor 4-1 (Finale)

Igdir FK [Qualificato] – Orduspor 1967 3-2 (Finale)

Silifke – Antalyaspor [Qualificato] 0-1 (Finale)

Corum – Alanyaspor [Qualificato] 0-5 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Kisvarda – Ferencvaros 0-1 (Finale)