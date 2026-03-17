Chelsea-PSG 0-3: diretta live e risultato finale | UCL

Diretta Chelsea-PSG di Martedì 17 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di UEFA Champions League

LONDRA – Martedì 17 marzo, alle ore 21:00, allo stadio “Stamford Bridge” di Londra, andrà in scena Chelsea-PSG, match valido per gli ottavi di finale di ritorno di UEFA Champions League. Il Chelsea ospita i campioni d’Europa in carica del PSG nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League. Ai londinesi servirà una vera e propria impresa per ribaltare il 5-2 subito nella capitale francese e che sa di mezza condanna.

Il Chelsea allenato da Liam Rosenior ha ottenuto il posto agli ottavi di finale nella massima competizione europea terminando la league phase alla posizione numero sei con 16 punti. A livello nazionale, invece, i Campioni del Mondo e detentori della Conference League occupano il sesto posto in Premier League avendo totalizzato 48 punti. Oltre alla sconfitta contro il Psg della scorsa settimana, il Chelsea ha giocato in due competizioni nazionali: campionato, sconfitte contro Arsenal (2-1) e Newcastle (0-1) e vittoria per 1-4 in casa dell’Aston Villa; ottavi di finale della FA Cup, dove ha eliminato il Wrexham (2-4).

La vendetta di Luis Enrique ai danni del Chelsea, che in estate si è aggiudicato la prima edizione del Mondiale per Club andata in scena negli Stati Uniti superando in finale i parigini, si è consumata nel primo confronto tra le due squadre che si è disputato ai piedi della Torre Eiffel. Ma l’opera va completata sulle sponde del Tamigi: la vincente se la vedrà con una tra Galatasaray e Liverpool. A Parigi si è assistito allo show dei campioni d’Europa che hanno preso il largo dopo il 2-2 momentaneo realizzato da Enzo Fernandez e soprattutto grazie all’ingresso in campo della stella georgiana Kvaratskhelia. Sì, è stato l’attaccante ex Napoli a cambiare completamente il volto della partita: Vitinha ha firmato la rete del 3-2, poi è salito in cattedra Khvicha, autore di una fantastica doppietta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CHELSEA-PSG]

CHELSEA: Sanchez R., Sarr M. (dal 1' st Acheampong J.), Chalobah T., Hato J., Cucurella M. (dal 26' st Adarabioyo T.), Andrey Santos, Caicedo M., Neto P., Fernandez E. (dal 15' st Lavia R.), Joao Pedro (dal 14' st Delap L.), Palmer C. (dal 14' st Garnacho A.). A disposizione: Acheampong J., Adarabioyo T., Delap L., Estêvão, Fofana W., Garnacho A., Guiu M., Kavuma McQueen R., Lavia R., Merrick M., Mheuka S., Sharman-Lowe T. Allenatore: Rosenior L..



PSG: Safonov M., Hakimi A., Marquinhos, Pacho W., Mendes N. (dal 21' st Hernandez L.), Zaire-Emery W., Vitinha, Neves J. (dal 1' st Mayulu S.), Barcola B. (dal 14' st Doue D.), Dembele O. (dal 21' st Ramos G.), Kvaratskhelia K. (dal 28' st Lee Kang-In). A disposizione: Beraldo L., Chevalier L., Doue D., Fernandez D., Hernandez L., Lee Kang-In, Marin R., Mayulu S., Mbaye I., Ramos G., Zabarnyi I. Allenatore: Luis Enrique.



Reti: al 6' pt Kvaratskhelia K. (PSG) , al 14' pt Barcola B. (PSG) , al 17' st Mayulu S. (PSG) .

Sanchez R., Sarr M. (dal 1' st Acheampong J.), Chalobah T., Hato J., Cucurella M. (dal 26' st Adarabioyo T.), Andrey Santos, Caicedo M., Neto P., Fernandez E. (dal 15' st Lavia R.), Joao Pedro (dal 14' st Delap L.), Palmer C. (dal 14' st Garnacho A.).Acheampong J., Adarabioyo T., Delap L., Estêvão, Fofana W., Garnacho A., Guiu M., Kavuma McQueen R., Lavia R., Merrick M., Mheuka S., Sharman-Lowe T.Rosenior L..Safonov M., Hakimi A., Marquinhos, Pacho W., Mendes N. (dal 21' st Hernandez L.), Zaire-Emery W., Vitinha, Neves J. (dal 1' st Mayulu S.), Barcola B. (dal 14' st Doue D.), Dembele O. (dal 21' st Ramos G.), Kvaratskhelia K. (dal 28' st Lee Kang-In).Beraldo L., Chevalier L., Doue D., Fernandez D., Hernandez L., Lee Kang-In, Marin R., Mayulu S., Mbaye I., Ramos G., Zabarnyi I.Luis Enrique.al 6' pt Kvaratskhelia K. (PSG) , al 14' pt Barcola B. (PSG) , al 17' st Mayulu S. (PSG) .

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Slavko Vinčić SVN, coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik SVN e da Andraž Kovačič SVN; quarto uomo David Šmajc SVN; Video Assistant Referee Christian Dingert GER e Assistente Video Assistant Referee Robert Schröder GER.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CHELSEA – Il Chelsea si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Robert Sánchez; in difesa la linea a quattro è composta da Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella. In mediana agiscono Reece James e Moisés Caicedo, mentre sulla trequarti Cole Palmer, Enzo Fernández e Alejandro Garnacho supportano l’unica punta João Pedro, riferimento offensivo incaricato di finalizzare la manovra. In panchina il tecnico Liam Rosenior.

COME ARRIVA IL PSG – Il PSG si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Matvey Safonov; in difesa la linea a quattro è composta da Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes. A centrocampo agiscono Warren Zaïre-Emery, Vitinha e João Neves, chiamati a garantire qualità e dinamismo nella gestione del possesso, mentre in attacco il tridente formato da Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola rappresenta il principale riferimento offensivo. In panchina il tecnico Luis Enrique.

Le probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Garnacho; Joao Pedro. Allenatore: Rosenior.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Chelsea-PSG, valida per la ottavi di finale di ritorno di UEFA Champions League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 253 e in streaming su NOW TV.