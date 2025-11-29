Parma-Udinese 0-2: Zaniolo e Davis regalano i tre punti ai friulani

Diretta Parma-Udinese di Sabato 29 novembre 2025: vantaggio di Zaniolo dopo 11 minuti, raddoppio di Davis su rigore al 20′ della ripresa

PARMA – L’Udinese torna al successo imponendosi per 2-0 sul Parma allo stadio Ennio Tardini, nell’anticipo della 13ª giornata di Serie A. Decisivi i gol di Nicolò Zaniolo e Keinan Davis, con i friulani che agganciano momentaneamente la Lazio in classifica. Per il Parma, invece, arriva la terza sconfitta casalinga stagionale, che lascia la squadra di Cuesta in piena zona pericolo.

Tabellino

PARMA: Corvi E., Del Prato E., Troilo M., Valenti L., Britschgi S., Bernabe A. (dal 34′ st Benedyczak A.), Keita M. (dal 1′ st Estevez N.), Sorensen O. (dal 11′ st Hernani), Valeri E. (dal 36′ st Lovik M.), Cutrone P. (dal 1′ st Ondrejka J.), Pellegrino M.. A disposizione: Almqvist P., Begic T., Benedyczak A., Conde B., Cremaschi B., Djuric M., Estevez N., Guaita V., Hernani, Lovik M., Ondrejka J., Ordonez C., Oristanio G., Rinaldi F., Trabucchi N. Allenatore: Cuesta C..

UDINESE: Okoye M., Bertola N., Kabasele C., Solet O., Zanoli A. (dal 37′ st Ehizibue K.), Piotrowski J. (dal 45′ st Zarraga O.), Karlstrom J., Atta A. (dal 23′ st Ekkelenkamp J.), Zemura J., Zaniolo N. (dal 37′ st Bravo I.), Davis K. (dal 23′ st Buksa A.). A disposizione: Bayo V., Bravo I., Buksa A., Camara A., Ehizibue K., Ekkelenkamp J., Goglichidze S., Gueye I., Lovric S., Miller L., Modesto R., Padelli D., Palma M., Sava R., Zarraga O. Allenatore: Runjaic K..

Reti: al 11′ pt Zaniolo N. (Udinese) , al 20′ st Davis K. (Udinese) .

Ammonizioni: al 10′ pt Keita M. (Parma) al 7′ pt Atta A. (Udinese), al 21′ st Davis K. (Udinese).

Espulsioni: al 45’+3 st Runjaic K. (Udinese).

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Runjaic alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Parma, l’allenatore dell’Udinese Runjaic ha sottolineato come la squadra si trovi all’interno di un processo di crescita che richiede tempo e continuità. Ha ricordato che lo scorso anno sono state gettate le fondamenta e che oggi il gruppo dispone di un buon mix di giocatori, impegnati quotidianamente in un lavoro intenso che, col tempo, porterà i suoi frutti.

Il tecnico ha rimarcato l’importanza dell’aspetto psicologico: fare punti e vedere il proprio lavoro ricompensato aiuta molto. Con cinque partite ancora da disputare prima della fine dell’anno, l’obiettivo è conquistare più punti possibile, soprattutto nelle tre gare casalinghe. Prima, però, c’è il Parma: Runjaic ha spiegato che la concentrazione deve essere totale sul prossimo avversario, migliorando di partita in partita per fare meglio della scorsa stagione.

Ha aggiunto che spesso la classifica non rispecchia pienamente le prestazioni, ma per raggiungere gli obiettivi è necessario crescere tutti insieme. Se i singoli migliorano, migliora anche la squadra: arrivano i punti, si sale in classifica e i tifosi possono essere soddisfatti..

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì. coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Regattieri e dal Quarto Ufficiale Mucera. Al VAR ci sarà Prontera mentre l’AVAR sarà Abisso.

Presentazione del match

Sabato 29 novembre alle ore 15, allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma, andrà in scena Parma-Udinese, anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Parma si presenta alla sfida. I Crociati, reduci dal pareggio con il Milan e dalla vittoria esterna contro il Verona, hanno raccolto quattro punti nelle ultime due gare che hanno permesso alla squadra di Cuesta di tirarsi fuori, almeno per il momento, dalla zona più pericolosa della classifica. Con 14 punti, a pari merito con il Cagliari, il Parma ha guadagnato ossigeno e ora ha la possibilità di allungare ulteriormente con un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Al Tardini arriverà un’Udinese delusa e affamata di punti. La squadra di Runjaic, reduce dalle sconfitte contro Roma e contro il Bologna, vive un campionato di alti e bassi ma resta comunque in decima posizione, segno del buon lavoro fatto finora. I friulani cercano di ritrovare quei tre punti che in trasferta mancano ormai da oltre due mesi, dall’1-0 sul Pisa dello scorso 14 settembre.

Sarà la cinquantunesima sfida in Serie A tra Parma e Udinese. Il bilancio sorride ai ducali: 21 vittorie, 11 pareggi e 18 sconfitte. Numeri che confermano una tradizione favorevole per gli emiliani, pronti a sfruttare anche la spinta della storia per consolidare la propria risalita.

COME ARRIVA IL PARMA – Cuesta conferma Corvi tra i pali, con Delprato, Troilo e Valenti a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne spazio a Britschgi e Valeri, mentre la mediana sarà guidata da Bernabé, Keita e Sorensen. In attacco fiducia alla coppia Cutrone–Pellegrino. Nessun squalificato per i Crociati, ma l’infermeria resta affollata: indisponibili Circati, Frigan, Ndiaye e Suzuki.

COME ARRIVA L’UDINESE – Assenti Kamara, Kristensen, Oyegoke, Serdar e Suslov. L’Udinese risponde con Okoye tra i pali e la difesa composta da Bertola, Kabasele e Solet. A centrocampo Zanoli e Kamara presidieranno le corsie, con Piotrowski, Karlstrom e Atta a garantire equilibrio e fisicità. Davanti, Runjaic si affida alla coppia Zaniolo–Davis.

Probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic

Dove vedere la partita in TV e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: