Hellas Verona-Parma 1-2: doppietta di Pellegrino

Diretta Verona-Parma di Domenica 23 novembre 2025: l’attaccante dei ducali protagonista del match con un gol per tempo, in mezzo il pari temporaneo di Giovane

VERONA – Nella 12ª giornata di Serie A, il Parma conquista la sua prima vittoria esterna stagionale superando l’Hellas Verona per 2-1 allo stadio Bentegodi. Protagonista assoluto Mateo Pellegrino, autore di una doppietta che ha deciso il match. Il Verona, ancora a secco di vittorie, resta fanalino di coda in classifica.

Indice:

Tabellino

VERONA: Montipo L., Bella-Kotchap A. (dal 43′ st Harroui A.), Nelsson V. (dal 19′ st Nunez U.), Frese M., Belghali R., Akpa Akpro J. (dal 1′ st Al Musrati), Gagliardini R., Bernede A. (dal 9′ st Mosquera D.), Bradaric D., Giovane, Orban G. (dal 19′ st Sarr A.). A disposizione: Ajayi J., Al Musrati, Cham F., Ebosse E., Harroui A., Mosquera D., Niasse C., Nunez U., Oyegoke D., Perilli S., Santiago Y., Sarr A., Slotsager T., Toniolo G., Valentini N. Allenatore: Zanetti P..

PARMA: Corvi E., Del Prato E., Valenti L., Troilo M., Britschgi S. (dal 32′ st Valeri E.), Bernabe A. (dal 40′ st Estevez N.), Keita M., Sorensen O., Lovik M., Pellegrino M., Cutrone P. (dal 32′ st Benedyczak A.). A disposizione: Almqvist P., Begic T., Benedyczak A., Conde B., Cremaschi B., Djuric M., Estevez N., Guaita V., Hernani, Ondrejka J., Ordonez C., Oristanio G., Rinaldi F., Trabucchi N., Valeri E. Allenatore: Cuesta C..

Reti: al 20′ st Giovane (Verona) al 18′ pt Pellegrino M. (Parma) , al 35′ st Pellegrino M. (Parma) .

Ammonizioni: al 42′ pt Giovane (Verona), al 10′ st Al Musrati (Verona), al 25′ st Nunez U. (Verona), al 44′ st Frese M. (Verona) al 8′ pt Del Prato E. (Parma), al 39′ pt Pellegrino M. (Parma), al 3′ st Britschgi S. (Parma).

Recupero: 4′ pt, 4′ st

Gol annullati: al 8′ pt Orban G. per fuorigioco (Verona).

Convocati Hellas Verona

Portieri: 1 Montipò, 34 Perilli, 94 Toniolo.

Difensori: 7 Belghali, 37 Bella-Kotchap, 12 Bradarić, 23 Ebosse, 70 Fallou, 3 Frese, 15 Nelsson, 5 Núñez, 2 Oyegoke, 19 Slotsager, 6 Valentini.

Centrocampisti: 11 Akpa-Akpro, 73 Al-Musrati 24 Bernede, 63 Gagliardini, 21 Harroui, 4 Yellu.

Attaccanti: 72 Ajayi, 17 Giovane, 25 Mosquera, 36 Niasse, 16 Orban, 9 Sarr.

Zanetti alla vigilia

Alla vigilia della sfida, Paolo Zanetti ha sottolineato come il Parma disponesse di una squadra con giocatori importanti e di qualità, evidenziando in particolare le caratteristiche degli attaccanti. Ha spiegato che Pellegrino fosse il migliore del campionato nel gioco aereo, mentre Cutrone sapesse attaccare bene gli spazi.

Il tecnico ha rimarcato che i crociati avessero qualità in ogni reparto e che la sua squadra avesse studiato come metterli in difficoltà. Ha aggiunto che entrambe le formazioni avrebbero voluto vincere, ma che per il Verona sarebbe stata necessaria una partita importante davanti a uno stadio pieno, con il sostegno dei tifosi in un momento delicato.

Zanetti ha insistito sul fatto che i suoi uomini dovessero andare oltre l’ostacolo e fare di più, soprattutto per la propria gente. Ha ricordato che i giocatori avessero sempre dato tutto, tranne nelle gare contro Lazio e Lecce, e ha affermato che si meritassero una soddisfazione da conquistare sul campo, con poche parole e tanti fatti.

L’arbitro

La direzione di gara è stata affidata a Luca Pairetto della sezione AIA di Nichelino. Ad assisterlo ci saranno Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Giacomo Monaco della sezione di Termoli. Il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Simone Galipò della sezione di Firenze. Al VAR ci sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo, mentre l’AVAR sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Presentazione del match

Domenica 23 novembre, alle ore 12,30, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi” di Verona, andrà in scena Hellas Verona-Parma, lunch match della dodicesima giornata di Serie A 2025-2026.

Di fronte due squadre in grande difficoltà, ma accomunate dalla voglia di ritrovare fiducia e punti pesanti. Verona e Parma, rispettivamente diciannovesima e diciassettesima in classifica, arrivano alla sfida dopo un pareggio prima della sosta ( i gialloblù contro il Lecce, i crociati contro il Milan) e cercano una vittoria che possa dare slancio e fiducia per il prosieguo della stagione.

Il pareggio a reti bianche contro il Lecce prima della sosta ha confermato il momento complicato degli scaligeri, ancora senza successi dopo 11 giornate. Con sei pareggi e cinque sconfitte, il Verona è una delle uniche due squadre a non aver mai vinto in campionato. La classifica è preoccupante: un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina ultima. L’attacco è il peggiore della Serie A con appena sei gol, ma tre di questi sono arrivati nelle ultime due gare casalinghe, alimentando qualche speranza di miglioramento offensivo

Il Parma arriva da un pareggio di prestigio contro il Milan, rimontato da 0-2 a 2-2, ma resta appena un punto sopra la zona retrocessione. I crociati hanno mostrato carattere, ma i problemi difensivi restano evidenti: hanno incassato almeno due gol in ciascuna delle ultime tre partite. Sul piano offensivo, la squadra di Cuesta ha segnato solo un gol in più del Verona (sette), con un dato ancora più preoccupante: appena una rete in trasferta, a fronte di due pareggi e tre sconfitte lontano dal “Tardini”.

COME ARRIVA IL VERONA – Zanetti dovrebbe confermare il 3-5-2 con Montipò tra i pali e una difesa composta da Bella-Kotchap, Nelsson e Valentini. Sulle corsie esterne agiranno Belghali e Frese, mentre in mezzo al campo spazio a Akpa-Akpro, Gagliardini e Bernede. In attacco la coppia sarà formata da Giovane e Orban, chiamati a dare peso e profondità. Nessuno squalificato, ma il tecnico dovrà rinunciare a Oyegoke, Suslov e Yellu, tutti indisponibili.

COME ARRIVA IL PARMA – Assenti Almqvist, Circati, Estevez, Frigan, Oristanio e Suzuki. Cuesta dovrebbe risponde con un modulo speculare. In porta ci sarà Corvi, protetto dal terzetto difensivo formato da Delprato, Ndiaye e Valenti. A centrocampo agiranno Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen e Valeri, con il compito di garantire equilibrio e spinta. Davanti la coppia offensiva sarà composta da Cutrone e Pellegrino.

Probabili formazioni di Hellas Verona-Parma

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Ndiaye, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

Dove vedere la partita in TV e streaming

