Chisola Calcio-Vado 0-1: punizione vincente di Ciccone, liguri corsari in Piemonte

Diretta Chisola Calcio-Vado di Domenica 23 novembre 2025: decide un gol su punizione di Ciccone alla mezz’ora di gioco

VINOVO – Al “Mario Vignale” di Vinovo il Vado conquista tre punti preziosi imponendosi 1-0 sul Chisola. La partita, valida per la tredicesima giornata del Girone A di Serie D, è stata decisa da una splendida punizione di Ciccone al 30’ del primo tempo. I liguri hanno poi gestito con ordine, resistendo ai tentativi dei padroni di casa.

Tabellino

CHISOLA (4-3-3): Pedone, Scarpetta, Rosano (dal 41′ st Albisetti), Benedetto, D’Iglio, Azizi, Rizq, Favale, Rastrelli (dal 21′ st Guzman), Scienza, Casazza (dal 32′ st L. Ciccone). A disposizione: Marenco, Ciccone, Vitrotti, Albisetti, Cesari, Fragomeni, Guzman, Marmo, Audisio. Allenatore: Ascoli.

VADO (3-5-2): Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu (dal 14′ st Gulinelli), Arras (dal 31′ st Vita), Raffini, N. Ciccone (dal 41′ st Bussaglia), Abonckelet (dal 14′ st De Rinaldis), Lupinacci, Messina, Syll (dal 22′ st Sacco). A disposizione: Viganò, Bussaglia, Vita, Gullinelli, De Rinaldis, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino. Allenatore: Roselli.

Reti: al 30′ pt Ciccone

Ammonizioni: –

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Descrizione gol: alla mezz’ora vantaggio degli ospiti con Ciccone direttamente su punizione dai 25 metri, conclusione con il sinistro

Le formazioni ufficiali di Chisola Calcio-Vado

CHISOLA (4-3-3): Pedone; Scarpetta, Rosano, Benedetto, Casazza; Scienza, Azizi, D’Iglio; Favale, Rizq, Rastrelli. A disposizione: Marenco, Ciccone, Vitrotti, Albisetti, Cesari, Fragomeni, Guzman, Marmo, Audisio. Allenatore: Ascoli.

VADO (3-5-2): Bondioli; Messina, Bondioli, Saltarelli; Syll, Abonckelet, Pisanu, Ciccone, Lupinacci; Arras, Raffini. A disposizione: Viganò, Bussaglia, Vita, Gullinelli, De Rinaldis, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino. Allenatore: Roselli.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Cataldo Zito ,coadiuvato dagli assistenti Jonas Blondon Nkenkeu Teulem e Filippo Todaro.

La presentazione del match

Domenica 23 novembre, alle ore 14:30, allo stadio “Dino Marola” di Vinovo, andrà in scena Chisola Calcio-Vado, match valido per la tredicesima giornata del Campionato di Serie D 2025/2026, Girone A. Big match di giornata nel girone A che vale la, momentanea, prima posizione. Di fronte due squadre in forma ma con il Vado che ha una partita da recuperare.

Il Chisola torna da Sestri Levante con la sensazione che il big match di domenica contro il Vado si sarebbe potuto preparare con un altro spirito. Il pari del “Sivori” lascia infatti qualche rammarico ai biancoblù, che avrebbero potuto compiere il sorpasso già ieri, presentandosi allo scontro diretto da primi della classe. La realtà dice però altro: Giorgio Roselli conserva la vetta, con un solo punto di vantaggio, mentre il Chisola rimane secondo. Una situazione immutata, ma che non cancella il buon momento dei biancoblù, confermato anche a Sestri. E domenica, davanti al proprio pubblico, con il “fattore campo” a favore, tutto può cambiare. Il Chisola arriva più maturo, più consapevole e con in mano un’occasione che a inizio stagione pochi avrebbero pronosticato: con una vittoria, sarebbe primo.

Il Vado, fino a questo momento solidissimo, ha già dimostrato che anche per lui gli scontri diretti possono essere un ostacolo: la sconfitta di misura contro il Ligorna alla decima giornata (1-0) è lì a ricordarlo. La squadra ligure si presenta al match con una giornata in meno. Infatti, la scorsa partita contro il Gozzano e stata rinviata per allerta maltempo. La gara verra recuperata il 26 novembre. Vado si presenta al match da capolista e cerchera di mantenere la prima posizione in uno scontro al vertice.

COME ARRIVA IL CHISOLA – Il Chisola di Ascoli si presenta con il 4-3-3: tra i pali c’è Pedone; la linea difensiva è formata da Scarpetta, Rosano, Benedetto e Ozara, chiamati a garantire solidità e ordine. In mezzo al campo agiscono D’Iglio, Azizi e Favale, incaricati di dare equilibrio, dinamismo e qualità alla manovra. In avanti il tridente composto da Rastrelli, Albisetti e Casazza ha il compito di guidare l’offensiva, cercando profondità, imprevedibilità e concretezza sotto porta.

COME ARRIVA IL VADO – Il Vado di Roselli si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Bellocci; il terzetto difensivo è composto da Bondioli, Pisanu e Raffini, chiamati a garantire solidità e compattezza. Sulla folta linea mediana agiscono Ciccone, Gulinelli, Abonckelet, Lupinacci e Messina, incaricati di dare equilibrio, corsa e qualità alla manovra rossoblù. In avanti il tandem formato da Syll e Barwuah ha il compito di guidare l’attacco, cercando profondità e concretezza sotto porta.

Le probabili formazioni

CHISOLA (4-3-3): Pedone, Scarpetta, Rosano, Benedetto, Ozara, D’Iglio, Azizi, Favale, Rastrelli, Albisetti, Casazza. Allenatore: Ascoli.

VADO (3-5-2): Bellocci, Bondioli, Pisanu, Raffini, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet, Lupinacci, Messina, Syll, Barwuah. Allenatore: Roselli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Chisola Calcio-Vado, valida per la tredicesima giornata del Campionato di Serie D, girone A non sará trasmessa ne in diretta TV ne in diretta streaming.