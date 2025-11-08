Parma-Milan 2-2: i rossoneri sprecano un’occasione d’oro!

Diretta Parma-Milan di Sabato 8 novembre 2025: avanti di due gol i rossoneri si fanno raggiungere e vedono sfumare la vetta in solitaria

PARMA -Il Milan manca l’appuntamento con la vetta solitaria della classifica, facendosi rimontare dal Parma dopo essere stato avanti 2-0. Al Tardini finisce in parità, con i rossoneri che sprecano una ghiotta occasione e i ducali che conquistano un punto prezioso con carattere e qualità.

La squadra di Allegri parte forte e impone subito il proprio ritmo. A sbloccare il match è Saelemaekers, bravo a farsi trovare pronto in area e a finalizzare una manovra ben costruita. Lo stesso belga si rende protagonista poco dopo, guadagnandosi un calcio di rigore che Leao trasforma con freddezza, spiazzando Suzuki e portando il Milan sul doppio vantaggio.

Sembra tutto in discesa per i rossoneri, ma nel recupero del primo tempo arriva la reazione del Parma. Bernabé accorcia le distanze con un inserimento perfetto e una conclusione precisa che riapre la gara.

Nella ripresa è il Parma a prendere in mano il pallino del gioco. Pellegrino colpisce un palo clamoroso e, sugli sviluppi dell’azione, Del Prato anticipa tutti e di testa firma il 2-2. Il Milan accusa il colpo e fatica a ritrovare fluidità e precisione.

Nel finale, i rossoneri provano a tornare avanti, ma Pulisic e Saelemaekers sciupano due buone occasioni, mancando la mira nei momenti decisivi.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: PARMA-MILAN 2-2 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione edà appuntamento ai prossimi live. Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO 50' finisce qui! 2-2! Il Milan spreca un'occasione enorme dopo aver completamente dominato la prima frazione di gioco 45' cinque minuti di recupero 42' nel Milan dentro Athekame al posto di De Winter 40' ammonito Sorensen per un fallo su Luftus-Cheek 34' "Modric inventa con un passaggio geniale per il taglio sul primo palo del belga, che tenta un colpo di tacco ambizioso: il pallone termina sul fondo. 30' Sørensen si infila in area e cerca un cross teso al centro, ma Bartesaghi è attento e devia in corne 29' Version:0.9 StartHTML:00000097 EndHTML:00000167 StartFragment:00000131 EndFragment:00000131! 27' Pellegrino cade in area dopo un contrasto ma per l'arbitro é tutto regolare 24' doppio cambio nel Milan: dentro bartesagni e Pulisic al posto di Estuopinan e Ricci 23' ammonito Pellegrino per aver fermato una ripartenza di Modric 21' Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gabbia svetta di testa ma la conclusione termina sul fondo! 17' PAREGGIO PARMA!!! Britschgi salta Estupiñán con decisione e serve un cross insidioso in area: Del Prato anticipa tutti e trafigge Maignan di testa! 15' nel Milan dentro Loftus-Cheek al posto di Nkunku 11' Cutrone, dal cuore dell’area, serve Bernabé tutto solo sul lato sinistro: il suo mancino verso il secondo palo termina alto 7' Rimessa laterale lunga di Valenti, che spedisce il pallone direttamente in area. Del Prato controlla e prova la girata di sinistro sul primo palo, ma Maignan è ben piazzato e devia in angolo 3' "Pellegrino crossa sul secondo palo, ma Estupiñán è attento e chiude con tempismo 1' si riparte! nel Parma dentro Troilo al posto di Ndyaje PRIMO TEMPO 49' finisce il primo tempo con questo gol del Parma nel recupero che ha riaperto la partita 46' IL PARMA ACCORCIA LE DISTANZE!! "Britsghi serve un assist preciso, Bernabé col mancino conclude con freddezza e trova la rete! 45 quattro minuti di recupero 44' Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, nato dalla deviazione di Suzuki su un tiro insidioso di Modric, Bernabé interviene e allontana il pallone 42' intervento falloso di Britschi ai danni di Leao 38' Cross preciso di Del Prato, colpo di testa di Britschgi, ma Maignan è attento e blocca senza problemi. 36' Modric tenta la conclusione, ma il pallone termina sul fondo senza impensierire il portiere 34' Nkunku sorpreso in posizione di fuorigioco: l’assistente alza la bandierina e l’azione viene fermata 30' i ritmi restano comunque bassi 27' Il Parma prova a reagire, cercando di rialzare il baricentro e costruire gioco dopo il doppio svantaggio 24' Dal dischetto Leao si presenta con una rincorsa breve: il portoghese calcia con precisione e freddezza, spiazzando Suzuki. Rigore perfetto, è 2-0 Milan! 23' DECISIONE CONFERMATA. CALCIO DI RIGORE! 21' CHECK VAR 20' Calcio di rigore assegnato per un intervento falloso di Ndiaye su Saelemaekers in area di rigore 27' sugli sviluppi del calcio d'angolo trova il gol ma era in netta posizione di fuorigioco 16' Calcio d’angolo per il Parma, conquistato grazie alla deviazione di Pavlovic su un tentativo di Cutrone 14' fallo di Leao su Del Prato 12' VANTAGGIO MILAN! Saelemaekers calcia di sinistro in diagonale: il pallone, complice il terreno bagnato, prende velocità e sorprende Suzuki, non esente da colpe 8' Straordinario intervento di Valeri, che intercetta il passaggio filtrante di Nkunku diretto a Leao 7' Nkunku sbaglia la misura del passaggio per Leao, vanificando una potenziale occasione offensiva 5' intervento falloso di De Winter ai danni di Sorensen 3' fallo ai danni di Nkunku 2' Pavlovic tenta il tiro sul primo palo, ma Suzuki controlla senza difficoltà 1' Conclusione di Cutrone murata dalla difesa, sinistro potente ma neutralizzato. Tentativo di Pellegrino respinto, occasione sfumata 1' partiti! primo pallone gestito dalla squadra ospite squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Parma-Milan Tabellino PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye (dal 1'st Troilo), Valenti; Løvik (dal 23'st Valeri), Bernabé (dal 35'st Hernani), Keita, Sørensen, Britschgi; Cutrone (dal 46'st Cremaschi), Pellegrino. A disposizione: Corvi, Rinaldi; Trabucchi; Benedyczak, Konaté, Plicco, Trigani; Begić, Cardinali, Djurić. Allenatore: Cuesta. MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (42'st Athekame), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci (dal 25'st Pulisic), Estupiñan (dal 25'st Bartesaghi); Leão, Nkunku (dal 15'st Loftus-Cheek). A disposizione.: Terracciano, Torriani; Odogu, Tomori; Jashari. Allenatore.: Allegri. Reti 12' Saelemaekers (M), 25' rig. Leão (M), 46' Bernabé (P), 17'st Delprato (P). Ammonizioni 25'st Modrić (M), 41'st Sørensen (P) Recupero: 4' pt e 5' st

Convocati Parma

Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.

Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 79 Konate, 65 Plicco, 22 Sørensen, 77 Tigani.

Attaccanti: 7 Benedyczak, 75 Cardinali, 32 Cutrone, 30 Djurić, 9 Pellegrino.

Allegri alla vigilia

Alla vigilia, Allegri ha sottolineato le insidie della trasferta: “A Parma non è mai semplice, è una squadra che ti fa giocare male. Dovremo essere tecnici e concreti, sbagliando poco e restando sempre dentro la partita. È importante fare risultato, perché non vinciamo fuori casa da Udine. Serve più lucidità nella gestione offensiva e nella finalizzazione”.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Marcello Rossi di Biella e Marco Scatrigli di Arezzo, con Davide Di Marco di Ciampino come IV ufficiale. Al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni di Lecco con l’assistenza di Valerio Marini di Roma 1.

Presentazione del match

I rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci dal successo contro la Roma, vogliono dare continuità al loro momento positivo e restare agganciati al treno di testa, mentre gli emiliani di Carlos Cuesta sono chiamati a reagire dopo un periodo nero che li ha spinti verso il fondo della classifica.

Il Milan, secondo a quota 21 punti insieme a Roma e Inter, è a una sola lunghezza dal Napoli capolista e arriva a Parma forte di una striscia di dieci risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni (7 vittorie e 3 pareggi). Il successo per 1-0 contro i giallorossi ha rilanciato le ambizioni rossonere, che rispetto alla scorsa stagione vantano già quattro punti in più a questo punto del campionato. Un bottino che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alle competizioni europee.

In trasferta, il Milan ha mostrato solidità: imbattuto in quattro gare di campionato lontano da San Siro (2 vittorie e 2 pareggi), ha mantenuto la porta inviolata in tre di queste uscite. Con Leao e compagni in buona forma, Allegri punta al secondo successo consecutivo per restare in scia al Napoli e consolidare la posizione in classifica.

Il Parma, invece, è in piena emergenza. Sedicesimo con 7 punti, non vince da fine settembre e ha raccolto appena due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate. Il derby perso contro il Bologna (3-1), nonostante il gol lampo dopo 13 secondi, ha aggravato una situazione già complicata. I ducali hanno segnato solo cinque reti in dieci partite, il peggior dato offensivo della loro storia in Serie A a questo punto della stagione.

Anche il rendimento casalingo è preoccupante: nessuna vittoria nelle ultime tre gare al Tardini, con un solo gol segnato e due sconfitte. Cuesta dovrà fare i conti con diverse assenze e una rosa in difficoltà, ma proverà a sfruttare l’occasione per invertire la rotta e allontanarsi dalla zona retrocessione.

COME ARRIVA IL PARMA – l Parma di Carlos Cuesta si schiera con un classico 4-4-2. In porta spazio a Suzuki, protetto dalla linea difensiva composta da Delprato, Ndiaye, Valenti e Valeri. A centrocampo agiranno Bernabé, Keita, Sorensen e Benedyczak, con il compito di dare equilibrio e spinta. In attacco, fiducia alla coppia Cutrone–Pellegrino, chiamata a scardinare la retroguardia rossonera. Gli emiliani dovranno fare i conti con diverse assenze: oltre allo squalificato Ordonez, mancheranno per infortunio Almqvist, Circati, Estevez, Frigan, Ondrejka, Oristanio e Valeri.

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan ritrova tra i convocati Christian Pulisic, assente da Juventus-Milan di inizio ottobre. Restano invece indisponibili Santiago Gimenez e Adrien Rabiot, entrambi ai box per infortunio. Allegri dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Maignan, con Tomori, Gabbia e Pavlovic a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie laterali agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in mezzo spazio a Fofana, Modric e Ricci, chiamati a gestire il ritmo e costruire gioco. In avanti, confermata la coppia Nkunku–Leao.

Probabili formazioni di Parma-Milan

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen, Benedyczak; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

