Lazio-Inter: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Inter di Sabato 9 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Sabato 9 maggio, alle ore 20,45, alllo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio-Inter, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Un appuntamento che profuma già di finale. Tra soli quattro giorni, infatti, nerazzurri e biancocelesti si ritroveranno nello stesso stadio per giocarsi la Coppa Italia, ma prima c’è un match che pesa sul presente e sulle ambizioni delle due squadre.

La formazione di Cristian Chivu arriva a Roma con numeri impressionanti. L’Inter, che grazie alla vittoria sul Parma ha conquistato lo Scudetto con tre giornate d’anticipo, ha già superato il bottino punti della scorsa stagione e, con 82 reti segnate, è il terzo miglior attacco dei cinque principali campionati europei. La differenza reti, i tiri totali, gli Expected Goals e i tocchi in area certificano una superiorità tecnica e statistica che ha accompagnato i nerazzurri per tutta l’annata.

All’andata, a novembre, l’Inter si impose 2‑0 a San Siro con le firme di Lautaro e Bonny, in una gara che aveva preceduto la sosta per gli impegni della Nazionale. Il bilancio storico sorride ai nerazzurri: 70 vittorie in 165 confronti di Serie A, contro le 39 della Lazio.

Dall’altra parte, la squadra di Maurizio Sarri vive il miglior momento della sua stagione. Ottava con 51 punti, la Lazio non perde dal 13 aprile e ha raccolto 17 punti nelle ultime otto partite, frutto di cinque vittorie (l’ultima sul campo della Cremonese) e due pareggi. Una risalita costruita su equilibrio, intensità e un’identità finalmente chiara dopo un avvio complicato.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-INTER]

Convocati Inter

Portieri: Sommer, J. Martinez, Di Gennaro

Difensori: Akanji, Bisseck, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Dimarco, Dumfries, Carlos Augusto

Centrocampisti: Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Diouf, Luis Enrique

Attaccanti: Lautaro Martinez, Bonny, Thuram

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Rosario Abisso della sezione di Palermo, con Fontani e Biffi come assistenti. Sacchi sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Meraviglia con Massa come assistente.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’INTER – Sarri dovrebbe confermare la sua Lazio con Motta in porta e una linea difensiva composta da Lazzari, Gila, Provstgaard e Pellegrini. In mezzo al campo spazio alla regia di Rovella, affiancato da Dele‑Bashiru e Basic, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e Maldini nel ruolo di riferimento centrale. Furlanetto e Provedel restano indisponibili.

COME ARRIVA L’INTER – Chivu riparte invece dal suo 3‑5‑2. Davanti a Martinez, la difesa dovrebbe essere formata da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce Diouf a destra e Carlos Augusto a sinistra, con un centrocampo dinamico composto da Frattesi, Mkhitaryan e Sucic. In attacco confermata la coppia Lautaro‑Bonny, protagonista dell’andata. Calhanoglu, Esposito e Luis Henrique non saranno della partita.

Probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: