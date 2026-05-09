Bra-Torres: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bra-Torres di Sabato 9 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

SESTRI LEVANTE – Sabato 9 maggio 2026 allo stadio Giuseppe Sivori andrà in scena Bra-Torres, play-out d’andata del Girone B di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 18. Una sfida che vale una stagione e mette in palio la permanenza in terza serie. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Nisticò che ha chiuso la regular season portando a casa appena una vittoria nelle ultime tredici uscite di campionato con otto punti conquistati.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Alfonso Greco che nell’ultima gara di regular season hanno rimediato una cocente sconfitta ad Arezzo (3-1) in grado di interrompere la striscia di sette risultati utili consecutivi con undici punti conquistati e valsa la zona play-out. A scendere in campo sul terreno di gioco dello stadio ‘Sivori’ saranno: la Torres, capace di chiudere a quota 36 punti con il terzo peggior attacco (32) a un solo punto dalla Sambenedettese salva, se la vedrà con il Bra che ne ha raccolti 32 con la seconda peggior difesa del campionato (54).

In virtù del miglior piazzamento in regular season (quattro punti in più conquistati), i sassaresi potranno raggiungere la salvezza anche con due pareggi tra andato e ritorno. In parità sono terminati tutti gli scontri giocati tra le due compagini in questa stagione: finì 1-1 sia in Sardegna che a Sestri. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera coadiuvato dagli assistenti Carmine De Vito di Napoli e Matteo Taverna di Bergamo. Quarto Ufficiale: Abdoulaye Diop di Treviglio. VAR: Marco Monaldi di Macerata. AVAR: Francesco Burlando di Genova.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BRA-TORRES]

Le parole di Alfonso Greco

“In queste settimane la squadra si è allenata bene e non vede l’ora di giocare, questa attesa è stata anche snervante dal punto di vista mentale. Dobbiamo partire bene nella prima di due partite che saranno importantissime per il nostro futuro. Servirà la migliore versione della Torres, in queste sfide si azzerano quasi i valori e conta come approcci dal punto di vista mentale. Sento dire che sulla carta siamo superiori al Bra, ma le partite vanno giocate. E servirà essere come minimo all’altezza dei nostri standard. Dobbiamo essere con la testa da subito in questa doppia sfida. Dobbiamo mettere intensità da sabato senza fare troppi calcoli sulle due gare. Affrontiamo un Bra che ha anche buone qualità e buoni concetti e non mi aspetto una partita facile. Noi dobbiamo esserci per 100 minuti. Sicuramente è diverso, ci giochiamo la vita quest’anno a livello sportivo. Sono due situazioni diverse. Però voglio vedere una Torres che con la testa è in campo in ogni istante”.

Presentazione del match

QUI BRA – A difesa di Franzini ci saranno Pretato, Rottensteiner e Rabutti. Sulle corsie esterne agiranno Armstrong e Maressa con Campedelli, Fioccardi e Corsi in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Akammadu e Capac.

QUI TORRES – Tra i pali Zaccagno con Zanandrea, Antonelli e Baldi a comporre il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Zambataro e Sala con Brentan e Mastinu in mezzo al campo. In avanti spazio a Di Stefano e Zecca a supporto di Sorrentino.

Le probabili formazioni di Bra-Torres

BRA (3-5-2): Franzini; Pretato, Rottensteiner, Rabutti; Armstrong, Campedelli, Fioccardi, Corsi, Maressa; Akammadu, Capac. Allenatore: Fabio Nisticò

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Zanandrea, Antonelli, Baldi; Zambataro, Brentan, Mastinu, Sala; Di Stefano, Zecca; Sorrentino. Allenatore: Alfonso Greco.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Bra-Torres, gara valida per l’andata del play-out del Girone B di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva per gli abbonati a Now TV e Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.