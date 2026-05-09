Cagliari-Udinese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Udinese di Sabato 9 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Sabato 9 maggio 2026 alla Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Udinese, gara valida per la trentaseiesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 15. Uno scontro senza grosse motivazioni quello in terra sarda tra due compagini in lotta soltanto per chiudere con la miglior posizione in classifica possibile. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dal pareggio senza reti di Bologna dopo la pirotecnica vittoria ottenuta ai danni dell’Atalanta (3-2) va alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo – quattro mesi dopo l’ultima volta (le vittorie con Juve, Fiorentina e Verona) – per chiudere matematicamente il discorso salvezza già virtuale. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Kosta Runjaic che vengono dal successo casalingo giunto con il Torino (2-0) dopo il pareggio dell’Olimpico di Roma con la Lazio (3-3) e l’unica sconfitta arrivata nelle ultime sei gare per mano del Parma (0-1).

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico hanno totalizzato 22 punti nelle 17 gare disputate in casa e vengono da due vittorie interne consecutive con quattro gol segnati e due reti incassate, puntano per staccare la Fiorentina sedicesima al terzo risultato utile e alla terza vittoria consecutiva in Sardegna che manca da ormai sette anni: era il periodo ottobre-dicembre 2019, allora i ragazzi guidati allora da Maran infilarono quattro successi interni di fila. I bianconeri, invece, che lontano dalle mura amiche non perdono da due mesi (1-0 a Bologna a fine febbraio) con ben 24 punti conquistati in 17 trasferte, vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo in esterna – che manca da agosto-novembre 2022 con Andrea Sottil in panchina – per sferrare l’assalto al nono posto in classifica.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorride leggermente all’Udinese: 10 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte con 31 reti all’attivo e 33 gol al passivo. Dalla stagione 2018-2019, l’Udinese ha perso soltanto una delle tredici sfide giocate contro il Cagliari in Serie A (8 successi e 4 pareggi). La sfida del girone d’andata, disputata in Friuli lo scorso 5 ottobre 2025, si chiuse 1-1 con botta e risposta tra Borrelli e Kabasele. L’ultimo confronto tra le due compagini a Cagliari si chiuse 2-1 in favore dei friulani grazie alle reti di Zarraga e Kristensen con in mezzo il gol di Zortea. Risale al 14 aprile 2018 l’ultimo successo rossoblù in terra sarda contro i bianconeri (2-1 in rimonta dopo il gol di Lasagna con reti di Pavoletti e Ceppitelli). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Federico Dionisi della sezione de L’Aquila coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Marco Trinchieri di Milano. Il quarto ufficiale dell’incontro sarà Niccolò Turrini di Firenze. Aleandro Di Paolo di Avezzano e Francesco Cosso di Reggio Calabria saranno rispettivamente Var e Avar.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-UDINESE]

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri;

Difensori: Alberto Dossena, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Othniël Raterink, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Roberto Malfitano, Ibrahim Sulemana;

Attaccanti: Agustín Albarracín, Andrea Belotti, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Paul Mendy, Yael Trepy.

Le parole di Kosta Runjaic

“Dovreste conoscermi, il mio obiettivo è sempre quello di migliorare la squadra. Andremo a Cagliari, a cui manca ancora poco per la salvezza aritmetica, poi affronteremo la Cremonese che è in lotta per salvarsi, infine andremo a Napoli in una gara complicata. Sappiamo che non ci sono gare semplici in Serie A, vogliamo continuare a giocare sempre meglio. Dovremo lottare contro il Cagliari cercando di fare la nostra gara, vogliamo fare dei punti, questo è fuori discussione. Abbiamo lavorato in maniera concentrata, vogliamo continuare a fare bene” .

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Pisacane dovrà fare a meno degli infortunati Borrelli, Pavoletti, Raterink, Mazzitelli e Deiola insieme ai lungodegenti Idrissi e Felici. In porta Caprile, nel cuore della difesa Mina e Juan Rodriguez con Zè Pedro e Obert sulle corsie laterali. Sulemana, Gaetano e Adopo potrebbero guidare il centrocampo con Folorunsho e Palestra ad agire alle spalle di Esposito.

QUI UDINESE – Indisponibili Zemura, Ekkelenkamp e Zanoli oltre allo squalificato Kabasele. A protezione di Okoye ci saranno Kristensen, Mlacic e Solet. Sulle corsie esterne agiranno Ehizibue e Kamara con Zarraga, Karlstrom e Atta in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Zaniolo e Buksa.

Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Folorunsho; Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Mlacic, Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Kosta Runjaic

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Udinese, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.