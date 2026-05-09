Benevento-Arezzo 1-0: diretta live e risultato finale

Diretta Benevento-Arezzo di Sabato 9 maggio 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

BENEVENTO – Sabato 9 maggio 2026 allo stadio Ciro Vigorito andrà in scena Benevento-Arezzo, gara valevole per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 20:30. Prosegue la competizione delle neo-promosse tra i cadetti. Da una parte, la vincitrice del Girone C – con 82 punti davanti al Catania (70) – guidata da Antonio Floro Flores che non vince dalla gara capace di sancire l’aritmetica promozione nel derby di Salerno ai danni della Salernitana (0-1).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Cristian Bucchi capaci di assicurarsi il primato nel Girone B solamente all’ultima giornata chiudendo a quota 80 punti e tre lunghezze di vantaggio sull’Ascoli (77). Sarà l’esordio in Supercoppa per i giallorossi contro gli amaranto, reduci dalla pesante sconfitta casalinga rimediata all’esordio contro il Vicenza per 2-5 (doppietta di Morra e Stuckler oltre alle reti di Gigli, Di Chiara e all’autogol di Casarosa).

Serve un miracolo ai toscani per vincere la competizione dopo la sconfitta all’esordio: i ragazzi di Bucchi sono chiamati a vincere la partita con oltre sette gol di scarto e sperare poi in un mancato risultato positivo del Vicenza nell’ultimo atto al ‘Menti’ contro i campani. Benevento e Arezzo non si affrontano ormai da oltre 25 anni: era il 31 gennaio 2010 quando gli amaranto vinsero con il punteggio di 1-0 in Campania in Serie C. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Roberto D’Ascanio di Roma 2. Quarto Ufficiale: Gioele Iacobellis di Pisa.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BENEVENTO-AREZZO]

BENEVENTO: Vannucchi G., Ceresoli A. (dal 38' st Celia R.), Caldirola L., Scognamillo S., Romano R. (dal 21' st Pierozzi E.), Maita M. (dal 31' st Kouan C.), Prisco A., Lamesta D. (dal 38' st Saio P.), Tumminello M., Della Morte M., Salvemini F. (dal 31' st Mignani G.). A disposizione: Borghini D., Carfora L., Celia R., Donatiello M., Esposito M., Giugliano M., Kouan C., Manconi J., Mignani G., Pierozzi E., Russo D., Saio P., Sena F., Talia A.



AREZZO: Trombini L., Renzi A., Gilli M., Chiosa M., Righetti S. (dal 37' st Di Chiara G.), Iaccarino G., Guccione F., Varela Djamanca M., Arena A. (dal 19' st Cianci P.), Cortesi M. (dal 37' st Ferrara G.), Tavernelli C. (dal 37' st Concetti M.). A disposizione: Casarosa M., Chierico L., Cianci P., Concetti M., Coppolaro M., Di Chiara G., Ferrara G., Galli A., Pattarello E., Venturi G.



Reti:



Ammonizioni: al 5' st Prisco A. (Benevento), al 45' st Mignani G. (Benevento).

Vannucchi G., Ceresoli A. (dal 38' st Celia R.), Caldirola L., Scognamillo S., Romano R. (dal 21' st Pierozzi E.), Maita M. (dal 31' st Kouan C.), Prisco A., Lamesta D. (dal 38' st Saio P.), Tumminello M., Della Morte M., Salvemini F. (dal 31' st Mignani G.).Borghini D., Carfora L., Celia R., Donatiello M., Esposito M., Giugliano M., Kouan C., Manconi J., Mignani G., Pierozzi E., Russo D., Saio P., Sena F., Talia A.Trombini L., Renzi A., Gilli M., Chiosa M., Righetti S. (dal 37' st Di Chiara G.), Iaccarino G., Guccione F., Varela Djamanca M., Arena A. (dal 19' st Cianci P.), Cortesi M. (dal 37' st Ferrara G.), Tavernelli C. (dal 37' st Concetti M.).Casarosa M., Chierico L., Cianci P., Concetti M., Coppolaro M., Di Chiara G., Ferrara G., Galli A., Pattarello E., Venturi G.al 5' st Prisco A. (Benevento), al 45' st Mignani G. (Benevento).

Le parole di Antonio Floro Flores

“Per loro è stata un’annata difficile, perché hanno vinto all’ultimo minuto ed è giusto che in Supercoppa abbiano dato spazio a chi ha giocato meno. Hanno fatto un cammino importante, sono contento per l’Arezzo perché per me non è una squadra come le altre, mi hanno lanciato nel calcio che conta e c’è stima con i tifosi e con la città. Le nostre scelte non dipenderanno da queste ultime due gare. Sarebbe togliere merito a ragazzi che hanno fatto un campionato strepitoso e si sono meritati un grande traguardo. I ragazzi tengono tanto a queste due gare, vogliamo fare bella figura, ma questa è una mentalità che dobbiamo avere sempre perché siamo il Benevento. Teniamo alla Supercoppa e vogliamo vincerla”.

I convocati del Benevento

Portieri: Esposito, Russo, Vannucchi

Difensori: Borghini, Caldirola, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena

Centrocampissti: Kouan, Talia, Prisco, Donatiello, Maita

Attaccanti: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini, Giugliano

Presentazione del match

QUI BENEVENTO – Tra i pali Vannucchi, al centro della difesa Scognamillo e Saio con Pierozzi e Ceresoli ai lati. Sulla mediana agiranno Prisco e Kouan con Lamesta, Tumminello e Della Morte a supporto di Salvemini.

QUI AREZZO – In porta Trombini, al centro della difesa Gilli e Gigli con Renzo e Di Chiara ai lati. A centrocampo prenderanno posto Ionita e Iaccarino al fianco di Guccione mentre nel tridente offensivo spazio a Varela, Djamanca, Tavernelli e Pattarello.

Le probabili formazioni di Benevento-Arezzo

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Ceresoli, Scognamillo, Saio, Pierozzi; Prisco, Kouan; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Antonio Floro Flores.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Gilli, Gigli, Di Chiara; Ionita, Guccione, Iaccarino; Pattarello, Tavernelli, Varela Djamanca. Allenatore: Cristian Bucchi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Benevento-Arezzo, gara valida per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C, sarà visibile in diretta per gli abbonati a Now TV e Sky. Il match sarà disponibile anche in chiaro con diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.