I risultati del 9 maggio 2026: Lazio-Inter in evidenza

Serie A in campo anche con Cagliari-Udinese e Lecce-Juventus, Liverpool-Chelsea in Premier League. Successo della Banfield in Copa Argentina
Il programma di questo sabato 9 maggio si è aperto con il calcio sudamericano. In Copa Argentina successo ai rigori per il Banfield sul San Marrtin Tucuman: vantaggio di Borasi dopo 45 minuti, pareggio di Mendez al 34′ della ripresa e dal dischetto pesa l’errore di Gallardo al 5° tentativo. In Ecuador 2-0 dell’Orense sui Leones del Norte mentre in Uruguay 1-0 del Wanderers sul Liverpool M. In Venezuela successo interno del Metropolitanos sull’Estudiantes 2-0 e nella K League 1 colpo esterno per Incheon e Pohang.
In A-League due pareggi per 1-1 ovvero in Auckland-Adelaide United e in Sydney-Newcastle Jets. Nella Championship inglese senza reti tra Middlesbrough e Southampton mentre nella Primavera 2 vittoria dell’Empoli sull’Ascoli per 2-1. Nella Serie A femminile senza gol tra Como e Napoli e in Premier League appena conclusa Liverpool-Chelsea 1-1: botta e risposta nel primo tempo con Gravenberch per i Reds dopo sei minuti e pareggio di Fernandez al 35′.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle sfide selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A in campo Cagliari-Udinese, alle 18 c’è Lazio-Inter e alle 20:45 Lecce-Juventus. Si giocano i playout di Serei C e la Supercoppa con Benevento-Arezzo alle 20:30. In Europa turno casalingo per il City alle 18:30 contro il Brentford e in Bundesliga trasferta del Bayern allo stesso orario contro il Wolfsburg.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 9 MAGGIO 2026
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Khaleej - Al-Ettifaq 17:55
Al Najma - Al Hazem 18:15
Al Fayha - Al Qadsiah 20:00
ARGENTINA: COPA ARGENTINA
Banfield [Qualificato]: Banfield - San Martin Tucuman 2-1 (Dopo Rigori)
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA - PLAY OFFS
Talleres Cordoba - Belgrano 21:30
AUSTRALIA: A-LEAGUE - PLAY OFF
Auckland FC - Adelaide United 1-1 (Finale)
Sydney FC - Newcastle Jets 1-1 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Grazer - Altach 17:00
Ried - Wolfsberger 17:00
Tirol - BW Linz 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
RAAL La Louviere - Cercle Brugge 0-1 (Intervallo)
Waregem - Dender 2-1 (*)
BELGIO: JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Club Brugge - St. Truiden 20:45
BELGIO: JUPILER LEAGUE - SPAREGGIO
Beerschot VA - Lommel SK 18:15
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Real Oruro - Universitario de Vinto Posticipata
Guabira - GV San Jose 23:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Coritiba - Internacional 21:00
Fluminense - Vitoria 23:00
BULGARIA: PARVA LIGA - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI
Cherno More - Botev Plovdiv 1-0 (*)
BULGARIA: PARVA LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Montana - Lok. Sofia 2-2 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Levski - Ludogorets 17:45
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA - PLAY OFFS
Inter Bogotá - Atl. Nacional 23:00
CROAZIA: HNL
Din. Zagabria - Hajduk Split 1-0 (Intervallo)
Varazdin - Lok. Zagreb 18:45
DANIMARCA: 1ST DIVISION - GRUPPO PROMOZIONE
Hvidovre IF - Lyngby 0-2 (Finale)
Horsens - Hillerod 4-0 (Finale)
Esbjerg - Kolding 19:00
DANIMARCA: 1ST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE
Aarhus Fremad - Koge 0-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO
Orense - Leones del Norte 2-0 (Finale)
Tecnico U. - Delfin 20:30
Guayaquil City - Dep. Cuenca 23:00
Aucas - U. Catolica 23:30
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bochum - Hannover 1-1 (Finale)
Braunschweig - Dresda 2-1 (Finale)
Kiel - Magdeburg 1-3 (Finale)
Norimberga - Schalke 20:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Augusta - Monchengladbach 2-0 (*)
Hoffenheim - Brema 1-0 (*)
RB Lipsia - St. Pauli 2-0 (*)
Stoccarda - Leverkusen 3-1 (*)
Wolfsburg - Bayern 18:30
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Mito - Urawa 1-4 (Finale)
C-Osaka - V-Varen Nagasaki 3-2 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP - PLAY OFF
Middlesbrough - Southampton 0-0 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Liverpool - Chelsea 1-1 (Finale)
Brighton - Wolves 2-0 (Intervallo)
Fulham - Bournemouth 0-0 (Intervallo)
Sunderland - Manchester Utd 0-0 (Intervallo)
Manchester City - Brentford 18:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE
Maccabi Bnei Raina - Kiryat Shmona 19:15
ISRAELE: LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
H. Petah Tikva - H. Beer Sheva 19:30
H. Tel Aviv - M. Tel Aviv 19:30
M. Haifa - B. Jerusalem 19:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cesena U20 - Juventus U20 0-1 (Finale)
Frosinone U20 - Genoa U20 2-2 (Finale)
Parma U20 - Milan U20 4-2 (Finale)
Atalanta U20 - Monza U20 15:00SRF
Roma U20 - Sassuolo U20 15:00SRF
ITALIA: PRIMAVERA 2
Ascoli U19 - Empoli U19 1-2 (Finale)
Benevento U19 - Bari U19 2-1 (Finale)
Brescia U19 - Südtirol U19 1-3 (Finale)
Crotone U19 - Catanzaro U19 15:00SRF
Entella U19 - Como U19 2-2 (Finale)
Lecco U19 - Sampdoria U19 1-3 (*)
Modena U19 - Cittadella U19 1-1 (Finale)
Monopoli U19 - Cosenza U19 1-1 (Finale)
Padova U19 - Udinese U19 3-2 (*)
Palermo U19 - Perugia U19 0-1 (*)
Pisa U19 - Spezia U19 2-1 (Finale)
Pro Vercelli U19 - AlbinoLeffe U19 2-2 (*)
Salernitana U19 - Avellino U19 1-0 (*)
Ternana U19 - Pescara U19 2-2 (Finale)
Venezia U19 - Renate U19 15:00SRF
Vicenza U19 - Reggiana U19 15:00SRF
ITALIA: SERIE A
Cagliari - Udinese 0-1 (*)
Lazio - Inter 18:00
Lecce - Juventus 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Como D - Napoli D 0-0 (Finale)
Genoa D - Fiorentina D 2-4 (*)
ITALIA: SERIE C - PLAY OUT
Bra - Torres 18:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE A - PLAY OFF
AS Biellese - Varese FC 18:30
ITALIA: SUPERCOPPA (SERIE C)
Benevento - Arezzo 20:30
K LEAGUE 1SUD COREA:
Jeju SK - Seoul 2-1 (Finale)
Gimcheon Sangmu - Incheon 0-3 (Finale)
Gwangju - Gangwon 0-0 (Finale)
Daejeon - Pohang 0-2 (Finale)
MAROCCO: BOTOLA PRO
Raja Casablanca - Wydad AC 21:00
OLANDA: EERSTE DIVISIE - PROMOZIONE
Willem II - Waalwijk 0-0 (*)
De Graafschap - Almere City 20:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
2 de Mayo - Rubio Nu 22:45
PERU: LIGA 1 - APERTURA
Moquegua - AD Tarma 20:00
Grau - Cienciano 22:15
ROMANIA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Otelul - Farul Constanta 17:00
ROMANIA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
U. Cluj - Rapid Bucarest 20:00
SCOZIA: PREMIERSHIP - GRUPPO RETROCESSIONE
Aberdeen - Dundee Utd 1-0 (Intervallo)
Dundee FC - Livingston 1-0 (Intervallo)
St. Mirren - Kilmarnock 0-1 (Intervallo)
SCOZIA: PREMIERSHIP - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Falkirk - Hibernian 0-3 (Intervallo)
Motherwell - Hearts 21:00
SPAGNA: LALIGA
Elche - Alaves 1-1 (Finale)
Siviglia - Espanyol 0-0 (*)
Atl. Madrid - Celta Vigo 18:30
Real Sociedad - Betis 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Ceuta - Castellon 1-1 (Finale)
Albacete - Cultural Leonesa 1-0 (*)
Burgos CF - Almeria 0-0 (*)
Valladolid - Saragozza 18:30
Malaga - Gijon 21:00
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Degerfors - Mjallby 1-4 (Finale)
Göteborg - Hammarby 0-1 (*)
Västerås SK - GAIS 0-1 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Winterthur - Lausanne 18:00
Zurigo - Grasshoppers 18:00
Luzern - Servette 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Alanyaspor - Kayserispor 19:00
Basaksehir - Samsunspor 19:00
Besiktas - Trabzonspor 19:00
Eyupspor - Rizespor 19:00
Galatasaray - Antalyaspor 19:00
Genclerbirligi - Kasimpasa 19:00
Goztepe - Gaziantep 19:00
Kocaelispor - Karagumruk 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Rukh Lviv - Veres-Rivne 0-0 (Finale)
LNZ Cherkasy - Dyn. Kyiv 0-0 (Finale)
Obolon - Epitsentr 17:00
Zorya - Metalist 1925 17:00
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA
Wanderers - Liverpool M. 1-0 (Finale)
Danubio - Albion 20:30
Central Esp. - Racing Montevideo 23:30
USA: MLS
Toronto FC - Inter Miami 19:00
Chicago Fire - New York Red Bulls 20:30
CF Montreal - Orlando City 22:30
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA - QUADRANGOLARE
Metropolitanos - Estudiantes M. 2-0 (Finale)
La Guaira - Portuguesa 22:00