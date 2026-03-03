Como-Inter 0-0: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Como-Inter di Martedì 3 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

COMO – Martedì 3 marzo, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Sinigaglia”, andrà in scena Como-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026. La semifinale, a differenza dei turni precedenti, si gioca con andata e ritorno. In caso di parità dopo i 180 minuti complessivi, sono previsti tempi supplementari ed eventuali rigori. In palio c’è la finalissima dell’Olimpico.

Indice:

Il Como arriva alla semifinale di Coppa Italia nel momento migliore della sua stagione. La squadra di Cesc Fabregas, reduce dal brillante 3-1 contro il Lecce firmato da Douvikas, Rodriguez e Kempf, ha agganciato il quinto posto in classifica scavalcando la Juventus e confermandosi una delle realtà più sorprendenti del campionato. Con 48 punti e un rendimento in costante crescita, i lariani possono presentarsi alla sfida con l’Inter con ambizione e consapevolezza.

Il percorso in Serie A racconta di una formazione solida e spettacolare. Con 46 gol segnati, il Como vanta il terzo miglior attacco del torneo, dietro solo a Inter e Juventus. Ancora più impressionante il dato difensivo: 20 reti subite, seconda miglior difesa del campionato al pari del Milan e appena una in più della Roma. Una combinazione che testimonia equilibrio, organizzazione e qualità in ogni reparto.

Nelle ultime cinque giornate i lariani hanno raccolto due vittorie di prestigio contro Lecce e Juventus, due pareggi contro Atalanta e Milan e una sola sconfitta, arrivata contro la Fiorentina.

La formazione di Cesc Fàbregas ha conquistato gli ottavi superando al Sinigallia prima il Sudtirol (3-1), poi il Sassuolo (3-0) e infine la Fiorentina (1-3). Ai quarti, a febbraio, è arrivata la vittoria più sofferta: 8-7 ai rigori contro il Napoli dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, con Baturina a segno. Un percorso che ha dato fiducia e consapevolezza a un gruppo che non vuole fermarsi proprio ora.

L’Inter arriva alla semifinale dopo aver battuto 5-1 il Venezia negli ottavi e 2-1 il Torino nei quarti. In campionato viene dal successo contro il lecce ed é prima con ideci punti di vantaggio sul Milan, la sua diretta inseguitrice.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI COMO-INTER]

RISULTATO IN DIRETTA: COMO-INTER 0-0 (2'T) SECONDO TEMPO 11' tre cambi Inter con Dumfries per Darmian, Zielinski per Calhanoglu e Thuram per Pio Esposito 9' ritmi bassi anche in questa ripresa, l'Inter senza fretta lavora palla, lungo lancio per Diouf di Acerbi e pallone che sfila sul fondo 4' incredibile gol fallito da Valle! Soprapposizione di Smolcic e sul cross basso il compagno era libero da marcatura e con il mancino svirgola 1' lancio lungo di Martinez per Pio Esposito, palla in profondità per Darmian e conclusione a scheggiare la traversa! è l'Inter a muovere il primo pallone le squadre tornano in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' senza reti si chiude il primo tempo tra Como e Inter, piccola pausa e spazio al secondo 44' assegnato un minuto di recupero 42' doppia giocata di Vojvoda su rilancio lungo di Butez, conclusione con l'esterno destro e palla di poco a lato 39' angolo per il Como per l'ultimo tocco di Diouf, su corner ha la meglio la difesa 36' conclusione insidiosa di Paz con il mancino dal limite, si distende e devia sulla sua sinistra Martinez! 30' lancio di Vojvoda per Paz, leggero contatto con Bastoni ma non c'è niente 22' anticipo di Frattesi su rinvio di Butez con i piedi ma la difesa si salva 20' avvio un pò bloccato, prova a incrementare il pressing la squadra di Fabregas 18' fermato in offside Vojvoda su verticalizzazione di Da Cunha, il giocatore aveva impegnato sul primo palo Martinez 14' girata di Paz sugli sviluppi da corner ma palla sopra la traversa 11' azione solitaria di Caqueret che supera due avversari ma viene fermato dal terzo 7' fasi di studio con il Como che non pressa, decide di lasciar giocare. Lancio per Darmian fermato in fuorigioco 4' fermato in offside Esposito su lungo lancio di Bastoni Calcio d'avvio battuto dal Como Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Rino Marchesi Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Como-Inter. Dalle ore 21 seguiremo insieme la partita valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. TABELLINO COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 28 Smolčić, 14 Ramón, 34 D.Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 8 S.Roberto; 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 6 Caqueret; 10 Paz. A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 7 Morata, 11 Douvikas, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 38 Diao, 77 Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas INTER (3-5-1-1): 13 J. Martínez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (dall'11' st 2 Dumfries), 16 Frattesi, 20 Calhanoglu (dall'11' st 7 Zielinski,), 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf; 94 Esposito (dal 11' st 9 Thuram). A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu Reti: Ammonizioni: Recupero:

Le formazioni ufficiali di Como-Inter

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 28 Smolčić, 14 Ramón, 34 D.Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 8 S.Roberto; 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 6 Caqueret; 10 Paz. A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 7 Morata, 11 Douvikas, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 38 Diao, 77 Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas

INTER (3-5-1-1): 13 J. Martínez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf; 94 Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu

L’arbitro

La gara d’andata sarà diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Il fischietto pugliese sarà coadiuvatoi dagli assistenti Peretti e Colarossi. Quarto ufficiale Zufferli. Al VAR ci sarà Mazzoleni mentre l’AVAR sarà Maresca.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL COMO – Il Como dovrebbe presentarsi con un undici molto vicino a quello che ha convinto in campionato. In porta ci sarà Butez, protetto da una linea difensiva composta da Smolcic, Carlos, Ramon e Valle. In mezzo al campo agiranno Perrone e Da Cunha. Sulla trequarti Fabregas punta su un trio di grande qualità: Vojvoda a destra, Nico Paz al centro e Jesus Rodriguez a sinistra. Davanti, il riferimento sarà Douvikas

COME ARRIVA L’INTER – Chivu risponde con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Martinez, con Bisseck, Acerbi e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce agiranno Darmian e Carlos Augusto, mentre il cuore del centrocampo sarà formato da Frattesi, Zielinski e Diouf. In attacco spazio alla coppia Esposito–Thuram.

Probabili formazioni di Como-Inter

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: C. Fàbregas

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram Allenatore: C. Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Canale 5 in quanto Mediaset detiene i diritti della competizione. In steraming su Spormediaset e Mediaset Infinity,