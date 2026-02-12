Pagelle Juventus-Lazio dell’8 febbraio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Juventus-Lazio, per la 24° giornata di Serie A 2025/2026: Kalulu è il migliore del match
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 5.5; Kalulu 7, Bremer 5.5, Koopmeiners 6 (dal 30’st Kelly 6), Cabal 5.5 (dal 1’st Zhegrova 5.5); Locatelli 5.5 (dal 38’st Miretti s.v.), Thuram 5.5; Cambiaso 5 (dal 30’st Boga 6.5), McKennie 7 (dal 38’st Openda s.v.), Yildiz 6; David 5. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceicao, Adzic, Kostic. Allenatore: Spalletti.:
LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6, Gila 6.5, (dal 30’st Romagnoli 5.5), Provstgaard 6 (dal 38’st Patric s.v.), Tavares 6.5; Basic 5.5 (dal 1’st Dele-Bashiru 5.5), Cataldi 6.5, Taylor 6; Isaksen 7 (dal 20’st Cancellieri 5.5), Maldini 6.5, Pedro 7 (dal 20’st Noslin 5). A disposizione: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri.
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: 45′ 2’pt Pedro (L), 3’st Isaksen (L), 15’st McKennie (J), 45’st 6’st Kalulu (J)
Ammoniti: Taylor (L), Romagnoli (L)
Recupero: 2’pt, 6’st
Assist: Maldini, Cadaldi, Cambiaso
Gol vittoria: –
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Kalulu, Provedel