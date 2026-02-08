Juventus-Lazio 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Juventus-Lazio di domenica 8 febbraio 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

TORINO – Domenica 8 febbraio, nella cornice dello Juventus Stadium andrà in scena Juventus-Lazio, match valido match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che sono reduci dalla rocambolesca vittoria arrivata in casa contro il Genoa per 3-2 grazie a un rigore di Cataldi che ha deciso la sfida al centesimo minuto dopo che la squadra rossoblu aveva recupero il doppio svantaggio passando da 2-0 a 2-2. La squadra di Sarri occupa l’ottavo posto in classifica con 32 punti frutto di otto vittorie, otto pareggi e sette sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, la Juventus. La squadra di Spalletti in campionato ha vinto quattro delle ultime cinque partite, ma reduce dalla scottante eliminazione in coppa Italia che ha visto i bianconeri perdere 3-0 in casa dell’Atalanta. La squadra di Torino è quarta in classifica con 45 punti a fronte di tredici vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte.

La gara sarà affidata al sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunniata coadiuvato da Giorgio Peretti e Daniele Bindoni, il quarto uomo sarà Matteo Marchetti, mentre al VAR andranno Paolo Silvio Mazzoleni e Fabio Maresca.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS-LAZIO 0-1 48' Finisce qui il primo tempo! 47' PEDROOOOO!!! LA LAZIO E' IN VANTAGGIO!! MALDINI RECUPERA PALLA SU LOCATELLI E SCARICA PER PEDRO CHE CONTROLLA E CALCIA VERSO LA PORTA, BREMER DEVIA LA PALLA E SPIAZZA DI GREGORIO! 0-1 45' 2 di recupero. 39' Rischio ancora per la Lazio: transizione di Thuram che trova Cambiaso al vertice dell'area, il 27 controlla e calcia cercando il secondo palo, mura tutto Taylor. 33' Giallo per Taylor. 30' Ancora Koopmeiners pericoloso, mezzo esterno dai 30 metri che sfiora il palo alla destra di Provedel. 26' La Juventus aveva trovato il gol del vantaggio con Koopmeiners, ma la rete è stata annullata per fuorigioco di Thuram che si trovata nella traiettoria del tiro davanti a Provedel. 23' Passata la metà del primo tempo, poche occasioni fino a questo momento. Regna l'equilibrio. 15' Miracolo clamoroso di Provedel che con un grande colpo di reni si oppone alla conclusione ravvicinata con la testa di Bremer. 9' Ancora Juventus in avanti, ci prova Cambiaso dai 25 metri, Provedel blocca in tuffo la conclusione centrale. 5' Passati i primi 5 di gara, buon ritmo nella sfida di Torino. 1' Inzia fortissimo la Juventus, prova la conclusione Yildiz, respinge Basic. 0' Parte il primo tempo allo stadium! PRIMO TEMPO Ore 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Juventus-Lazio, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. TABELLINO JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. Allenatore: Spalletti.: LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Dele Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri. Reti: 45' 2'pt Pedro Ammoniti: Taylor Recupero: 2'pt

Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli (C), Thuram; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. Allenatore: Spalletti.

LAZIO: Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Dele Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri.

L’arbitro

Sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere Juventus-Lazio, match valido match ventiquattresima per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45. Con la Lazio sono 30 i precedenti con questo direttore di gara: undici vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. Ventotto, invece, gli incroci con la Juventus con score nettamente più felice per i bianconeri: diciasette vittorie, nove pareggi e solamente due sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Juventus

Sarà la volta numero 198 che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri che hanno conquistato la vittoria in 102 circostanze, mentre la Lazio è uscita trionfante dalla sfida contro i bianconeri sono in 50 occasioni. Sono state 49, invece, le volte che le due squadre si sono divise la posta in palio.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – I padroni di casa, guidati da Spalletti, scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali andrà Di Gregorio con Holm, Bremer, Kelly e Cabal, i due in madiana saranno Thuram e Locatelli con Conceicao, McKennie e Yildiz che agiranno alle spalle di David.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri risponderàcon il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Nuno Tavares con Gila e Provstgaard a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Taylor, Cataldi e Basic con Isaksen, Maldini e Pedro a formare il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Holm, Bremer, Kelly, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Juventus-Lazio valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Juventus in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.