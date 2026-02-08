Pronostici dell’8 febbraio 2026: si gioca in Serie A e B

I pronostici dell’8 febbraio 2026 sono dedicati alle gare della 24ma giornata di Serie A e della 23ma giornata di Serie B

Domenica 8 febbraio si giocano le gare della ventiquattresima giornata di Serie A e della ventitreesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.Ecco un’analisi dettagliata degli incontri previsti per questa giornata.

Bologna – Parma

Il derby emiliano si gioca al Dall’Ara in un clima di grande attesa. Il Bologna di Vincenzo Italiano, pur con qualche ballottaggio in attacco tra Castro e Dallinga, punta sulla spinta di Orsolini e Ferguson per consolidare la propria posizione in zona Europa. Il Parma risponde con un assetto tattico compatto e la velocità di Strefezza e Oristanio sulle fasce, cercando di sfruttare le ripartenze. La solidità casalinga dei rossoblù e la qualità tecnica del centrocampo pendono a favore dei padroni di casa.

Lecce – Udinese

Sfida delicatissima in chiave salvezza allo stadio Via del Mare. Il Lecce di Di Francesco cerca punti vitali affidandosi alla vena realizzativa di Cheddira, supportato da Sottil e Pierotti. Dall’altra parte, l’Udinese deve fare i conti con l’assenza di Davis per infortunio, puntando tutto sulla coppia Zaniolo-Atta per scardinare la difesa salentina. Si prevede una gara tesa e bloccata, dove il fattore campo potrebbe però dare ai giallorossi la spinta necessaria per ottenere l’intera posta in palio.

Sassuolo – Inter

Il Sassuolo di Fabio Grosso ospita i campioni in carica in un match che storicamente ha sempre regalato sorprese. L’Inter di Cristian Chivu (subentrato nella gestione tecnica) deve rinunciare a Barella e Calhanoglu, affidando le chiavi del centrocampo a Zielinski e Mkhitaryan, con la coppia Lautaro-Thuram davanti. I neroverdi punteranno sul talento di Berardi e Laurienté per pungere in contropiede, ma lo strapotere fisico e la profondità della rosa nerazzurra rendono gli ospiti nettamente favoriti per la vittoria finale.

Juventus – Lazio

Big match della serata allo Stadium tra la Juventus di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri. I bianconeri, privi di Vlahovic, si affidano al nuovo acquisto Jonathan David assistito dal talento di Yildiz. La Lazio risponde con un attacco leggero guidato da Daniel Maldini come “falso nove” e l’esperienza di Pedro, cercando di sopperire alle numerose assenze nel reparto offensivo. La Juventus appare più quadrata difensivamente con il muro Bremer, elemento che potrebbe fare la differenza in una sfida così equilibrata.

Monza – Avellino

Incrocio affascinante tra due formazioni che si sfidano nel campionato cadetto, con il Monza di Bianco che cerca di sfruttare il turno casalingo al Brianteo. I brianzoli puntano sulla qualità di Pessina e l’istinto del gol di Cutrone, mentre l’Avellino di Biancolino arriva in Lombardia con l’intento di chiudere gli spazi e ripartire con la rapidità di Biasci. Nonostante l’organizzazione degli irpini, il tasso tecnico superiore del Monza e l’ampiezza della rosa dovrebbero permettere ai padroni di casa di gestire la gara e conquistare i tre punti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’8 febbraio 2026