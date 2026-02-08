Sassuolo-Inter 0-2: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Sassuolo-Inter di Domenica 8 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

REGGIO EMILIA – Domenica 8 febbraio, alle ore 18, al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo-Inter, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Grosso ha scelto nel tridente l’ex nerazzurro Pinamonti con Berardi e Laurienté mentre Chivu punta sul tandem Lautaro-Thuram.

Indice:

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SASSUOLO-INTER]

RISULTATO IN DIRETTA: SASSUOLO-INTER 0-2 (1'T) PRIMO TEMPO 44' assegnati 2 minuti di recupero 41' Thorstvedt! Accorcia il Sassuolo con un inserimento in area, apertura di Laurienté sul secondo palo sponda aerea per il compagno e conclusione sul primo palo con difesa presa in contropiede. VAR in corso per vedere la posizione di Laurienté. Attenzione è fuorigioco, gol revocato per centimetri! 38' colpo interessante con il mancino in area dopo aver spostato palla, vola Muric a deviare sul fondo 37' punizione di Dimarco sulla barriera dopo l'appoggio di Zielinski 35' verticalizzazione di Dimarco leggermente lunga per Thuram che non riesce ad arrivare sul pallone prima che sfili sul fondo 30' chiusura di Bisseck in angolo in anticipo su Pinamonti che resta a terra, c'è corner. L'attaccante a bordo campo per le cure mediche e sugli sviluppi presa alta per Sommer 28' Thuram! Raddoppio dell'Inter! Cross basso di Dimarco per l'inserimento puntuale con taglio sul primo palo dell'attaccante che torna a sbloccarsi con un tocco da due passi 27' sul cross basso di Laurienté in area prova il tocco con il tacco Berardi ma non riesce a impattare bene sulla sfera 26' scambio tra Thuram e Lautaro, conclusione un pò ciabattata dal limite in precario equilibrio a lato 23' bel fraseggio dell'Inter a centrocampo fallo su Lautaro 17' punizione conquistata da Thuram in posizione defilata e affidata a Dimarco che centra la traversa con Muric superato! 15' pescato in offside Idzes che nell'occasione ha trovato il bel riflesso di Sommer sul difensore a pochi metri dalla porta 13' doppia chance Inter prima con Bisseck su cross dal fondo di Dimarco respinge Muharemovic e tap in di Dimarco di poco a lato! 11' Bisseck! Inter in vantaggio! Angolo dalla destra di Dimarco verso il secondo palo per il colpo di testa imperioso del difensore che schiaccia da due parti con Muric colpevole nella mancata uscita 9' diagonale in area di Luis Henrique sul primo palo, intervento un pò goffo ma efficace di Muric in angolo 7' punizione di Dimarco a centroarea presa alta di Muric sicuro in uscita 5' ripartenza veloce di Laurienté, passaggio per Pinamonti ma in area calcia debolmente 1' salvataggio sulla linea di Dimarco su conclusione ravvicinata di Koné al primo affondo con Laurienté. Sul corner Berardi verso il primo palo e tocco nuovamente sul fondo. Secondo tentativo di Berardi verso il secondo palo, sponda aerea raccolta da Mkhitaryan che allontana calcio d'avvio battuto dall'Inter oggi in maglia bianca, Sassuolo nella tradizionale neroverde Sassuolo e Inter all'ingresso sul terreno di gioco 17:45 ultimata la fase di riscaldamento inizia il countdown per l'inizio della sfida 17:25 anche il Sassuolo in campo per il riscaldamento 17:23 ingresso in campo per l'Inter che può iniziare la fase di riscaldamento Un saluto da Alessandro Gulizia, benvenuti alla cronaca di Sassuolo-Inter, match valido per la 24° giornata di Serie A. In campo dalle ore 18 per seguire la sfida del Mapei Stadium. TABELLINO SASSUOLO (4-3-3): 49 Murić; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté. A disposizione: 12 Satalino, 16 Zacchi, 7 Volpato, 8 Nzola, 11 Boloca, 19 Romagna, 20 Fadera, 23 Garcia, 24 Moro, 25 Coulibaly, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 50 Bakola, 66 Pedro Felipe. Allenatore: Fabio Grosso INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sučić, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. Reti: all'11 pt Bisseck, al 28' pt Thuram Ammonizioni: Recupero: 2' pt

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-3-3): 49 Murić; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté. A disposizione: 12 Satalino, 16 Zacchi, 7 Volpato, 8 Nzola, 11 Boloca, 19 Romagna, 20 Fadera, 23 Garcia, 24 Moro, 25 Coulibaly, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 50 Bakola, 66 Pedro Felipe. Allenatore: Fabio Grosso

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sučić, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova, con Vecchi e Ceccon come assistenti. Galipò sarà il quarto ufficiale, mentre Camplone e Aureliano opereranno in sala VAR.

Presentazione del match

Il Sassuolo arriva alla sfida con il morale rialzato dopo il 3-1 ottenuto sul campo del Pisa. Un successo che ha consolidato l’undicesimo posto in classifica a quota 29 punti, frutto di otto vittorie e cinque pareggi. La squadra di Fabio Grosso ha realizzato ventisette gol e ne ha subiti ventinove. Il percorso recente dei neroverdi è stato caratterizzato da tre sconfitte consecutive contro Juventus, Roma e Napoli, prima della reazione arrivata con i sei punti conquistati contro Cremonese e Pisa. Un segnale incoraggiante in vista di una delle partite più difficili dell’anno.

L’Inter, dal canto suo, continua a viaggiare a ritmi da grande d’Europa. La vittoria per 2-1 contro il Torino ha garantito l’accesso alla semifinale di Coppa Italia e confermato lo stato di forma della squadra di Chivu. I nerazzurri, dopo il successo esterno contro la Cremonese, guidano la Serie A con 55 punti, sette in più del Milan, grazie a diciotto vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Con cinquantadue gol segnati, solo Bayern Monaco e Barcellona hanno fatto meglio nei principali campionati europei. La solidità difensiva resta un tratto distintivo, con dodici partite concluse senza subire reti.Il rendimento esterno è impressionante: sette vittorie consecutive in campionato e la possibilità di avvicinare le migliori strisce fuori casa della storia nerazzurra.

Il Sassuolo, però, è avversario storicamente insidioso: undici vittorie dell’Inter, due pareggi e dieci successi neroverdi compongono un bilancio sorprendentemente equilibrato. All’andata, a San Siro, l’Inter si impose per due a uno grazie a un gol di Dimarco e a un’autorete di Muharemovic.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Grosso dovrebbe confermare Muric tra i pali. In difesa spazio a Walukiewicz, Idzes e Muharemovic, con Doig sulla fascia sinistra a garantire spinta e copertura. A centrocampo agiranno Koné, Matic e Thorstvedt. In attacco Berardi guiderà il tridente partendo da destra, con Laurienté sul lato opposto e Pinamonti come riferimento centrale.

COME ARRIVA L’INTER – Chivu dovrebbe schierare Sommer in porta, protetto da una linea a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce spazio a Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mezzo al campo troveranno posto Sucic, Zielinski e Mkhitaryan, chiamati a dare ritmo e qualità alla manovra. In attacco la coppia sarà formata da Lautaro Martinez ed Esposito, con il capitano nerazzurro pronto a guidare la squadra anche in questa trasferta.

Probabili formazioni di Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

INTER: (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: