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Fantacalcio Lazio Pisa Serie A

Pagelle Lazio-Pisa del 23 maggio 2026 | Serie A

Posted on 28 Maggio 2026 at 28 Maggio 2026 by Redazione Calciomagazine
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Lazio Pisa cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Pisa, per la 38° giornata di Serie A 2025/2026: Pedro è il migliore del match

LAZIO: Furlanetto A. 6.5, Marusic A. 5.5, Gila M. 5.5 (dal 1′ st Provstgaard O. 6), Romagnoli A 6., Pellegrini Lu. 5.5 (dal 37′ st Lazzari M. s.v.), Dele-Bashiru F. 7 (dal 37′ st Przyborek A. s.v.), Basic T. 6, Belahyane R. 6, Cancellieri M. 5.5 (dal 26′ st Maldini D. 6), Noslin T. 6, Pedro 7 (dal 16′ st Dia B. 6). A disposizione: Dia B., Farcomeni V., Giacomone G., Gigot S., Hysaj E., Isaksen G., Lazzari M., Maldini D., Pannozzo N., Patric, Provstgaard O., Przyborek A., Ratkov P. Allenatore: Sarri M..

PISA: Semper A. 6.5, Calabresi A. 5.5 (dal 32′ st Bettazzi B. 6), Canestrelli S. 5.5, Bozhinov R. 5.5, Leris M. 5.5 (dal 26′ st Cuadrado J. 6), Aebischer M. 6 (dal 16′ st Loyola F. 5.5), Akinsanmiro E. 5.5 (dal 1′ st Hojholt M. 6), Vural I. 5.5, Angori S. 5.5, Moreo S. 6.5, Stojilkovic F. 5.5 (dal 17′ st Piccinini G. 5.5). A disposizione: Albiol R., Bettazzi B., Cuadrado J., Durosinmi R., Hojholt M., Iling Junior S., Loyola F., Meister H., Nicolas Andrade, Piccinini G., Scuffet S., Stengs C., Toure I. Allenatore: Hiljemark O.

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 33′ pt Dele-Bashiru F. (Lazio) , al 35′ pt Pedro (Lazio) al 23′ pt Moreo S. (Pisa) .

Ammonizioni: al 10′ pt Gila M. (Lazio), al 29′ pt Noslin T. (Lazio) al 27′ st Piccinini G. (Pisa).

Recupero: 1′ pt, 3′ st

Assist: Aebischer

Gol vittoria: Dele-Bashiru

Gol da fuori: Dele-Bashiru

Gol dalla panchina: –

Rigore causato:

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori: Moreo