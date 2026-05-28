Pagelle Lazio-Pisa del 23 maggio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Pisa, per la 38° giornata di Serie A 2025/2026: Pedro è il migliore del match
LAZIO: Furlanetto A. 6.5, Marusic A. 5.5, Gila M. 5.5 (dal 1′ st Provstgaard O. 6), Romagnoli A 6., Pellegrini Lu. 5.5 (dal 37′ st Lazzari M. s.v.), Dele-Bashiru F. 7 (dal 37′ st Przyborek A. s.v.), Basic T. 6, Belahyane R. 6, Cancellieri M. 5.5 (dal 26′ st Maldini D. 6), Noslin T. 6, Pedro 7 (dal 16′ st Dia B. 6). A disposizione: Dia B., Farcomeni V., Giacomone G., Gigot S., Hysaj E., Isaksen G., Lazzari M., Maldini D., Pannozzo N., Patric, Provstgaard O., Przyborek A., Ratkov P. Allenatore: Sarri M..
PISA: Semper A. 6.5, Calabresi A. 5.5 (dal 32′ st Bettazzi B. 6), Canestrelli S. 5.5, Bozhinov R. 5.5, Leris M. 5.5 (dal 26′ st Cuadrado J. 6), Aebischer M. 6 (dal 16′ st Loyola F. 5.5), Akinsanmiro E. 5.5 (dal 1′ st Hojholt M. 6), Vural I. 5.5, Angori S. 5.5, Moreo S. 6.5, Stojilkovic F. 5.5 (dal 17′ st Piccinini G. 5.5). A disposizione: Albiol R., Bettazzi B., Cuadrado J., Durosinmi R., Hojholt M., Iling Junior S., Loyola F., Meister H., Nicolas Andrade, Piccinini G., Scuffet S., Stengs C., Toure I. Allenatore: Hiljemark O.
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 33′ pt Dele-Bashiru F. (Lazio) , al 35′ pt Pedro (Lazio) al 23′ pt Moreo S. (Pisa) .
Ammonizioni: al 10′ pt Gila M. (Lazio), al 29′ pt Noslin T. (Lazio) al 27′ st Piccinini G. (Pisa).
Recupero: 1′ pt, 3′ st
Assist: Aebischer
Gol vittoria: Dele-Bashiru
Gol da fuori: Dele-Bashiru
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Moreo