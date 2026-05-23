Lazio-Pisa: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Pisa di sabato 23 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Sabato 23 maggio, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Pisa, match valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, reduci da un periodo complicatissimo. Nelle ultime tre gare la squadra di Sarri ha incassato tre sconfitte pesanti: due contro l’Inter, tra campionato e finale di Coppa Italia, e una nel derby contro la Roma. Nove gol subiti e zero realizzati, numeri che raccontano bene il momento della Lazio. L’obiettivo dei capitolini sarà quindi quello di difendere il nono posto e chiudere nel migliore dei modi una stagione piena di difficoltà.

Dall’altra parte ci sarà invece il Pisa, pronto a salutare la Serie A dopo appena un anno. I toscani occupano l’ultimo posto in classifica con 18 punti, a ben 17 lunghezze dal Lecce terzultimo. La squadra di Hjelmárk arriva a questa sfida nel peggior momento della sua stagione: otto sconfitte consecutive, iniziate dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Cagliari dello scorso 15 marzo.

La gara sarà affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno coadiuvato da Andrea Nieddi di Ozieri e Marco Emmanuele di Pisa, il quarto uomo sarà Davide Di Marco di Ciampino. Al VAR andranno Davide Ghersini di Genova e Marco Piccinini di Forlì.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-PISA]

L’arbitro

Sarà il Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno dirigere Lazio-Pisa, match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45. Un solo precedente per parte, per la Lazio una vittorie, per il Pisa, invece, una sconfitta.

I precedenti tra Lazio e Pisa

Sarà la volta numero 18 che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio è equilibrato con quattro vittorie per parte e nove pareggi. Nel precedente stagionale, ovvero la gara di andata giocata all’arena Garibaldi, le due squadre si sono divise la posta in palio pareggiando 0-0.

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio, allenata da Maurizio Sarri risponderà con il solito 4-3-3 In porta ci sarà Furlanetto, i terzini saranno Marusic e Pellegrini con Romagnoli e Gila a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Dele-Bashiru, Cataldi e Basic, mentre il tridente offenvio sarà composta da Isaksen, Noslin e Pedro.

QUI PISA – Gli ospiti, guidati da Oscar Hijlemark, scenderanno in campo con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Semper con Bozhinov, Calabresi e Canestrelli a formare il tridente difensivo. A centrocampo Leris e Angori saranno larghi con Akinsanmiro, MArin e Loyola a completare il reparto centralmente. Il tandem offensivo sarà composto da Moreo e Durosinmi

Le probabili formazioni di Lazio-Pisa

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Basic; Isaksen, Noslin, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.



PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Calabresi, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Oscar Hijlemark

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Pisa valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Pisa in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.