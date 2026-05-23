I risultati del 23 maggio 2026: Serie A in evidenza

Si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, finale WCL e Coppa di Germania. Successo dell’Independiente in Argentina
Calcio argentino in apertura del programma di questo sabato 23 maggio. Nella Copa Argentina 2-0 dell’Independiente sull’Union Santa Fe: reti tutte nel primo tempo con Montiel dopo 5 minuti e Gutierrez dopo 24, in mezzo il doppio giallo di Rodriguez. In Ecuador 3-2 della Libertad sull’Ind. del Valle. In Uruguay senza reti tra Liverpool M. e Racing Montevideo. Tra le amichevoli di nazionali 2-0 del Messico sul Ghana: dopo due minuti Gutierrez sblocca il punteggio, raddoppio di Martinez al 9′ della ripresa.
Nella Super League cinese pareggio per 1-1 tra Shanghai Port e Tianjin Jinmen Tiger mentre in A-League di misura (1-0) l’Auckland supera Sydney e nella J1 League colpo esterno per Kobe sull’Avispa Fukuoka. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A troviamo altri due incontri per l’ultima giornata ovvero Bologna-Inter delle ore 18 e Lazio-Pisa delle 20:45. Si gioca anche la finale di Women’s Champions League tra Barcellona e Lione alle ore 18 e in Coppa di Germania altra finale tra Bayern Monaco e Stoccarda alle ore 20.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 23 MAGGIO 2026
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE - GRUPPO FINALE
Vllaznia - Egnatia 19:00
ARGENTINA: COPA ARGENTINA
Union Santa Fe - Independiente [Qualificato]: Independiente 0-2 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE - PLAY OFF
Auckland FC [Vincitore]: Auckland FC - Sydney FC 1-0 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI
Anversa - Westerlo 20:45
Leuven - Genk 20:45
St. Liege - Charleroi 20:45
BELGIO: JUPILER LEAGUE - SPAREGGIO
Dender - Lommel SK 18:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Sao Paulo - Botafogo RJ 22:00
Vitoria - Internacional 22:00
CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:
HFX Wanderers - Inter Toronto 21:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
A. Italiano - Cobresal 18:30
Nublense - U. De Concepcion 21:00
CINA: SUPER LEAGUE
Shanghai Port - Tianjin Jinmen Tiger 1-1 (Finale)
Beijing Guoan - Henan Songshan Longmen 1-2 (Finale)
Dalian Yingbo - Chengdu Rongcheng 2-0 (Finale)
COLOMBIA: COPA COLOMBIA - PRIMA FASE
Atletico F.C. - Millonarios Posticipata
Millonarios - Chico 22:00
CROAZIA: HNL
Rijeka - Gorica 0-0 (*)
Varazdin - Istra 1961 2-0 (*)
Din. Zagabria - Lok. Zagreb 18:45
DANIMARCA: 1ST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE
Middelfart - B.93 2-4 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO
Ind. del Valle - Libertad 2-3 (Finale)
Mushuc Runa - Guayaquil City 21:00
Orense - U. Catolica 23:30
EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Al Ittihad - Ismaily 19:00
Haras El Hodood - Petrojet 19:00
Kahrabaa Ismailia - Arab Contractors 19:00
Modern Sport - Ghazl El Mahallah 19:00
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF
Barcellona D - Lyon D 18:00
GERMANIA: DFB POKAL
Bayern - Stoccarda 20:00
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Avispa Fukuoka - Kobe 0-1 (Finale)
Hiroshima - Nagoya 4-2 (Finale)
Kashima - Tokyo 1-0 (Finale)
Kashiwa - Chiba 4-2 (Finale)
Kyoto - V-Varen Nagasaki 1-0 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP - PLAY OFF
Hull - Middlesbrough 0-0 (*)
Hull - Southampton Rinviata
ISRAELE: LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
H. Petah Tikva - M. Tel Aviv 0-1 (*)
B. Jerusalem - H. Tel Aviv 20:00
H. Beer Sheva - M. Haifa 20:00
ITALIA: PRIMAVERA 1 - PLAY OUT
Napoli U20 - Cagliari U20 [Vincitore]: Cagliari U20 0-3 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2 - PLAY OFF PROMOZIONE
Perugia U19 - Modena U19 [Qualificato]: Modena U19 1-2 (Finale)
Lecco U19 - AlbinoLeffe U19 1-3 (*)
ITALIA: PRIMAVERA 2 - PLAY OUT
Venezia U19 - Padova U19 [Vincitore]: Padova U19 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Bologna - Inter 18:00
Lazio - Pisa 20:45
MAROCCO: BOTOLA PRO
Yacoub El Mansour - Union Touarga 18:00
Wydad AC - Agadir 20:00
Difaa El Jadidi - Safi 22:00
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Messico - Ghana 2-0 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Sp. Luqueno - Olimpia Asuncion 21:00
Recoleta - Guarani 23:15
PERU: LIGA 1 - APERTURA
Moquegua - U. de Deportes 19:45
Cajamarca - Sport Boys 22:00
ROMANIA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
U. Cluj - Din. Bucuresti 19:30
ROMANIA: SUPERLIGA - SPAREGGIO
Chindia Targoviste - Farul Constanta 1-0 (*)
RUSSIA: PREMIER LEAGUE - SPAREGGIO
Dynamo Makhachkala [Vincitore]: Dynamo Makhachkala - Ural 2-0 (Finale)
Akron Togliatti - R. Volgograd 17:30
SCOZIA: COPPA DI SCOZIA
Celtic - Dunfermline 2-0 (*)
SERBIA: SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Partizan - Radnik 5-0 (Finale)
Vojvodina - Novi Pazar 18:00
SPAGNA: LALIGA
Alaves - Vallecano 21:00
Betis - Levante 21:00
Celta Vigo - Siviglia 21:00
Espanyol - Real Sociedad 21:00
Getafe - Osasuna 21:00
Girona - Elche 21:00
Maiorca - Oviedo 21:00
Real Madrid - Ath. Bilbao 21:00
Valencia - Barcellona 21:00
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Halmstad - Orgryte 2-0 (Finale)
Kalmar - Degerfors 2-1 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Oleksandriya - Kryvbas 1-1 (Finale)
Epitsentr - SC Poltava 0-0 (Finale)
Karpaty Lviv - Zorya 0-0 (*)
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO
Liverpool M. - Racing Montevideo 0-0 (Finale)
Progreso - Montevideo City 1-2 (Finale)
Cerro Largo - Boston River 20:00
Danubio - Juventud Posticipata
Nacional - Albion 23:30
USA: MLS
St. Louis City - Austin FC 20:45
Minnesota - Real Salt Lake 22:30