Cremonese-Inter: cronaca diretta e risultato in tempo reale

CREMONA – Domenica 1 febbraio, alle ore 18, allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, andrà in scena Cremonese-Inter, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

La Cremonese si presenta alla sfida dal quattordicesimo posto in classifica con 23 punti, frutto di 5 vittorie e 8 pareggi. Sono 20 i gol realizzati e 29 quelli subiti dalla formazione di Davide Nicola, che nelle ultime cinque gare ha raccolto due pareggi interni contro Cagliari e Verona e tre sconfitte esterne contro Fiorentina, Juventus e Sassuolo.

I nerazzurri arrivano all’appuntamento da primi della classe con 52 punti, frutto di 17 vittorie e un solo pareggio, numeri che confermano la loro forza e continuità. Reduce dal passaggio ai playoff in Champions League, dopo la vittoria sul Dortmund, in campionato arrivano dal 6-2 rifilato al Pisa. La squadra di Chivu continua a essere un punto di riferimento nel panorama europeo. Nei cinque principali campionati, solo Inter e Barcellona hanno collezionato 17 vittorie stagionali, mentre con 50 gol segnati i nerazzurri vantano il terzo miglior attacco dei Big-5, alle spalle di Bayern Monaco e Barcellona. Il rendimento esterno è uno dei punti di forza della capolista. Dopo la sconfitta di Napoli del 25 ottobre, l’Inter ha infilato sei vittorie consecutive in trasferta in Serie A, subendo appena due reti. Nessuna squadra nei principali campionati europei ha ottenuto più clean sheet lontano da casa: sei, come la Lazio.

Il precedente stagionale sorride all’Inter, che nel match d’andata a San Siro si impose con un netto 4-1. A segno nel primo tempo Lautaro Martínez e Bonny, autore anche di tre assist. Nella ripresa ci hanno pensato Dimarco e Barella ad arrotondare il risultato, prima del gol di Bonazzoli nel finale.

Cronaca con tabellino

Convocati Cremonese

Portieri: 1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

Difensori: 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

Centrocampisti: 3 Pezzella, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 33 Grassi

Attaccanti: 9 Djuric, 10 Vardy, 11 Johnsen, 90 Bonazzoli

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti designati sono Peretti e Laudato, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. Al VAR è stato scelto Marini, con Fabbri come AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA CREMONESE – La Cremonese di Davide Nicola si prepara ad affrontare l’Inter con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Audero, mentre la linea difensiva sarà composta da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Sulle fasce spazio a Floriani e Pezzella, con Payero, Grassi e Vandeputte a formare il cuore del centrocampo. In avanti la coppia scelta da Nicola è quella formata da Bonazzoli e Vardy. I grigiorossi dovranno fare a meno dello squalificato Barbieri e degli indisponibili Collocolo e Sanabria.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter risponde con lo stesso modulo, il 3-5-2. Sommer guiderà la retroguardia composta da Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre sulle corsie laterali agiranno Luis Henrique e Dimarco. In mezzo al campo Chivu si affida alla qualità di Frattesi, Zielinski e Mkhitaryan. Davanti, confermatissima la coppia Marcus Thuram–Lautaro Martínez. Nessuno squalificato per i nerazzurri, ma l’infermeria resta affollata: fuori Dumfries, Calhanoglu, Barella e Carlos Augusto.

Probabili formazioni di Cremonese-Inter

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

