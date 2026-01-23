Inter-Pisa 3-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Pisa di Venerdì 23 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Venerdì 23 gennaio, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano andrà in scena Inter-Pisa, anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

RISULTATO IN DIRETTA: INTER-PISA 3-2 (INTERVALLO) PRIMO TEMPO 49' si chiude un primo tempo molto avvincente con l'Inter sotto di due gol la ribalta nel finale grazie all'ingresso di Dimarco che ha rivitalizzato la squadra e reti di Zielinski su rigore, Lautaro ed Esposito. Ci prendiamo una piccola pausa 48' episodio da moviola per un colpo preso da Esposito a centrocampo ma si gioca 47' Pio Esposito! 3-2 Inter! Apertura di Lautaro sulla sovrapposizione di Bastoni, cross dal fondo intercettato dall'attaccante, fulminato Scuffet 46' angolo di Angori, dal limite Touré trova il muro della difesa 44' assegnati 4 minuti di recupero 42' fischiato fallo in attacco a Lautaro 41' Lautaro Martinez!!! Pareggio dell'Inter! Cross perfetto di Dimarco per l'inserimento dell'attaccante, colpo di testa vincente alla destra del portiere, anticipato Angori 40' cambio obbligato per Gilardino, non ce la fa Meister, dentro Durosinmi 39' sul dischetto Zielinski rete!!! Accorcia l'Inter 1-2! Conclusione forte e centrale sotto la traversa, spiazzato Scuffet proteso sulla sua destra 37' rigore per l'Inter! Tocco con il braccio largo di Tramoni sul secondo tentativo di Zielinski in area con palla respinta anche da Scuffet! L'azione è stata preceduta dal cross dal fondo di Susic raccolto da Dimarco a conclusione respinta egregiamente dal portiere 36' angolo di Dimarco, libera la difesa 34' in campo Dimarco per Luis Henrique, possibile bocciatura per l'11 nerazzurro 32' su cross basso di Luis Henrique, tiro cross basso di Susic e sul secondo palo Lautaro non arriva alla correzione verso la porta! 30' gioco fermo, a terra Meister dopo un contrasto con de Vrij cadendo a terra. Giallo per proteste a Gilardino che diffidato salta la prossima panchina contro il Sassuolo 26' si allunga la palla Lautaro che in ritardo su Marin lo tocca, giallo per lui. Non la prende bene il capitano nerazzurro che prova a confrontarsi educatamente con l'arbitro 23' Moreo! Doppietta per il 32 e 2-0 Pisa! Su corner di Tramoni bella torsione sul primo palo lasciato libero da marcatura piegando le mani a Sommer 22' cross di Angori per Touré, Carlos Augusto lo anticipa sul fondo di testa in tuffo. Palla tesa di Angori, Lautaro spizza di testa sul fondo 20' progressione di Carlos Augusto a sinistra, cross teso a mezz'altezza intercettato da Lautaro in area ma viene chiuso sul fondo. Traiettoria letta da Scuffet in presa alta 19' bello slalom di Bisseck, ingresso in area ma conclusione in diagonale con il mancino di poco a lato! 16' buon lavoro di Esposito per de Vrij e tentativo di conclusione deviata sul fondo. Nulla di fatto sul corner successo, poca lucidità in questa fase 15' affondo di Carlos Augusto, steso da Marin per il primo giallo del match 14' cross teso di Angori, respinta di de Vrij sul fondo 11' Moreo! Pisa in vantaggio! Su retropassaggio di Mkhitaryan aggancio fuori area con i piedi di Sommer che non si intende con Zielinski. Ne approfitta l'attaccante del Pisa con il mancino traiettoria a scavalcare il portiere 11' circolazione palla Inter, serrate le marcature dalla squadra toscana 6' cross morbido di Bastoni in area sfiora Esposito dopo un primo tocco di Luis Henrique, tengono bene le marcature 5' tentativo di conclusione in girata di Esposito a centroarea su palla arrivata da Carlos Augusto ma il rasoterra termina a lato 2' chiusura al limite dell'area su Pio Esposito, una vera e propria gabbia su di lui Si parte con il primo possesso palla per il Pisa Squadre in campo, siamo pronti a seguire l'anticipo della 22esima giornata Buonasera ai lettori di Calciomagazine, pronti a vivere insieme la diretta live di Inter–Pisa, sfida valida per l'anticipo di Serie A del 23 gennaio. San Siro fa da cornice a un match che promette intensità, ritmo e curiosità tattiche, con due squadre che arrivano all’appuntamento con ambizioni e stati di forma differenti. L’Inter di Cristian Chivu vuole confermare il proprio percorso, mentre il Pisa di Alberto Gilardino cerca un risultato di prestigio in una delle trasferte più difficili della stagione. Le formazioni ufficiali sono arrivate e delineano un confronto interessante tra moduli speculari e interpreti di qualità. Nerazzurri in campo con il consueto 3-5-2. Tra i pali c’è Sommer, protetto dal terzetto difensivo composto da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sulle corsie spazio a Luis Henrique e Carlos Augusto, mentre in mezzo Chivu si affida alla tecnica di Zielinski, alla qualità di Mkhitaryan e alla fisicità di Sucic. In attacco, confermata la coppia formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito, scelta che unisce esperienza e freschezza. Modulo speculare per i nerazzurri toscani, che scendono in campo con il 3-4-2-1. In porta c’è Scuffet, mentre la linea difensiva è composta da Calabresi, Canestrelli e Coppola. A centrocampo, Gilardino sceglie dinamismo e ordine: Touré e Aebischer agiranno in mezzo, con Marin e Angori sulle fasce. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Moreo e Tramoni, chiamati a supportare l’unica punta Meister. TABELLINO INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique (dal 34' pt 32 Dimarco), Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo. Allenatore: Cristian Chivu PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister (dal 40' st 7 Durosinmi). A disposizione: 12 Nicolas, 34 Guizzo, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 7 Leris, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 16 Buffon, 17 Durosinmi, 19 Esteves, 35 Loyola, 36 Piccinini, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino Reti: all'11' pt Moreo, al 23' pt Moreo, al 39' pt Zielinski (rigore), al 47' pt Esposito Ammonizioni: Marin, Lautaro, Gilardino Recupero: 4' pt NOTA: Tramoni provoca un rigore

A dirigere la sfida sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Yoshikawa- Quarto ufficiale Ayroldi- Al VAR ci sarà Gariglio mentre l’AVAR sarà Massai.

Presentazione del match

La squadra di Cristian Chivu arriva alla sfida dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal in Champions League, risultato che ha complicato la corsa verso le prime otto d’Europa. In campionato, però, il rendimento resta di altissimo livello. Il successo per 1-0 sull’Udinese nell’ultimo turno ha rappresentato l’ottava vittoria nelle ultime nove gare (con un solo pareggio), mantenendo i nerazzurri tre punti davanti al Milan nella lotta per il titolo. Lnerazzurri sono primi con 49 punti, frutto di sedici vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, 44 gol fatti e 17 subiti.

Il Pisa arriva a San Siro in piena zona retrocessione, penultimo con 14 punti, frutto di una sola vittoria e undici pareggi. La squadra di Gilardino ha subito 20 gol in trasferta, più di chiunque altro, ma sorprendentemente ha segnato 14 reti lontano dall’Arena Garibaldi, un dato che la rende comunque insidiosa. Il momento dei toscani resta complicato: sono la formazione con meno vittorie nei top 5 campionati europei. Nelle ultime cinque giornate hanno raccolto tre punti, frutto dei pareggi con Genoa (1-1), Udinese (2-2) e Atalanta (1-1), mentre sono arrivate sconfitte contro Juventus e Como.

I precedenti sorridono ai nerazzurri

Inter e Pisa si sono affrontate 15 volte in Serie A: il bilancio è nettamente favorevole ai nerazzurri, avanti con 9 vittorie, contro le 3 dei toscani e 3 pareggi. La striscia recente è un monologo interista: sei successi consecutivi, con 18 gol segnati e una media di tre reti a partita. All’andata l’Inter si impose 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martínez.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter si presenta alla sfida con il Pisa con il consueto 3‑5‑2, modulo ormai consolidato da Cristian Chivu. Tra i pali ci sarà Sommer, protetto dal terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Sulle fasce spazio a Diouf e Dimarco, mentre in mezzo al campo agiranno Frattesi, Barella e Mkhitaryan. In attacco confermata la coppia formata da Lautaro Martínez e Bonny. Indisponibili Calhanoglu, Di Gennaro e Dumfries.

COME ARRIVA IIL PISA – Il Pisa dovrebbe risponde con il 3‑4‑1‑2 disegnato da Alberto Gilardino. In porta ci sarà Scuffet, con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Touré, Marin, Aebischer e Angori, mentre sulla trequarti il compito di rifinire il gioco sarà affidato a Tramoni. In avanti la coppia offensiva sarà formata da Durosinmi e Meister. Per i toscani la lista degli indisponibili è lunga: Albiol, Cuadrado, Denoon, Lusuardi, Nzola, Stengs e Vural non saranno della partita.

Probabili formazioni di Inter-Pisa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Barella, Mkhitaryan; Dimarco; Lautaro, Bonny. Allenatore: Chivu.

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Durosinmi, Meister. Allenatore: Gilardino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

