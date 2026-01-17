Udinese-Inter: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Udinese-Inter di Sabato 17 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

MILANO – Sabato 17 gennaio 2026 , alle ore 15:00, alla BluEnergy Arena di Udine, andrà in scena Udinese-Inter, anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Dopo il successo di misura contro il Lecce a San Siro, l’Inter di Cristian Chivu é prima con 46 punti, con tre lunghezze di vantaggio sul Milam, Il percorso dei nerazzurri racconta di 15 vittorie, 1 pareggio e 4 sconftte, 43 gol fatti e 17 subiti.

L’Udinese arriva alla sfida con 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, con un bilancio di 22 gol fatti e 32 subiti. La squadra bianconera sta vivendo un periodo irregolare: pesante 5-1 contro la Fiorentina, 1-1 con la Lazio, sconfitta di misura contro il Como, vittoria 2-1 sul Torino e pareggio 2-2 con il Pisa.Un rendimento che racconta una squadra capace di prestazioni importanti ma anche di cali improvvisi.

La sfida tra Inter e Udinese è un classico del campionato italiano: i nerazzurri hanno raccolto 55 vittorie in Serie A contro i friulani e nelle ultime sei gare del girone di ritorno hanno sempre conquistato i tre punti, segnando almeno due gol a partita con una media di 2,7 reti. Udinese: andamento altalenante e 10° posto in classifica

La gara di andata, lo scorso 31 agosto, si é chiusa con il successo per 1-2 dei friulani.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE-INTER]

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE-INTER Sabato 17 gennaio dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

Runjaic alla vigilia

“L’Inter è la squadra migliore d’Italia attualmente, tutti conoscono i loro giocatori e i loro punti di forza. Dobbiamo funzionare molto bene come squadra, loro hanno grande qualità e sono in salute. Si può sorprendere una seconda volta, non ci diamo per sconfitti ma sappiamo che non bisognerà commettere errori se vogliamo avere una possibilità di vittoria. Servirà disciplina e ordine tattico, ma anche coraggio. Se non saremo disposti a prenderci dei rischi in entrambe le fasi è chiaro che diventa complicato fare punti. Forse conoscete il film di Woody Allen “Play it again, Sam” (“Provaci ancora, Sam”, ndr): vogliamo riprovarci. Contro il Pisa non ci è mai mancata l’energia e con il giusto contributo di tutti, anche dei subentranti, faremo bene. Domani ci saranno tanti tifosi dell’Inter nel nostro stadio, può essere uno svantaggio, ma il sostegno che ci fornisce la Curva Nord è importante, ci spingeranno”.

L’arbitro

La direzione della gara è affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Zingarelli. Quarto Ufficiale Zingarelli. Al VAR ci sarà Mazzoleni mentre l’AVAR sarà La Penna.

Presentazione della partita

COME ARRIVA L’UDINESE – L’Udinese di Runjaic dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2. In porta è atteso Okoye, protetto dal terzetto difensivo composto da Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle fasce spazio a Zanoli e Kamara, mentre in mezzo al campo agiranno Ekkelenkamp, Karlstrom e Miller, chiamati a dare equilibrio e intensità. In attacco la coppia formata da Atta e Davis guiderà il reparto offensivo. I bianconeri devono fare i conti con l’assenza per squalifica di Zaniolo e con gli indisponibili Buksa, lo stesso Zaniolo e Zemura.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Chivu dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, affidandosi a Sommer tra i pali e a una difesa composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Luis Henrique e Dimarco, mentre il centrocampo sarà formato da Barella, Zielinski e Mkhitaryan, un mix di qualità e dinamismo. Davanti, confermatissima la coppia Thuram–Lautaro, riferimento offensivo dei nerazzurri. Nessuno squalificato, ma restano fuori per infortunio Calhanoglu, Di Gennaro, Dumfries, Palacios e J. Martinez.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Atta, Davis. Allenatore: Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: