Giugliano-Cavese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Giugliano-Cavese di Venerdì 23 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone C

GIULIANO IN CAMPANIA – Venerdì 23 gennaio, alle ore 20:30, allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giuliano in Campania, andrà in scena Giugliano-Cavese, match valido per la ventitreesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone C. Le due compagini sono pronte a dar vita a un derby tutto campano che darà punti preziosi in ottica salvezza. Il Giugliano occupa l’ultimo posto in classifica con 16 punti, sono ben 5 i punti di distanza dalla Cavese invece, terzultima.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GIUGLIANO-CAVESE]

GIUGLIANO: Greco S., Laezza G., Pedro Justiniano, Caldore M., D'Avino L. (dal 24' st Vaglica G.), Cester S. (dal 17' st Volpe G.), De Rosa R., Zammarini R. (dal 33' st Prezioso M.), Marchisano M., Balde I. (dal 17' st Egharevba D.), Ogunseye R. (dal 33' st Isaac Prado). A disposizione: Borello G., Cavasinni G., D'Agostino G., De Francesco F., Egharevba D., Esposito G., Forciniti L., Isaac Prado, La Rocca G., Minei A., Peluso L., Prezioso M., Vaglica G., Volpe G.



CAVESE: Boffelli V., Luciani A., Cionek T., Nunziata F., Amerighi I., Diarrassouba A. (dal 22' st Fusco G.), Visconti E., Maiolo F., Loreto C., Orlando F., Ubaldi L. (dal 26' st Fella G.). A disposizione: Barone M., Bolcano D., Di Paola M., Evangelisti N., Fella G., Fusco G., Iuliano S., Lamberti D., Macchi M., Pelamatti A., Sorrentino D.



Reti:



Ammonizioni: al 28' pt D'Avino L. (Giugliano) al 14' pt Cionek T. (Cavese), al 36' st Fusco G. (Cavese).



Rigori sbagliati: al 10' st Ogunseye R. (Giugliano).

Le formazioni ufficiali di Giugliano-Cavese

GIUGLIANO: Greco 77, Marchisano 2, Zammarini 4, Justiniano 5, De Rosa 8, D’Avino 15, Cester 20, Laezza 23, Caldore 24, Balde 32, Ogunseye 90

CAVESE: Boffelli 12, Luciani 3, Cionek 15, Nunziata 17, Amerighi 77, Diarrassouba 11, Maiolo 20, Visconti 90, Loreto 27, Orlando 24, Ubaldi 16

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Cristiano Ursini di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Antonio Alessandrino di Bari e Marco Roncari di Vicenza. Quarto uomo Giuseppe Vingo di Pisa e operatore FVS Diego Spatrisano di Cesena.

La presentazione del match

I padroni di casa cercheranno di invertire il trend negativo dopo l’esonero di Ezio Capuano, che li vede lontani dalla vittoria addirittura da inizio novembre, dal successo con l’Atalanta U23. Una lunga serie negativa iniziata l’8 novembre 2025. Da allora neanche una vittoria. Nove sconfitte nelle ultime dieci partite e l’ultimo posto in classifica. Numeri impietosi per il Giugliano, che ha annunciato l’esonero del tecnico Eziolino Capuano e al vice Antonio Marino. Il club augura all’allenatore e al suo secondo le migliori fortune personali e professionali. La squadra è stata affidata al collaboratore tecnico Luca Tulino. Per la squadra si tratta del terzo allenatore esonerato in stagione.

La Cavese che intravede la luce fuori dal tunnel della salvezza vorrà rifarsi dopo la brutta e pesante sconfitta contro l’Altamura. queste le dichiarazioni di mister Prosperi il giorno prima della gara: “Awua ha preso una ginocchiata venerdì e ha lamentato un dolore che gli ha impedito di allenarsi. Stamattina gli ho chiesto se mi potesse dare la disponibilità per domani e mi ha detto di no perché ha paura di farsi male. Non verrà convocato e per quanto quanto riguarda i rumors so che c’è qualche chiacchiera ma mi interessa poco. Anche perché Lepore venerdì aveva trovato già l’accordo con un’altra squadra ma ha giocato 90 minuti al massimo e quindi dei rumors non mi interesso, provo a fare l’allenatore e chi è qua deve lavorare perché è stipendiato poi al resto ci penserà la società.” E analizza la gara con il Giugliano:”Come l’affronteremo la gara di domani? Come le altre partite cercando di fare il risultato migliore e di fare una prestazione migliore rispetto a venerdì, non siamo una squadra che può trovare altre armi, abbiamo fatto dei risultati che sono arrivati attraverso il lavoro sul campo, il valore della partita è importante ma mancano tante partite“.

COME ARRIVA IL GIUGLIANO – Il Giugliano si schiera con il 3-4-2-1 puntando su compattezza e qualità tra le linee: Bolletta tra i pali, difesa a tre solida e centrocampo a quattro equilibrato. D’Agostino e Volpe agiscono sulla trequarti a supporto di Ogunseye, riferimento offensivo chiamato a finalizzare. Tulino propone una squadra ordinata e propositiva.

COME ARRIVA LA CAVESE – La Cavese si dispone con il 3-5-2 puntando su solidità ed equilibrio: Boffelli tra i pali, difesa a tre robusta e centrocampo folto per garantire intensità e copertura. Sugli esterni Diarrassouba e Amerighi assicurano spinta, mentre in attacco la coppia Fella–Sorrentino è chiamata a dare peso e concretezza. Prosperi sceglie una squadra compatta e battagliera.

Le probabili formazioni

GIUGLIANO (3-4-2-1): Bolletta; Laezza, Caldore, Justiniano; Vaglica, Zammarini, Cester, Marchisano; D’Agostino, Volpe; Ogunseye. Allenatore: Tulino.

CAVESE(3-5-2): Boffelli; Bolcano, Cionek, Loreto; Diarrassouba, Visconti, Maiolo, Orlando, Amerighi; Fella, Sorrentino. Allenatore: Prosperi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Giugliano-Cavese, valida per la ventitreesima giornata di Serie C, girone C, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV.