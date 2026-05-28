Giro d’Italia 109, Valgren vince la 17ª tappa a Andalo. Vingegaard resta in Maglia Rosa

Michael Valgren conquista la 17ª tappa del Giro d’Italia 109 a Andalo davanti a Leknessund e Caruso. Vingegaard conserva la Maglia Rosa

ANDALO – Michael Valgren (EF Education – EasyPost) ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 109, la Cassano d’Adda-Andalo di 202 km, davanti a Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Damiano Caruso (Bahrain Victorious).

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Michael Valgren (EF Education – EasyPost) – 202 km in 4h41’33”, media di 43.047 km/h

2 – Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a 3″

3 – Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 6″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

2 – Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 4’03”

3 – Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a 4’27”

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates XRG)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Conad – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Michael Valgren ha dichiarato: “Avevo con me un Pokemon nel taschino, mi ha portato fortuna. Pensavo di essere battuto allo sprint, quindi ho attaccato. Ero davvero al limite, e per fortuna la tappa non era 500 metri più lunga. Mi mancava vincere una frazione in un Grande Giro e sono contento di esserci riuscito in Italia dove ho raccolto la maggior parte delle mie vittorie”.