Atalanta, rimonta a metà: doppietta di Scamacca ma l’Udinese strappa un 2-2 che pesa sulla corsa Champions

Diretta Atalanta-Udinese di Sabato 7 marzo 2026: Scamacca firma la doppietta del pari dopo le reti ospiti di Kristensen e Davis

BERGAMO – Un punto che lascia l’amaro in bocca. L’Atalanta rimonta l’Udinese con una doppia incornata di Gianluca Scamacca, risalendo da 0-2 a 2-2, ma non completa l’opera e si deve accontentare di un pareggio che serve a poco. La Dea evita la seconda sconfitta consecutiva, ma la sensazione è quella di un’occasione persa, soprattutto in un momento in cui la corsa Champions non ammette passi falsi.

Tabellino

ATALANTA: Carnesecchi M., Kossounou O. (dal 12′ st Zalewski N.), Hien I., Kolasinac S. (dal 42′ st Djimsiti B.), Bellanova R. (dal 12′ st Zappacosta D.), Musah Y. (dal 1′ st De Roon M.), Pasalic M., Bernasconi L., Samardzic L. (dal 12′ st Krstovic N.), Sulemana K., Scamacca G.2. A disposizione: Ahanor H., Bakker M., De Roon M., Djimsiti B., Krstovic N., Levak S., Rossi F., Sportiello M., Vavassori D., Zalewski N., Zappacosta D. Allenatore: Palladino R..

UDINESE: Okoye M., Kristensen T., Kabasele C., Mlacic B. (dal 1′ st Zarraga O.), Ehizibue K., Piotrowski J. (dal 17′ st Miller L.), Karlstrom J., Ekkelenkamp J., Kamara H. (dal 35′ st Arizala J.), Zaniolo N. (dal 17′ st Atta A.), Davis K. (dal 31′ st Buksa A.). A disposizione: Arizala J., Atta A., Bayo V., Buksa A., Camara A., Gueye I., Miller L., Nunziante A., Padelli D., Sava R., Zarraga O. Allenatore: Runjaic K..

Reti: al 30′ st Scamacca G. (Atalanta) , al 34′ st Scamacca G. (Atalanta) al 40′ pt Kristensen T. (Udinese) , al 10′ st Davis K. (Udinese) .

Ammonizioni: al 7′ st De Roon M. (Atalanta) al 20′ pt Mlacic B. (Udinese), al 21′ st Okoye M. (Udinese).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese

ATALANTA: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Kolašinac, Bellanova, Musah, Pašalić, Bernasconi, Samardžić, Kamaldeen, Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Bakker, de Roon, Djimsiti, Vavassori, Levak, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino.

UDINESE: Okoye, Mlalic, Kabasele, Kristensen, Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara, Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Gueye, Atta, Bayo, Buksa, Arizala, Camara, Miller. Allenatore: Kosta Runjaic.

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, alla sua sesta presenza stagionale in Serie A. Con l’Udinese i precedenti sono quattro: una vittoria e tre sconfitte, tra cui il recente Lecce–Udinese 2-1 dell’8 febbraio. Con l’Atalanta, invece, il bilancio parla di sei gare: una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Rapuano sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Mastrodonato e dal Quarto Ufficiale Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà Di Bello mentre l’AVAR sarà Meraviglia.

Presentazione del match

Sabato 7 marzo, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo, andrà in scena Atalanta-Udinese, anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

L’Atalanta riparte dal ko per 2-1 contro il Sassuolo. Gli orobici sono settimi con 45 punti, frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, con un bilancio realizzativo che racconta 37 gol segnati e 24 subiti. Unica squadra italiana ancora in corsa per la Champions League, la Dea in settimana ha pareggiato 2-2 contro la Lazio nella semifinale di andata della Coppa Italia.

Dall’altra parte c’è un’Udinese che ha ritrovato ossigeno proprio nel momento più complicato. Dopo tre ko consecutivi contro Lecce, Sassuolo e Bologna, i friulani hanno reagito con un netto 3-0 alla Fiorentina. La squadra di Runjaic è decima con 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte), 31 reti realizzate e ben 39 incassate.

All’andata, lo scorso 1° novembre, fu l’Udinese a imporsi 1-0.

COME ARRIVA L’ATALANTA – L’Atalanta si presenta con qualche assenza pesante: De Ketelaere, Ederson, Raspadori e Scalvini non saranno della partita. Palladino dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Carnesecchi tra i pali e una linea difensiva composta da Kossounou, Djimsiti e Ahanor. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta mentre in mezzo dovrebbero esserci Musah e Pasalic. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Samardzic e a Sulemana, alle spalle dell’unica punta Scamacca-

COME ARRIVA L’UDINESE – Runjaic riparte dal 3-5-1-1 che ha funzionato contro la Viola. Anche qui non mancano le assenze: Solet, Zanoli, Bertola e Atta restano ai box. Davanti a Okoye dovrebbe agire il terzetto difensivo formato da Kristensen, Kabasele e Mlacic, mentre sulle corsie laterali Ehizibue e Zemura garantiranno spinta e copertura. In mezzo Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp formeranno un reparto dinamico e aggressivo. Zaniolo sarà il raccordo tra centrocampo e attacco, con Davis riferimento avanzato.

Probabili formazioni di Atalanta-Udinese

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, K. Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo; Davis. Allenatore.: Runjaic

Dove vedere la partita in TV e streaming

