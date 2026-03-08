Benevento implacabile a Sorrento: doppietta di Salvemini

Diretta di Sorrento-Benevento di Domenica 8 marzo 2026: le reti di Salvemini arrivano nel primo tempo, al 19′ e 50′

POTENZA – Il Benevento non si ferma più. Allo stadio Italia la squadra di Antonio Floro Flores supera il Sorrento per 2-0, trascinata da una doppietta di Salvemini, e consolida il proprio dominio in classifica salendo a 73 punti, con un margine di +13 sul Catania. Una prestazione solida, lucida e matura, che conferma la Strega come la squadra più continua e consapevole del campionato.

Tabellino

SORRENTO: Del Sorbo L., Colombini L. (dal 15′ st Diop S.), Solcia D., Fusco F. (dal 34′ st Esposito M.), Portanova D. (dal 26′ st Tonni M.), Potenza A., Cuccurullo M., Capezzi L., Crecco L., Sabbatani A., D’Ursi E.. A disposizione: Bernabeo S., Boccarusso J., Diop S., Esposito M., Harrasser S., Milan M., Paglino S., Santini C., Tonni M., Vilardi M. Del Sorbo L., Colombini L. (dal 15′ st Diop S.), Solcia D., Fusco F. (dal 34′ st Esposito M.), Portanova D. (dal 26′ st Tonni M.), Potenza A., Cuccurullo M., Capezzi L., Crecco L., Sabbatani A., D’Ursi E..Bernabeo S., Boccarusso J., Diop S., Esposito M., Harrasser S., Milan M., Paglino S., Santini C., Tonni M., Vilardi M. BENEVENTO: Vannucchi G., Romano R. (dal 39′ st Borghini D.), Scognamillo S., Caldirola L., Ceresoli A., Pierozzi E. (dal 25′ st Saio P.), Maita M., Prisco A. (dal 32′ st Talia A.), Della Morte M. (dal 25′ st Kouan C.), Salvemini F.2, Mignani G. (dal 39′ st Manconi J.). A disposizione: Borghini D., Carfora L., Celia R., Esposito M., Kouan C., Manconi J., Russo D., Saio P., Sena F., Talia A., Tumminello M. Reti: al 19′ pt Salvemini F. (Benevento) , al 45’+5 pt Salvemini F. (Benevento) . Ammonizioni: al 36′ pt Caldirola L. (Benevento), al 45’+2 pt Mignani G. (Benevento).

I convocati del Benevento

Portieri: Esposito, Vannucchi, Russo

Difensori: Borghini, Caldirola, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena

Centrocampisti: Kouan, Maita, Prisco, Talia

Attaccanti: Carfora, Della Morte, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini

Presentazione del match

Domenica 8 marzo 2026 allo stadio Alfredo Viviani di Potenza andrà in scena Sorrento-Benevento, gara valevole per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 17:30. Da una parte, la formazione guidata da Cristian Serpini reduce dalla seconda sconfitta consecutiva rimediata sul campo del Latina (2-0) dopo quella di Cosenza (3-2) e il prezioso successo ai danni del fanalino di coda Siracusa (2-0).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Antonio Floro Flores imbattuti da quindici giornate di campionato con due pareggi e tredici vittorie, l’ultima strappata in rimonta nella sfida al vertice contro il Catania (2-1). I rossoneri, che non pareggiano dall’ultima gara del 2025 (1-1 a Picerno) hanno perso sette delle ultime undici partite con quattro successi, vanno a caccia di riscatto per tornare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica distante appena due lunghezze. I giallorossi, invece, che lontano dalle mura amiche non perdono dal match di Cosenza di fine novembre (2-1), puntano al quinto blitz consecutivo per allungare ulteriormente in vetta alla classifica sul Catania che dista attualmente dieci lunghezze.

La sfida del girone d’andata, disputata il 2 novembre 2025 al ‘Vigorito’, si concluse in parità: 1-1 con botta e risposta tra Manconi e D’Ursi. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano coadiuvato dagli assistenti Luca Marucci di Rossano e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale: Leonardo Mastrodomenico di Matera. Operatore all’FVS: Stefano Vito Martinelli di Potenza.

QUI SORRENTO – A protezione di Del Sorbo ci saranno Portanova, Solcia e Colombini. Sulle corsie esterne agiranno Milan e Crecco con Cuccurullo e Cangianiello in mezzo al campo. Davanti spazio a D’Ursi e Ricci alle spalle di Santini.

QUI BENEVENTO – Tra i pali Vannucchi, al centro della difesa Saio e Borghini con Celia e Pierozzi ai lati. Sulla mediana agiranno Talia e Maita con Carfora, Tumminello e Della Morte nella batteria di trequartisti a supporto di Mignani.

Le probabili formazioni di Sorrento-Benevento

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Portanova, Solcia, Colombini; Milan, Cuccurullo, Cangianiello, Crecco; D’Ursi, Ricci; Santini. Allenatore: Cristian Serpini.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Celia, Saio, Borghini, Pierozzi; Talia, Maita; Carfora, Tumminello, Della Morte; Mignani. Allenatore: Antonio Floro Flores.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sorrento-Benevento, gara valida per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.