Lazio-Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Sassuolo di lunedì 9 marzo 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Lunedì 9 marzo, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Sassuolo, match valido match valido per la ventottesima del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che arrivano alla sfida dopo aver pareggiato per 2-2 con l’Atalanta nell’andata della semifinale di Coppa Italia nella quale i biancocelesti si sono fatti raggiungere per due volte. Per quel che riguarda il campionato, invece, la squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta per 2-0 maturata in casa del Torino e occupa l’undicesima posizione in campionato con 34 punti a fronte di otto vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Sassuolo. I neroverdi sono in un’ottimo periodo di forma e arrivano da tre vittorie consecutive maturate contro Udinese, Verona e Atalanta. Gli emiliano sono noni in classifica con 38 punti frutto di undici vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte.

La gara sarà affidata al sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco coadiuvato da Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia, il quarto uomo sarà Paride Tremolada di Monza, mentre al VAR andranno Daniele Paterna di Teramo e Rosario Abisso di Palermo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-SASSUOLO]

LAZIO:. A disposizione:



SASSUOLO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

Sarà il sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere Lazio-Sassuolo, match valido match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20.45. Per quanto riguarda i biancocelesti è solo uno il precedente con annessa vittoria. Due invece gli incroci con il Sassuolo con altrettanti successi per la squadra neroverde.

I precedenti tra Lazio e Sassuolo

Sarà la ventiquattresima volta che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio è nettamente a favore dei biancocelesti che hanno conquistato la vittoria in 13 circostanze, mentre il Sassuolo è uscito trionfante dalle gare contro i capitolini in sei occasioni. Sono state quattro, invece, le volte che le due squadre si sono divise la posta in palio. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di andata quando il Sassuolo si impose per una rete a zero al Mapei Stadium con gol di Fadera.

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Motta, i terzini saranno Marusic e Pellegrini con Romagnoli e Mario Gila a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Taylor, Cataldi e Belahyane, mentre il tridente offensivo sarà composto da Isaksen, Maldini e Zaccagni.

QUI SASSUOLO – Solito 4-3-3 per i neroverdi guidati da Fabio Grosso. Tra i pali andrà Muric mentre in difesa ci saranno Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Garcia. Le mezzali saranno Thorstvedt e Konè con Matic centrale in cabina di regia. I tre riferimenti offensivi saranno Laurientè, Nzola e Berardi.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Sassuolo valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Sassuolo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.