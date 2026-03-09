Atalanta U23-Audace Cerignola: diretta live e risultato

Diretta Atalanta U23-Audace Cerignola di Lunedi 9 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone C

CARAVAGGIO – Lunedi 9 marzo, alle ore 20:30, allo stadio “Comunle” di Caravaggio, andrà in scena Atalanta U23-Audace Cerignola, match valido per la trentunesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone C. La gara d’andata sorrise ai nerazzurri, capaci di imporsi in trasferta con un 4-2 ricco di emozioni: a segno Misitano, Vavassori (doppietta) e Simonetto.

L’Atalanta U23 naviga nella classifica medio bassa. È equidistante dalla lotta retrocessione e dalla sfida per i playoff, ma i suoi ultimi risultati spingono verso il primo obiettivo, al momento a cinque punti di distanza. Nelle ultime cinque partite la squadra bergamasca ha strappato tre vittorie e due pareggi. L’assenza di sconfitte è un buon segno in vista dello sprint finale.

Discorso diverso per l’Audace Cerignola, che si presenta alla sfida al settimo posto in classifica con quarantacinque punti. Nelle ultime tre partite ha raccolto due vittorie, di cui l’ultima contro il Trapani. Con la posizione attuale il Cerignola guadagnerebbe l’accesso ai trentaduesimi di finale dei playoff: per ottenere il pass diretto ai sedicesimi, dovrebbe raggiungere la Salernitana che conta oggi cinquantadue punti.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA U23-AUDACE CERIGNOLA]

ATALANTA U23: Vismara P., Plaia M., Obric R., Navarro A., Steffanoni F., Panada S., Levak S., Idele J., Cortinovis A., Manzoni A., Misitano G.. A disposizione: Baldo N., Berto G., Bonanomi A., Cisse M., Comi P., Ghislandi D., Guerini A., Mencaraglia F., Pardel P., Pounga D. K., Riccio L., Zanchi E.



AUDACE CERIGNOLA: Iliev V., Gasbarro A., Martinelli L., Cocorocchio M., Parlato C., Paolucci L., Cretella C., Vitale G., Russo L., D'Orazio L., Gambale D.. A disposizione: Ballabile E., Bassino A., Di Tommaso L., Fares G., Ianzano D., Iervolino A., Ligi A., Moreso O., Nanula D., Ntampizas K., Ruggiero Z., Russo A., Spaltro R., Tarantino J.



Reti:

Vismara P., Plaia M., Obric R., Navarro A., Steffanoni F., Panada S., Levak S., Idele J., Cortinovis A., Manzoni A., Misitano G..Baldo N., Berto G., Bonanomi A., Cisse M., Comi P., Ghislandi D., Guerini A., Mencaraglia F., Pardel P., Pounga D. K., Riccio L., Zanchi E.Iliev V., Gasbarro A., Martinelli L., Cocorocchio M., Parlato C., Paolucci L., Cretella C., Vitale G., Russo L., D'Orazio L., Gambale D..Ballabile E., Bassino A., Di Tommaso L., Fares G., Ianzano D., Iervolino A., Ligi A., Moreso O., Nanula D., Ntampizas K., Ruggiero Z., Russo A., Spaltro R., Tarantino J.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Mazzer di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Paolo Tomasi di Schio e da Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto; quarto uomo MMattia Drigo di Portogruaro; operatore FVS Mattia Bettani di Treviglio.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA U23 – L’Atalanta U23 di Salvatore Bocchetti si dispone con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Vismara; in difesa spazio al terzetto formato da Plaia, Berto e Panada. Sulle corsie agiscono Manzoni e Cissè, mentre in mezzo al campo Pounga e Cassa sono chiamati a garantire equilibrio e qualità nella gestione del possesso. Sulla trequarti Obrić e Ghislandi supportano l’unica punta Steffanoni, riferimento offensivo incaricato di finalizzare la manovra.

COME ARRIVA L’AUDACE CERIGNOLA – L’Audace Cerignola di Vincenzo Maiuri si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Russo A.; in difesa spazio al terzetto formato da Cocorocchio, Gasbarro e Martinelli. Sulla linea mediana agiscono Spaltro, Paolucci, Cretella, Vitale e Russo L., chiamati a garantire equilibrio e rifornimenti costanti. In avanti il tandem composto da Ruggiero e Gambale ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol.

Le probabili formazioni

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia, Berto, Panada; Manzoni, Pounga, Cassa, Cissè; Obrić, Ghislandi; Steffanoni. Allenatore: Bocchetti.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Russo A., Cocorocchio, Gasbarro, Martinelli; Spaltro, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo L.; Ruggiero, Gambale. Allenatore: Maiuri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Atalanta U23-Audace Cerignola, valida per la trentunesimagiornata di Serie C, girone C, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 256 e in streaming su NOW TV.