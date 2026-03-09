Subbuteo tradizionale, il ternano Marco Perotti atteso al Guerin Sportivo di Vitorchiano

Marco Perotti, primo nel ranking fuori regione, sarà al Guerin Sportivo di Vitorchiano il 28 marzo. Attesi giocatori da tutta Italia

Dopo l’ottima prestazione al torneo FISCT Lazio di Roma Fontenuova dell’8 marzo, il ternano Marco Perotti conferma il suo stato di forma e mantiene il primo posto nel ranking dei fuori regione. Il giocatore sarà tra i protagonisti del Guerin Sportivo di Subbuteo Tradizionale, in programma sabato 28 marzo 2026 a Vitorchiano (Viterbo).

La competizione, organizzata dall’ASD Viterbese Subbuteo, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT) e dal Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia, gode del patrocinio del Comune di Vitorchiano e rappresenta la terza tappa del circuito nazionale 2026. L’evento si svolgerà nella Palestra Fratelli Chiaroni, in Piazza San Pietro 5, e sarà seguito il giorno successivo dal torneo a squadre.

Perotti, tesserato FISCT con il club rossoblù del Taranto, punta a ottenere nuovi punti validi per il ranking nazionale. La sua partecipazione arriva in un momento di grande vitalità per il movimento: il circuito 2026 ha già visto due tappe, la prima a Modugno e la seconda a Bari, con tornei individuali e a squadre nelle categorie Open e Cadetti.

Il Guerin Subbuteo, nato alla fine degli anni ’70 dalla collaborazione tra il magazine Guerin Sportivo e l’importatore Parodi, è considerato uno dei tornei più prestigiosi della storia del Subbuteo italiano. Simbolo dell’epoca d’oro degli anni ’70 e ’80, oggi vive una nuova stagione grazie alla FISCT, che dal 2021 ha rilanciato il marchio con un circuito nazionale stabile e molto partecipato.

Il format attuale comprende sia il Calcio da Tavolo, versione agonistica moderna, sia il Subbuteo Tradizionale, che utilizza materiali simili a quelli storici. I vincitori delle tappe ricevono il prestigioso Guerin Subbuteo d’Oro, spesso celebrato con interviste e servizi dedicati.

A Vitorchiano sono attesi numerosi giocatori e club da tutta Italia, pronti a sfidarsi in una due giorni che unisce tradizione, competizione e passione per uno sport che continua a coinvolgere nuove generazioni di appassionati. Perotti proverà a confermare il suo ottimo momento e a consolidare la propria posizione nel ranking nazionale.