Pagelle 28° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Posted on 9 Marzo 2026 at 19:43 by Marina Denegri
Fantacalcio pagelle 28° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La ventottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 regala emozioni, gol e un derby che potrebbe cambiare il volto del campionato. Il Milan batte l’Inter grazie a un lampo di Estupiñán a metà del primo tempo e riduce a sette le lunghezze di distanza dalla capolista, riaprendo una corsa  Scudetto che sembrava ormai indirizzata.

Il turno si era aperto con la vittoria del Napoli sul Torino: un successo di misura, sofferto ma prezioso, che consolida il terzo posto dei partenopei e conferma il buon momento della squadra.

Colpo esterno del Como, che espugna Cagliari 2-1 grazie a una rete decisiva di Da Cunha. I lariani continuano a sorprendere e si affacciano con decisione alla zona Europa.

Frena invece l’Atalanta, che non va oltre il 2-2 casalingo contro l’Udinese: un’occasione persa per accorciare sulle prime posizioni.

Dopo oltre un mese senza vittorie, la Juventus torna a sorridere travolgendo il Pisa con un netto 4-0. Una prestazione convincente che restituisce fiducia all’ambiente bianconero e rilancia la squadra in chiave Champions.

Il Lecce supera la Cremonese 2-1: Pierotti apre, Stulic raddoppia su rigore, mentre Bonazzoli accorcia per i grigiorossi a inizio ripresa.
Colpo grosso del Verona, che ribalta il Bologna al Dall’Ara: Rowe illude i rossoblù, poi Frese e Bowie firmano l’1-2 che vale tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Finisce 0-0 tra Fiorentina e Parma, una gara equilibrata e poco spettacolare.

Successo importante del Genoa, che supera la Roma 2-1: Messias sblocca su rigore, Ndicka pareggia dopo tre minuti, ma Vitinha decide il match all’80’

Il Monday Night tra Lazio e Sassuolo chiuderà ufficialmente la giornata, con i biancocelesti alla ricerca di punti per rilanciarsi in zona Europa.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 9 marzo 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 6 marzo

20:45

Napoli-Torino (pagelle-tabellino)

Sabato 7 marzo

15:00

Cagliari-Como (pagelle-tabellino)

18:00

Atalanta-Udinese (pagelle-tabellino)

20:45

Juventus-Pisa (pagelle-tabellino)

Domenica 8 marzo

12:30

Lecce-Cremonese (pagelle-tabellino)

15:00

Bologna-Verona (pagelle-tabellino)

15:00

Fiorentina-Parma (pagelle-tabellino)

18:00

Genoa-Roma (pagelle-tabellino)

20:45

Milan-Inter (pagelle-tabellino)

Lunedì 9 marzo

20:45

Lazio-Sassuolo (pagelle-tabellino)