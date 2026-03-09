Pagelle 28° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 28° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori
MILANO – La ventottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 regala emozioni, gol e un derby che potrebbe cambiare il volto del campionato. Il Milan batte l’Inter grazie a un lampo di Estupiñán a metà del primo tempo e riduce a sette le lunghezze di distanza dalla capolista, riaprendo una corsa Scudetto che sembrava ormai indirizzata.
Il turno si era aperto con la vittoria del Napoli sul Torino: un successo di misura, sofferto ma prezioso, che consolida il terzo posto dei partenopei e conferma il buon momento della squadra.
Colpo esterno del Como, che espugna Cagliari 2-1 grazie a una rete decisiva di Da Cunha. I lariani continuano a sorprendere e si affacciano con decisione alla zona Europa.
Frena invece l’Atalanta, che non va oltre il 2-2 casalingo contro l’Udinese: un’occasione persa per accorciare sulle prime posizioni.
Dopo oltre un mese senza vittorie, la Juventus torna a sorridere travolgendo il Pisa con un netto 4-0. Una prestazione convincente che restituisce fiducia all’ambiente bianconero e rilancia la squadra in chiave Champions.
Il Lecce supera la Cremonese 2-1: Pierotti apre, Stulic raddoppia su rigore, mentre Bonazzoli accorcia per i grigiorossi a inizio ripresa.
Colpo grosso del Verona, che ribalta il Bologna al Dall’Ara: Rowe illude i rossoblù, poi Frese e Bowie firmano l’1-2 che vale tre punti pesantissimi in chiave salvezza.
Finisce 0-0 tra Fiorentina e Parma, una gara equilibrata e poco spettacolare.
Successo importante del Genoa, che supera la Roma 2-1: Messias sblocca su rigore, Ndicka pareggia dopo tre minuti, ma Vitinha decide il match all’80’
Il Monday Night tra Lazio e Sassuolo chiuderà ufficialmente la giornata, con i biancocelesti alla ricerca di punti per rilanciarsi in zona Europa.
Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 9 marzo 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.
Venerdì 6 marzo
20:45
Napoli-Torino (pagelle-tabellino)
Sabato 7 marzo
15:00
Cagliari-Como (pagelle-tabellino)
18:00
Atalanta-Udinese (pagelle-tabellino)
20:45
Juventus-Pisa (pagelle-tabellino)
Domenica 8 marzo
12:30
Lecce-Cremonese (pagelle-tabellino)
15:00
Bologna-Verona (pagelle-tabellino)
15:00
Fiorentina-Parma (pagelle-tabellino)
18:00
Genoa-Roma (pagelle-tabellino)
20:45
Milan-Inter (pagelle-tabellino)
Lunedì 9 marzo
20:45
Lazio-Sassuolo (pagelle-tabellino)