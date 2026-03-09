Le partite di oggi, lunedì 9 marzo 2026: Lazio-Sassuolo e Serie C in primo piano

Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 9 marzo 2026: il posticipo dell’Olimpico a mettere il punto finale sulla 28esima di Serie A, conti in sospeso anche nei Gruppi B e C di Lega Pro

Aspettando l’imminente tre giorni europea e le sfide degli ottavi di finale delle tre principali competizioni UEFA, non saranno molti gli appuntamenti in programma quest’oggi lunedì 9 marzo. Ad eccezione ovviamente del posticipo dell’Olimpico tra Lazio e Sassuolo che andrà a mettere il punto finale sulla 28esima di Serie A, e di quelli di Serie C, con i soli Gruppi B e C protagonisti. In chiusura inoltre gli ottavi di FA Cup e la 27esima di Liga spagnola. Partiamo con la rassegna.

All’Olimpico si affrontano la cenerentola e una delle più grandi delusioni di questo campionato

Come anticipato, la 28esima di Serie A si esaurirà nel segno di Lazio-Sassuolo, match in programma alle ore 20.45 in quel dello stadio Olimpico che opporrà una delle più grandi delusioni ad una invece delle più belle sorprese di questo torneo. Non potrebbe infatti essere definita diversamente la compagine neroverde, la cenerentola del campionato se si tiene fuori dal discorso lo straordinario cammino del Como. Pur partendo ai nastri di partenza da neopromossa, parla abbastanza chiaro il bottino di 38 punti accumulati fin qui dai ragazzi allenati da Fabio Grosso.

Garanzia totale di salvezza. 4 dall’altro lato le lunghezze in meno dei biancocelesti di Sarri, scivolati in 11esima posizione dopo il pesante 0-2 incassato nello scorso turno in trasferta a Torino. Risultato a cui a fatto parzialmente da contraltare il 2-2 in semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta maturato la scorsa settimana sempre all’Olimpico. Una scintilla nonché una speranza in vista della gara di ritorno fissata per il prossimo 22 aprile, nonostante la rottura in atto tra buona fetta dei supporters e dirigenza che porterà probabilmente ad uno sciopero del tifo ad oltranza. Cosa riserverà il futuro?

Serata di big match in Serie C

Stessa domanda da porsi in tema di Serie C, dove alle 20.30 la 31esima giornata terminerà grazie agli ultimi incontri dei Gruppi B e C. Dovrà soffrire ancora un po’ l’Arezzo per certificare la promozione in B. Il passo falso dello scorso week end contro la Ternana ha infatti complicato leggermente i piani dei ragazzi di Bucchi, che ora proveranno a uscire indenni dalla trasferta di Campobasso per mantenere o aumentare il vantaggio di 4 punti sull’Ascoli, chiamato invece al big match contro il Ravenna con vista diretta sul secondo posto play off. Non meno rilevante lo scontro play out tra Perugia e Pontedera. Passando all’altro raggruppamento, è piuttosto basso l’umore in casa Catania dopo la sconfitta col Benevento nello scontro diretto per il primato. Quasi una chimera ora il pass promozione per gli etnei, attesi ora dalla super sfida con la Casertana quinta per cercare di terminare al meglio la regular season. A chiudere il programma ci penseranno quindi Atalanta U23-Audace Cerignola e il derby pugliese Monopoli-Casarano. Copia e incolla per il Campionato Primavera 1 e per le ultime 3 gare in agenda dalle 11 alle 15.

Il resto delle gare europee

Passando al resto delle partite europee, si definirà stesso in serata, alle ore 20.30, il tabellone dei quarti di finale di FA Cup, la seconda competizione britannica dopo la Premier League e aperta a tutti i club, professionistici e dilettanti. Quest’ultimo non il caso di West Ham-Brentford, uno dei tanti derby londinesi tra due squadre entrambe militanti in massima serie, seppur alle prese con percorsi in campionato abbastanza diversi. Se infatti da un lato gli Hammers navigano in pessime acque con un terzultimo posto che ad oggi significherebbe retrocessione scritta, dall’altro le Bees viaggiano a vele spiegate in prossimità della zona UEFA. Un traguardo che avrebbe del clamoroso alla luce delle premesse di inizio stagione.

Un discorso quest’ultimo da trasporre in Liga per l’Espanyol, sempre più vicino al Celta Vigo sesto e chiamato alle 21 alla sfida sulla carta abbordabile contro il fanalino di coda Real Oviedo.

Menzione finale inevitabile per il ritorno del Torneo di Viareggio, la manifestazione giovanile per club tra le più importanti al mondo giunta alla propria 76esima edizione. In primo piano alle 14.30 e alle 15 le gare inaugurali dei Gruppi 1, 2 e 3.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

20:45

SERIE C

20:30

Ascoli-Ravenna

Atalanta U23-Audace Cerignola

Campobasso-Arezzo

Catania-Casertana

Monopoli-Casarano

Perugia-Pontedera

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 9 marzo 2026

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Din. Tirana – Partizani 19:00

Egnatia – Teuta 19:00

BULGARIA: PARVA LIGA

Montana – Ludogorets 14:30

Levski – Lok. Plovdiv 17:00

CILE: LIGA DE PRIMERA

Palestino – Cobresal 00:30

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Saprissa – Herediano 00:00

EGITTO: PREMIER LEAGUE

El Gaish – Al Ahly 20:30

National Bank Egypt – Pyramids 20:30

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Arnett Gardens – Molynes 01:00

Harbour View – Racing United 21:30

GRECIA: SUPER LEAGUE

Panetolikos – Kifisia 17:00

INGHILTERRA: FA CUP

West Ham – Brentford 20:30

ITALIA: PRIMAVERA 1

Lecce U20 – Torino U20 11:00

Cremonese U20 – Atalanta U20 13:00

Cesena U20 – Milan U20 15:00

ITALIA: SERIE A

Lazio – Sassuolo 20:45

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Ascoli – Ravenna 20:30

Campobasso – Arezzo 20:30

Perugia – Pontedera 20:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Atalanta U23 – Audace Cerignola 20:30

Catania – Casertana 20:30

Monopoli – Casarano 20:30

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Jaiba Brava – Dorados 00:00

Tepatitlan de Morelos – Zacatecas Mineros 00:00

MESSICO: LIGA MX – CLAUSURA

Toluca – Juarez 00:00

Tijuana – Santos Laguna 04:06

MONDO: VIAREGGIO CUP

Fiorentina U18 (Ita) – Rangers Int’l U18 (Nga)

Sassuolo U18 (Ita) – Nexus FA U18 (Nga)

UYSS New York U18 (Usa) – RBM U18 (Nga)

Viareggio U18 (Ita) – One Touch U18 (Nga)

Vllaznia U18 (Alb) – AS Police U18 (Bfa)

Genoa U18 (Ita) – Mavlon U18 (Nga)

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – APERTURA

Rubio Nu – 2 de Mayo 00:30

Sportivo Trinidense – Nacional Asuncion 22:30

PERU: LIGA 1 – APERTURA

Cienciano – Sport Boys 23:30

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Tondela – Rio Ave 21:15

PREMIER LEAGUEARMENIA:

Pyunik – Shirak 12:00

ROMANIA: SUPERLIGA

CFR Cluj – Din. Bucuresti 19:00

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Lok. Mosca – Akhmat Grozny 14:30

Sp. Mosca – Akron Togliatti 17:00

SERBIA: SUPER LIGA

Mladost – Novi Pazar 18:00

OFK Belgrado – Radnicki 1923 18:00

SPAGNA: LALIGA

Espanyol – Oviedo 21:00

SPAGNA: LALIGA2

Almeria – Cultural Leonesa 20:30

TURCHIA: SUPER LIG

Eyupspor – Kocaelispor 14:00

Alanyaspor – Genclerbirligi 18:00

Kayserispor – Trabzonspor 18:00

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Rukh Lviv – Metalist 1925 14:30

Veres-Rivne – LNZ Cherkasy 17:00

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Defensor Sp. – Central Esp. 00:00

Cerro Largo – Montevideo City 22:30

USA: MLS

Cincinnati – Toronto FC 00:00

VENEZUELA: LIGA FUTVE – APERTURA

Monagas – Trujillanos 00:30