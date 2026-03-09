I risultati del 9 marzo 2026: posticipi in Serie A e Lega Pro

Si chiude la 28esima giornata con Lazio-Sassuolo, FA Cup con West Ham-Brentford e Liga. Successo dell’Atalanta in Primavera 1
Si apre una nuova settimana all’insegna del calcio sudamericano. In questo lunedì 9 marzo troviamo il successo per 4-2 del Palestino sul Cobresal in Cile mentre in Costa Rica 2-1 casalingo del Saprissa sull’Herediano. In Venezuela tris del Monagas sul Trujillanos e in Uruguay senza reti tra Defensor Sp. e Central Esp.
Spostiamoci in Messico dove nella Liga MX 3-1 del Toluca sullo Juarez e 2-1 del Santos Laguna sul Tijuana e in nella Liga de Expansion MX due vittorie interne 2-0 del Jaiba Brava sul Dorados e 4-0 de Tepatitlan de Morelos sullo Zacatecas Mineros.
In Paraguay 1-0 del 2 de Mayo sul Rubio Nu e in Giamaica 0-0 tra Artnett Gardens e Molynes. Nella MLS in USA Toronto passa 1-0 in casa del Cincinnati e nei posticipi del Campionato Primavera 1 due gare giocate. Pareggiano 1-1 Lecce e Torino: vantaggio di Esteban dopo 3 minuti, pareggio di Sandrucci al 19′ della ripresa. L’Atalanta supera 2-1 la Cremonese fuori casa con rete di Camara al 19′ di gioco e di Simonetto al 23′ della ripresa, in mezzo il pari di Stefani prima dell’intervallo.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Alle 20:45 si gioca il posticipo della 28° giornata di Serie A tra Lazio e Sassuolo mentre alle 20:3o sono in programma sei posticipi di Lega Pro tra girone B e C. Al via la Viareggio Cup con Fiorentina, Sassuolo e Genoa in campo tra le italiane e in Europa ricordiamo da una parte la gara di FA Cup tra West Ham e Brentford delle ore 20:30 e dall’altra quella di Liga delle ore 21 tra Espanyol e Oviedo.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 9 MARZO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Din. Tirana - Partizani 19:00
Egnatia - Teuta 19:00
BULGARIA: PARVA LIGA
Montana - Ludogorets 0-3 (Finale)
Levski - Lok. Plovdiv 17:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
Palestino - Cobresal 4-2 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Saprissa - Herediano 2-1 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE
El Gaish - Al Ahly 20:30
National Bank Egypt - Pyramids 20:30
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Arnett Gardens - Molynes 0-0 (Finale)
Harbour View - Racing United 21:30
GRECIA: SUPER LEAGUE
Panetolikos - Kifisia 17:00
INGHILTERRA: FA CUP
West Ham - Brentford 20:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lecce U20 - Torino U20 1-1 (Finale)
Cremonese U20 - Atalanta U20 1-2 (Finale)
Cesena U20 - Milan U20 3-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Lazio - Sassuolo 20:45
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Ascoli - Ravenna 20:30
Campobasso - Arezzo 20:30
Perugia - Pontedera 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Atalanta U23 - Audace Cerignola 20:30
Catania - Casertana 20:30
Monopoli - Casarano 20:30
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA
Jaiba Brava - Dorados2 2-0 (Finale)
Tepatitlan de Morelos - Zacatecas Mineros 4-0 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Toluca - Juarez 3-1 (Finale)
Tijuana - Santos Laguna 1-2 (Finale)
MONDO: VIAREGGIO CUP
Sassuolo U18 (Ita) - Nexus FA U18 (Nga) 14:30SRF
UYSS New York U18 (Usa) - RBM U18 (Nga) 14:30SRF
Viareggio U18 (Ita) - One Touch U18 (Nga) 0-0 (Finale)
Vllaznia U18 (Alb) - AS Police U18 (Bfa) 0-2 (Finale)
Genoa U18 (Ita) - Mavlon U18 (Nga) 15:00SRF
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Rubio Nu - 2 de Mayo 0-1 (Finale)
Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion 22:30
PERU: LIGA 1 - APERTURA
Cienciano - Sport Boys 23:30
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Tondela - Rio Ave 21:15
PREMIER LEAGUEARMENIA:
Pyunik - Shirak 3-0 (Finale)
ROMANIA: SUPERLIGA
CFR Cluj - Din. Bucuresti 19:00
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Lok. Mosca - Akhmat Grozny 2-2 (Finale)
Sp. Mosca - Akron Togliatti 17:00
SERBIA: SUPER LIGA
Mladost - Novi Pazar 18:00
OFK Belgrado - Radnicki 1923 18:00
SPAGNA: LALIGA
Espanyol - Oviedo 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Almeria - Cultural Leonesa 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Eyupspor - Kocaelispor 0-1 (Finale)
Alanyaspor - Genclerbirligi 18:00
Kayserispor - Trabzonspor 18:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Rukh Lviv - Metalist 1925 0-3 (Finale)
Veres-Rivne - LNZ Cherkasy 17:00
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA
Defensor Sp. - Central Esp. 0-0 (Finale)
Cerro Largo - Montevideo City 22:30
USA: MLS
Cincinnati - Toronto FC 0-1 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA
Monagas - Trujillanos 3-1 (Finale)