I risultati del 9 marzo 2026: posticipi in Serie A e Lega Pro

Si chiude la 28esima giornata con Lazio-Sassuolo, FA Cup con West Ham-Brentford e Liga. Successo dell’Atalanta in Primavera 1

Si apre una nuova settimana all’insegna del calcio sudamericano. In questo lunedì 9 marzo troviamo il successo per 4-2 del Palestino sul Cobresal in Cile mentre in Costa Rica 2-1 casalingo del Saprissa sull’Herediano. In Venezuela tris del Monagas sul Trujillanos e in Uruguay senza reti tra Defensor Sp. e Central Esp.

Spostiamoci in Messico dove nella Liga MX 3-1 del Toluca sullo Juarez e 2-1 del Santos Laguna sul Tijuana e in nella Liga de Expansion MX due vittorie interne 2-0 del Jaiba Brava sul Dorados e 4-0 de Tepatitlan de Morelos sullo Zacatecas Mineros.

In Paraguay 1-0 del 2 de Mayo sul Rubio Nu e in Giamaica 0-0 tra Artnett Gardens e Molynes. Nella MLS in USA Toronto passa 1-0 in casa del Cincinnati e nei posticipi del Campionato Primavera 1 due gare giocate. Pareggiano 1-1 Lecce e Torino: vantaggio di Esteban dopo 3 minuti, pareggio di Sandrucci al 19′ della ripresa. L’Atalanta supera 2-1 la Cremonese fuori casa con rete di Camara al 19′ di gioco e di Simonetto al 23′ della ripresa, in mezzo il pari di Stefani prima dell’intervallo.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Alle 20:45 si gioca il posticipo della 28° giornata di Serie A tra Lazio e Sassuolo mentre alle 20:3o sono in programma sei posticipi di Lega Pro tra girone B e C. Al via la Viareggio Cup con Fiorentina, Sassuolo e Genoa in campo tra le italiane e in Europa ricordiamo da una parte la gara di FA Cup tra West Ham e Brentford delle ore 20:30 e dall’altra quella di Liga delle ore 21 tra Espanyol e Oviedo.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 9 MARZO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Din. Tirana - Partizani 19:00

Egnatia - Teuta 19:00



BULGARIA: PARVA LIGA

Montana - Ludogorets 0-3 (Finale)

Levski - Lok. Plovdiv 17:00



CILE: LIGA DE PRIMERA

Palestino - Cobresal 4-2 (Finale)



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Saprissa - Herediano 2-1 (Finale)



EGITTO: PREMIER LEAGUE

El Gaish - Al Ahly 20:30

National Bank Egypt - Pyramids 20:30



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Arnett Gardens - Molynes 0-0 (Finale)

Harbour View - Racing United 21:30



GRECIA: SUPER LEAGUE

Panetolikos - Kifisia 17:00



INGHILTERRA: FA CUP

West Ham - Brentford 20:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Lecce U20 - Torino U20 1-1 (Finale)

Cremonese U20 - Atalanta U20 1-2 (Finale)

Cesena U20 - Milan U20 3-1 (Finale)



ITALIA: SERIE A

Lazio - Sassuolo 20:45



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Ascoli - Ravenna 20:30

Campobasso - Arezzo 20:30

Perugia - Pontedera 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Atalanta U23 - Audace Cerignola 20:30

Catania - Casertana 20:30

Monopoli - Casarano 20:30



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Jaiba Brava - Dorados2 2-0 (Finale)

Tepatitlan de Morelos - Zacatecas Mineros 4-0 (Finale)



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Toluca - Juarez 3-1 (Finale)

Tijuana - Santos Laguna 1-2 (Finale)



MONDO: VIAREGGIO CUP

Sassuolo U18 (Ita) - Nexus FA U18 (Nga) 14:30SRF

UYSS New York U18 (Usa) - RBM U18 (Nga) 14:30SRF

Viareggio U18 (Ita) - One Touch U18 (Nga) 0-0 (Finale)

Vllaznia U18 (Alb) - AS Police U18 (Bfa) 0-2 (Finale)

Genoa U18 (Ita) - Mavlon U18 (Nga) 15:00SRF



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

Rubio Nu - 2 de Mayo 0-1 (Finale)

Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion 22:30



PERU: LIGA 1 - APERTURA

Cienciano - Sport Boys 23:30



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Tondela - Rio Ave 21:15



PREMIER LEAGUEARMENIA:

Pyunik - Shirak 3-0 (Finale)



ROMANIA: SUPERLIGA

CFR Cluj - Din. Bucuresti 19:00



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Lok. Mosca - Akhmat Grozny 2-2 (Finale)

Sp. Mosca - Akron Togliatti 17:00



SERBIA: SUPER LIGA

Mladost - Novi Pazar 18:00

OFK Belgrado - Radnicki 1923 18:00



SPAGNA: LALIGA

Espanyol - Oviedo 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Almeria - Cultural Leonesa 20:30



TURCHIA: SUPER LIG

Eyupspor - Kocaelispor 0-1 (Finale)

Alanyaspor - Genclerbirligi 18:00

Kayserispor - Trabzonspor 18:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Rukh Lviv - Metalist 1925 0-3 (Finale)

Veres-Rivne - LNZ Cherkasy 17:00



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Defensor Sp. - Central Esp. 0-0 (Finale)

Cerro Largo - Montevideo City 22:30



USA: MLS

Cincinnati - Toronto FC 0-1 (Finale)



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

Monagas - Trujillanos 3-1 (Finale)

