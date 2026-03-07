Cagliari-Como: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Como di sabato 7 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Sabato 7 marzo 2026 all’Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Como, gara valida per la ventottesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 15. Uno scontro con punti in palio pesanti per i rispettivi obiettivi delle due compagini. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dal secondo pareggio consecutivo arrivato sul campo del Parma (1-1) dopo altrettantee sconfitte senza segnare. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Cesc Fabregas che vengono da due vittorie consecutive ottenute ai danni di Lecce (3-1) e Juventus (0-2) dopo il pari di San Siro con il Milan (1-1) e la sconfitta con la Fiorentina (1-2) dopo tre risultati utili.

I rossoblù, che non pareggiano tre gare di fila dal 2021 e davanti al proprio pubblico non segnano da due partite (l’ultima striscia di tre partite casalinghe consecutive senza gol in Serie A risale alla stagione 2012-2013) pur avendo chiuso con la porta inviolata nell’ultima occasione, vogliono spezzare il digiuno dal gol e anche quello dalla vittoria che manca dalla goleada inflitta al Verona proprio in casa. I lariani, invece, che lontano dalle mura amiche non perdono da metà dicembre 2025 (1-0 a Roma dopo il 4-0 di San Siro con l’Inter) con quattro vittorie nelle ultime cinque trasferte con dodici gol segnati e una rete incassata, non vogliono fermarsi e puntano alla terza vittoria consecutiva per tentare di avvicinare la quarta piazza della Roma che vale un posto alla prossima Champions e distante tre lunghezze.

Il bilancio storico dei precedenti sorride ai rossoblu con 21 vittorie, 15 pareggi e 16 sconfitte. Un tabù quello di Cagliari in Serie A per il Como: due pari e 2 ko con sole due reti realizzate. La sfida del girone d’andata, disputata al Sinigaglia lo scorso 10 maggio 2025, si chiuse a reti inviolate. In parità anche l’ultimo precedente in Sardegna tra Cagliari e Como risalente al 26 agosto 2024: 1-1 con botta e risposta tra Piccoli e Cutrone. Soltanto due delle ultime nove sfide di Serie A sono state vinte dal Cagliari contro il Como. Mai due scontri diretti di massima serie tra le due squadre si sono conclusi in pareggio. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Ivan Pezzuto della sezione di Lecce coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Alex Cavallina di Parma. Quarto ufficiale dell’incontro sarà Mario Perri di Roma 1. Gianluca Aureliano di Bologna e Francesco Fourneau di Roma 1 saranno rispettivamente Var e Avar.

Tabellino in tempo reale

CAGLIARI: Caprile E., Pedro J., Dossena A., Rodriguez J., Palestra M., Adopo M., Liteta J., Sulemana I., Obert A., Folorunsho M., Esposito Se.. A disposizione: Albarracin A., Ciocci G., Cogoni A., Idrissi R., Kilicsoy S., Malfitano R., Mendy P., Pavoletti L., Raterink O., Sherri A., Sulev I., Trepy Y., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..



COMO: Butez J., Van der Brempt I., Ramon J., Kempf M. O., Moreno A., Perrone M., Da Cunha L., Rodriguez J., Paz N., Baturina M., Douvikas A.. A disposizione: Caqueret M., Cavlina N., Diego Carlos, Goldaniga E., Kuhn N., Lahdo A., Morata A., Roberto S., Smolcic I., Tornqvist N., Valle A., Vigorito M., Vojvoda M. Allenatore: Fabregas C..



Reti:

Le parole di Fabio Pisacane

“Vorremo battere il Como, sappiamo le nostre armi e le nostre possibilità. Abbiamo battuto altre big e sappiamo che dobbiamo triplicare gli sforzi. Il Como non si può definire una realtà piccola, si fa fatica a prenderli, c’è un gran lavoro dietro e hanno grandissima mobilità. Mi piace che in poco tempo il Como abbia dato continuità ad un progetto tecnico valido con tanti giovani e con qualità spendendo anche tanto ma i soldi contano fino a un certo punto. Meritano i punti che hanno, sono una bella squadra che sta facendo molto bene. All’andata giovavamo fuori casa e conoscevamo le potenzialità del Como, le idee, l’intensità che mette nella partita. Ai punti ha pagato ma domani sarà una gara diversa con un avversario ancora più consapevole”

Le parole di Cesc Fabregas

“La trasferta di Cagliari è molto importante per noi. Siamo in crescita e vogliamo continuare cosi, con il Cagliari sarà l’ultima partita di un percorso dove non ci si aspettava di giocare una partita ogni 4 giorni per 63 giorni. Non ce l’aspettavamo quando abbiamo preparato la squadra. Mi aspetto una gara molto simile all’andata. lo conosco molto bene Pisacane, sta facendo un grandissimo lavoro. Speriamo di giocarcela bene con le nostre carte per portare a casa i tre punti. Ovviamente dobbiamo migliorare rispetto all’andata, fare gol e attaccare meglio. L’errore alcune volte ti fa crescere, anche quella partita ha cambiato un po’ la stagione a livello difensivo”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.

Difensori: Palestra, Idrissi, J. Rodriguez, Ze Pedro, Obert, Dossena, Raterink, Cogoni.

Centrocampisti: Adopo, Liteta, Folorunsho, Sulemana, Sulev, Malfitano, Folorunsho

Attaccanti: Kilicsoy, Pavoletti, Mendy, Trepy, Esposito, Albarracin, S. Esposito.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Indisponibili Deiola, Borrelli, Mazzitelli, Mina e Gaetano oltre ai lungodegenti Belotti e Felici. A protezione di Caprile ci saranno Zè Pedro, Dossena e Juan Rodriguez. Sulle corsie esterne agiranno Palestra e Obert con Adopo, Sulemana e Folorunsho in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Sebastian Esposito e Kilicsoy.

QUI COMO – Soltanto Addai non sarà della partita tra le fila dei ragazzi di Fabregas. In porta Butez, al centro della difesa Kempf e Ramon con Smolcic e Valle ad agire sulle corsie laterali. Le chiavi della mediana saranno affidate a Da Cunha e Perrone con Jesus Rodriguez, Nico Paz e Diao a comporre la batteria di trequartisti alle spalle di Douvikas.

Le probabili formazioni di Cagliari-Como

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Sulemana, Folorunsho, Obert; Esposito, Kiliçsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Rodriguez, Nico Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Como, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.