Napoli-Torino: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Napoli-Torino di Venerdì 6 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

NAPOLI – Venerdì 6 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena Napoli-Torino, gara di apertura della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Il Napoli ha ritrovato il passo giusto ed é tornato a vincere: il 2-1 sul campo del Verona ha rimesso in moto la squadra di Antonio Conte, ora terza in classifica con 53 punti, frutto di sedici vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, con 41 gol segnati e 28 subiti. Una risposta attesa, soprattutto dopo le incertezze delle ultime settimane, che ha restituito solidità e fiducia in vista del finale di stagione.

Ha ritrovato il successo dopo un mese anche il Torino, che ha superato la Lazio per 2-0 e si é rimesso in carreggiata. I granata sono a quota 30 punti, quattordicesimi, con un percorso fatto di otto vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte, 27 reti realizzate e 47 incassate.

Sono settantaquattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di trentadue successi per i partenopei, trentadue pareggi e dieci affermazioni del Torino. Nella gara d’andata del 18 ottobre il Torino si impose 1-0.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NAPOLI-TORINO]

NAPOLI:. A disposizione:



TORINO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

La sfida si giocherà sotto la direzione di Michael Fabbri della sezione di Ravenna, con Bahri e Politi come assistenti, Perri quarto uomo, Maggioni al VAR e Mazzoleni all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL NAPOLI – Conte riparte dal suo 3-4-2-1, affidandosi a Meret tra i pali e a una difesa composta da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Sulle fasce spazio alla spinta di Politano e Spinazzola, mentre in mezzo Gilmour ed Elmas garantiscono equilibrio e qualità. Sulla trequarti agiscono Vergara e Antonio Santos, con Hojlund riferimento avanzato. Restano fuori per infortunio Neres, Di Lorenzo, Rrahmani e Lobotka. Tra i convocati ci saranno, invece, Anguissa e De Bruyne.

COME ARRIVA IL TORINO .- D’Aversa risponde con un 3-5-2 che punta su Paleari in porta e sul terzetto difensivo formato da Ismajli, Coco ed Ebosse. A centrocampo si muovono Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic e Obrador, mentre davanti la coppia Simeone–Zapata porta fisicità e profondità. Indisponibile Aboukhlal.

Probabili formazioni di Napoli-Torino

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, A. Santos; Hojlund. Allenatore: Conte

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: D’Aversa

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: