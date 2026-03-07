Trento-Virtus Verona: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Trento-Virtus Verona di Sabato 7 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

TRENTO – Sabato 7 marzo 2026, lo Stadio Briamasco ospiterà la partita Trento-Virtus Verona, sfida valida per la trentunesima giornata del Girone A di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Trento e Virtus Verona, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Trento, infatti, è al terzo posto posto grazie a 13 vittorie, 12 pareggi e 5 sconfitte, segno di un ottimo cammino. La Virtus Verona, invece, si ritrova al diciottesimo posto dopo 3 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia negativo. Alla luce dei dati, il Trento parte nettamente favorito grazie a una classifica di alto livello e a un rendimento costante, mentre la Virtus Verona dovrà affrontare il match in trasferta cercando di invertire un andamento finora negativo.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Trento, con 45 gol segnati e 31 subiti, presenta una differenza reti di 14. Allo stesso tempo, la Virtus Verona ha un record di 27 gol segnati e 44 subiti, con una differenza di -17. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri mostrano un netto vantaggio del Trento, equilibrato e prolifico in attacco con una difesa solida, mentre la Virtus Verona evidenzia fragilità difensive e una differenza reti molto negativa.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.50 per la vittoria del Trento, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 4.10, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Virtus Verona è di 6.00, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TRENTO-VIRTUS VERONA]

TRENTO:. A disposizione:



VIRTUS VERONA:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gianmarco Vailati della Sezione di Crema, coadiuvato dagli assistenti Francesco Raccanello proveniente da Viterbo e Matteo Di Berardino appartenente alla Sezione di Teramo. Il Quarto Ufficiale sarà Alessandro Pizzi proveniente da Bergamo, mentre al VAR ci sarà Thomas Storgato appartenente alla Sezione di Castelfranco Veneto. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL TRENTO – Il Trento di Luca Tabbiani scenderà in campo con un 4-3-3: tra i pali Barlocco; difesa a quattro con Triacca, Trainotti, Corradi e Maffei. A centrocampo agiranno Aucelli, Fossati e Candelari, per garantire equilibrio, dinamismo e qualità nel possesso palla. In attacco il tridente Ladisa, Pellegrini e Capone ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

COME ARRIVA LA VIRTUS VERONA – La Virtus Verona di Luigi Fresco si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Scardigno; in difesa spazio al terzetto formato da Munaretti, Toffanin e Daffara. Sulla linea mediana agiscono Cuel, Fanini, Gatti, Zarpellon e Patanè, chiamati a garantire equilibrio e rifornimenti costanti. In avanti il tandem composto da Pagliuca e Cernigoi ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol. Il modulo punta a garantire una difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

Le probabili formazioni

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Trainotti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati, Candelari; Ladisa, Pellegrini, Capone. Allenatore: Tabbiani.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Scardigno; Munaretti, Toffanin, Daffara; Cuel, Fanini, Gatti, Zarpellon, Patanè; Pagliuca, Cernigoi. Allenatore: Luigi Fresco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Trento e Virtus Verona in televisione su Sky Sport (canale 255) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.