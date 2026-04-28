Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 34° giornata

Una giornata di squalifica per Cancellieri della Lazio, El Aynaoui della Roma e Valentini dell’Hellas Verona

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 aprile 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Milan e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANCELLIERI Matteo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

EL AYNAOUI Neil Yoni (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALENTINI Nicolas (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

GABARRÓN GIL Patricio (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

PELLEGRINI Luca (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AKPA AKPRO Jean Daniel (Hellas Verona)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

DE MELO VEIGA Danilo Filipe (Lecce)

LOCATELLI Manuel (Juventus)

RAMADANI Ylber (Lecce)

RANIERI Luca (Fiorentina)

SANTOS SILVA Diego Carlos (Como)

SETTIMA SANZIONE

BARELLA Nicolò (Inter)

HERMOSO CANSECO Mario (Roma)

MANDRAGORA Rolando (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CANESTRELLI Simone (Pisa)

COULIBALY Lassana (Lecce)

ESTUPINAN TENORIO Pervis Josue (Milan)

LAURIENTÉ Armand Gaetan (Sassuolo)

VURAL Isak (Pisa)

TERZA SANZIONE

BARTESAGHI Davide (Milan)

CAMBIASO Andrea (Juventus)

EBOSSE Enzo Jacques Rodolphe (Torino)

N’DRI Konan Ignace Jocelyn (Lecce)

NDIAYE Abdoulaye Niakhate (Parma)

SECONDA SANZIONE

CHEDDIRA Walid (Lecce)

DIAO DIAOUNE Assane (Como)

ZARRAGA EGANA Oier (Udinese)

PRIMA SANZIONE

BOGA Jeremie (Juventus)

DIOUF Andy (Inter)

RENSCH Devyne Fabian Jairo (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

KEMPF Marc-Oliver (Como)

PRIMA SANZIONE

MESSIAS JUNIOR Walter (Genoa)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGENJO DURAN Javier (Pisa): per avere, al 9° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MURELLI Giacomo (Cagliari): per avere, al 50° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, discusso con un componente della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

PELUSO Federico (Atalanta): per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, discusso con un componente della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

D’AVERSA Roberto (Torino)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.