Presentata a Milano la stagione 2026 delle Nazionali azzurre di pallavolo

A Palazzo Lombardia presentata la stagione 2026 delle Nazionali azzurre di volley. Manfredi, Velasco, De Giorgi e i direttori tecnici giovanili tracciano obiettivi, prospettive e novità della nuova annata

MILANO – Le Nazionali azzurre di pallavolo hanno ufficialmente inaugurato la stagione 2026 con una conferenza stampa partecipatissima al Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia. Una sala gremita ha accolto istituzioni politiche e sportive, dirigenti federali, partner e giornalisti delle principali testate italiane, riuniti per conoscere programmi, obiettivi e prospettive delle squadre seniores e giovanili.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente FIPAV Giuseppe Manfredi, il sottosegretario allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Federica Picchi, i Commissari Tecnici Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, insieme ai direttori tecnici dei settori giovanili Marco Mencarelli e Vincenzo Fanizza. La presentazione è stata moderata dai giornalisti Federica Lodi (Sky Sport) ed Edi Dembinski (Rai Sport).

Lombardia, cuore pulsante del volley italiano

Ad aprire gli interventi è stata Federica Picchi, che ha ricordato il ruolo centrale della Lombardia nel movimento pallavolistico nazionale: oltre 65.000 atleti, più di 600 squadre e una media di 40.000 gare l’anno. «Il volley è uno dei patrimoni sportivi della nostra regione», ha sottolineato, evidenziando la presenza di quattro squadre lombarde in Serie A, un primato assoluto.

Manfredi: “Una stagione che guarda all’Europa e a Los Angeles 2028”

Il presidente Giuseppe Manfredi ha ringraziato istituzioni, sponsor e stampa, ribadendo l’importanza del lavoro quotidiano svolto dalla Federazione: «Investire sulle Nazionali significa far crescere tutto il movimento». Guardando ai prossimi Campionati Europei, Manfredi ha ricordato che una vittoria garantirebbe l’accesso ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L’Italia inizierà il suo percorso da Napoli, con una suggestiva tappa in Piazza del Plebiscito, per poi proseguire a Modena, Torino e Milano per le fasi finali. Il 2026 segna anche gli 80 anni della FIPAV, celebrati con una serie di eventi diffusi sul territorio.

Settori giovanili in crescita: “Un movimento che si allarga”

Il direttore tecnico del settore giovanile femminile Marco Mencarelli ha evidenziato la crescita del vivaio: «Nel 2025/2026 abbiamo visionato 122 ragazze provenienti da tutti i 21 Comitati FIPAV. Il movimento sta crescendo ovunque». Obiettivo dichiarato: mantenere il podio come riferimento costante.

Per il settore maschile, Vincenzo Fanizza ha parlato di un lavoro capillare: «Abbiamo visionato quasi mille atleti. Da queste selezioni nasceranno i giocatori delle future Nazionali maggiori. È una responsabilità enorme».

Velasco: “Serve fame, non solo celebrazioni”

Il CT della Nazionale femminile Julio Velasco ha richiamato l’importanza di non adagiarsi sui successi: «Mentre festeggiamo, gli altri lavorano per batterci». Velasco ha annunciato l’inserimento di nuove giocatrici e ha elogiato Monica De Gennaro, che ha lasciato la maglia azzurra dopo il Mondiale 2025: «Una campionessa straordinaria. Mi piacerebbe vederla un giorno nel nostro staff».

De Giorgi: “Ripetersi è difficile, ma questa squadra ha la mentalità giusta”

Il CT della Nazionale maschile Ferdinando De Giorgi ha parlato della sfida di confermarsi ai vertici: «Poche squadre riescono a vincere di nuovo. Serve motivazione, cultura del lavoro e consapevolezza della propria forza». Tra i giovani più attesi ha citato Bovolenta, protagonista nel suo club. Anche per gli uomini l’Europeo 2026 si giocherà in Italia, con l’obiettivo di replicare l’entusiasmo del 2023.

Copertura televisiva e un libro per celebrare il volley italiano

Il presidente Manfredi ha annunciato una novità storica: tutte le amichevoli in Italia avranno una doppia copertura televisiva Rai–Sky, grazie alla collaborazione con i direttori Marco Lollobrigida (Rai Sport) e Federico Ferri (Sky Sport).

In chiusura, il giornalista Roberto Condio ha presentato il suo libro “I capolavori della pallavolo”, che raccoglie le 224 medaglie conquistate dal volley italiano, suddivise in sei capitoli.

La stagione 2026 si apre così con entusiasmo, ambizione e una forte partecipazione del territorio, confermando la pallavolo come uno dei movimenti sportivi più vitali e radicati del Paese.